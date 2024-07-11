Христианский календарь на 2024 год: важнейшие праздники

У трех основных ветвей христианства (православие, католицизм и протестантизм) немало расхождений. Отличия коснулись в том числе праздников, посвященных значимым событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы, а также памяти разных святых.
Вместе с религиоведом Александром Стенько составили календарь важных христианских праздников на год.
В русском православии есть 18 наиболее значимых праздников, называемых также великими.
Младенец Христос родился в человеческой плоти в семье иудеев, поэтому рос в иудейских традициях.
Сретение (или Принесение во храм) — событие, напоминающее о том, что на сороковой день после рождения младенец Иисус был принесен в Иерусалимский храм, где его встретил старец Симеон.
День, когда Дева Мария получила известие о том, что от нее родится во плоти Иисус Христос.
В этот день Господь в сопровождении учеников торжественно въехал в Иерусалим.
Вербное воскресенье отмечается за неделю до Пасхи, дата его меняется каждый год и может выпадать на период с 28 марта по 1 мая. Дело в том, что в Библии, которая служит основным источником информации о жизни Христа, нет точных дат, которые можно было бы соотнести с современным календарем. А события Евангелия, описывающие последние дни Спасителя, привязаны к еврейской пасхе, которая определяется по лунному календарю, то есть изначально не имеет постоянной даты.
Православную Пасху отмечают в период с 4 апреля до 8 мая: в первое воскресенье после весеннего полнолуния. Если это воскресенье приходится на день до еврейской Пасхи, православный праздник переносят на неделю.
Соответственно, праздники, установленные в честь событий, произошедших до или после Воскресения Христова, тоже «рассчитываются» каждый год, исходя из даты Пасхи.
Это событие произошло в 351 году н. э.
В этот день Иисус Христос, воскресший из мертвых, отказался от человеческого тела и вознесся на небо. Произошло это событие, как считается, на горе Елеон к востоку от Иерусалима.
На пятидесятый день после того, как Христос воскрес, на его учеников (апостолов) сошел Святой Дух. В народе праздник иногда называется Духов день. Сошествие Святого Духа указало на тройственность Бога.
Иоанн Предтеча, или Иоанн Креститель, — святой, от которого Иисус Христос принял крещение.
Христианство в разные периоды должно было «конкурировать» с другими конфессиями и верованиями. Рождество Христово стали праздновать в день языческого праздника Солнца. А день Иоанна Предтечи «приурочен» к восточнославянскому дню Ивана Купалы.
Святые первоверховные апостолы Петр и Павел приняли мученичество в один день.
Трем из учеников (апостолов) однажды было позволено увидеть истинный, божественный лик Иисуса Христа.
Праздник посвящен памяти мученической смерти Иоанна Крестителя.
Установлен в память обретения Креста Господня. Это произошло, согласно церковному преданию, в 325 или 326 году в Иерусалиме около горы Голгофы — места распятия Иисуса Христа.
В основу праздника положено предание о том, что Богородица явилась во Влахернском храме в Константинополе, в котором хранилась риза Божьей Матери.
В этот день родители Богородицы Иоаким и Анна, исполняя обет посвятить своего ребенка Богу, привели свою дочь Марию в Иерусалимский храм.
Католики отмечают те же праздники, что и православные. Но их даты установлены по григорианскому календарю.
Кроме того, в католичестве есть несколько праздников, непопулярных у восточных христиан и протестантов. Прежде всего это дни памяти католических святых.
В 1950 году папа Пий XII провозгласил, что «Пренепорочная Дева, предохраненная от всякой скверны первородного греха, завершив путь земной жизни, была взята телом и душой в небесную славу...».
Не выдержав пыток, мученица Агата умерла в тюрьме.
В ряде стран в этот день отмечается День отцов.
Отмечается ежегодно в четверг после Троицы и является торжественным празднованием священной евхаристии (таинства причастия).
Отмечается в пятницу, на 19-й день после Пятидесятницы. Сердце в названии — синоним души и любви.
Лойола возглавлял орден иезуитов, который служил укреплению пошатнувшегося престижа католической церкви в XVI веке.
Этот изначально религиозный праздник известен меньше, чем предшествующий ему канун дня всех святых — Хэллоуин.
Католики считают, что Дева Мария была зачата от обычных родителей, но непорочно. Другие христианские конфессии это отвергают.
Протестанты отмечают Пасху и Рождество. Остальные праздники, связанные с жизнью библейских персонажей (Крещение, Сретение, Вербное воскресенье, Вознесение и так далее) признаются не всеми ответвлениями протестантизма.
Из праздников, которые характерны только для протестантизма (но не всех его разновидностей), можно выделить два — в июне и октябре.
В этот день лютеранство получило статус официальной религии в Германии, а протестантизм отвоевал в ней право на существование.
Отмечается в память о 31 октября 1517 года, когда Мартин Лютер прибил свои знаменитые 95 тезисов к воротам церкви в Виттенберге. Это событие считается официальным (формальным) началом Реформации в Европе, благодаря которой и появился протестантизм.