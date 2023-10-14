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Сегодня, 07:00

7 способов поднять себе настроение осенью

Наталья Безгина
Психолог
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

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Красивая девушка осенью
Фото www.istockphoto.com/CoffeeAndMilk
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Время года напрямую влияет на состояние человека. И больше всего работы у психологов осенью. Короткий день, низкая температура, недостаток солнца — все это сказывается на психическом состоянии. Именно в это время люди чаще чувствуют опустошение, отсутствие энергии и негативные эмоции.

Часто считают, что осень — пора апатии и депрессии. На самом деле, это не так. Осень — время восстановиться, набраться сил и энергии, насладиться любовью близких и уютом для долгой зимы. Но как это лучше сделать? Вместе с психологом рассказываем, как позаботиться о себе в эту пору.

Носить яркие вещи, в которых чувствуете себя уверенно

Осень — самое время купить уютные вещи на каждый день. Теплые оттенки, мягкая фактурная тканей и украшения помогут внести разнообразие в серые будни.

Счастливая девушка на ветру
Фото www.istockphoto.com/pixdeluxe

Гулять и наслаждаться красками

Насладитесь яркими красками, если вы истинный визуал, или пошуршите листьями, если вы любитель АСМР. А активная ходьба или занятия на свежем воздухе помогут организму поддерживать привычный ритм жизни и не поддаваться унынию. Именно активность — залог хорошего метаболизма и получения дополнительной энергии. Когда чувствуете себя бодрыми, меньше поддаетесь хандре.

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Встречаться в уютных кафе и наслаждаться общением

Летом у людей, как правило, много дел, и времени на встречи с близкими остается мало. Осень дарит возможность проводить уютные вечера в кругу любимых.

Составить список «Что меня по-настоящему наполняет»

Ответьте на несколько вопросов. Чем вам нравилось заниматься в детстве? После чего чувствуете себя энергично? Что вас вдохновляет? Может быть, это музыка, чтение, рисование, прогулки, посещение театра или просмотр кино. Главное — отметьте для себя такие занятия и постарайтесь внести их в расписание. Только так вы полноценно наполнитесь энергией.

Вносить разнообразие

В жизни человека есть четыре важные сферы: работа, отдых, развлечение и обучение. Осенью особенно важно соблюдать баланс между ними.

Если все четыре вида деятельности в жизни человека присутствуют, ему легче чувствовать себя счастливым.

Дети прыгают на диване
Фото www.istockphoto.com/evgenyatamanenko

Давать себе высыпаться

Сон —процесс, позволяющий перестроиться с одного временного периода на другой. Именно в этот момент человек синхронизируется с природой и ее ритмами. Пренебрегать сном осенью не стоит. Иначе запустите лавину раздражения и пассивной агрессии.

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Украшать пространство вокруг себя

Осень — это постепенное угасание красок природы. После яркого сентября жизнь переходит в серый режим, и тогда психика начинает реагировать. Продлите який период самостоятельно. Украсьте офисный стол милым букетиком осенних цветов, а прикроватную тумбочку — прозрачной вазой с яркими стеклянными бусинами.

Осень — это время сбора урожая и возможность посмотреть глубже на себя и свою жизнь. Главное — позаботиться о себе и своем состоянии в этот непростой период.


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