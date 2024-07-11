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Христианский календарь на 2024 год: православный, католический и протестанский
Хобби и развлечения

Сегодня, 19:00

7 мин.

Христианский календарь на 2024 год: важнейшие праздники

Мария Сальникова
Александр Стенько
Религиовед
Христианство
Фото istockphoto.com/shuang paul wang
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У трех основных ветвей христианства (православие, католицизм и протестантизм) немало расхождений. Отличия коснулись в том числе праздников, посвященных значимым событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы, а также памяти разных святых.

Календарь семейных праздников на&nbsp;2024 год: какие семейные праздники будут в&nbsp;2024. Календарь семейных праздников на 2024 год

Вместе с религиоведом Александром Стенько составили календарь важных христианских праздников на год.

Православные праздники в России

В русском православии есть 18 наиболее значимых праздников, называемых также великими.

Главный праздник — Пасха, или Воскресение Христово. Затем идут так называемые двунадесятые праздники (12 наиболее важных после Пасхи праздников) и недвунадесятые великие праздники.
Александр Стенько
Религиовед

Январь

  • 7 января — Рождество Христово.
Рождество Христово в&nbsp;2024 году: история и&nbsp;традиции праздника. Рождество Христово в 2024 году: история и традиции праздника
  • 14 января — обрезание Господне.

Младенец Христос родился в человеческой плоти в семье иудеев, поэтому рос в иудейских традициях.

  • 19 января — Крещение Господне, или Богоявление.
Крещение
Фото istockphoto.com/RomanKyryliuk

Февраль

  • 15 февраля — Сретение Господне.

Сретение (или Принесение во храм) — событие, напоминающее о том, что на сороковой день после рождения младенец Иисус был принесен в Иерусалимский храм, где его встретил старец Симеон.

Март

  • 7 марта — Обретение мощей блаженной Матроны Московской.

Апрель

  • 7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы.

День, когда Дева Мария получила известие о том, что от нее родится во плоти Иисус Христос.

  • 28 апреля (переходящий праздник, дата каждый год разная): Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье.

В этот день Господь в сопровождении учеников торжественно въехал в Иерусалим.

Русская христианская православная церковь
Фото istockphoto.com/Uladzimir Zuyeu

Вербное воскресенье отмечается за неделю до Пасхи, дата его меняется каждый год и может выпадать на период с 28 марта по 1 мая. Дело в том, что в Библии, которая служит основным источником информации о жизни Христа, нет точных дат, которые можно было бы соотнести с современным календарем. А события Евангелия, описывающие последние дни Спасителя, привязаны к еврейской пасхе, которая определяется по лунному календарю, то есть изначально не имеет постоянной даты.

Православную Пасху отмечают в период с 4 апреля до 8 мая: в первое воскресенье после весеннего полнолуния. Если это воскресенье приходится на день до еврейской Пасхи, православный праздник переносят на неделю.
Александр Стенько
Религиовед

Соответственно, праздники, установленные в честь событий, произошедших до или после Воскресения Христова, тоже «рассчитываются» каждый год, исходя из даты Пасхи.

  • 5 мая (переходящий праздник, дата каждый год разная): Светлое Христово Воскресение, или Пасха.
Пасха
Фото istockphoto.com/Liudmila Chernetska

Май

  • 20 мая — явление на небе Креста Господня в Иерусалиме.

Это событие произошло в 351 году н. э.

Июнь

  • 13 июня (переходящий праздник, дата каждый год разная): Вознесение Господне.

В этот день Иисус Христос, воскресший из мертвых, отказался от человеческого тела и вознесся на небо. Произошло это событие, как считается, на горе Елеон к востоку от Иерусалима.

  • 23 июня (переходящий праздник, дата каждый год разная): День Святой Троицы, или Пятидесятница.

На пятидесятый день после того, как Христос воскрес, на его учеников (апостолов) сошел Святой Дух. В народе праздник иногда называется Духов день. Сошествие Святого Духа указало на тройственность Бога.

Июль

  • 7 июля — Рождество Иоанна Предтечи.

Иоанн Предтеча, или Иоанн Креститель, — святой, от которого Иисус Христос принял крещение.

Христианство в разные периоды должно было «конкурировать» с другими конфессиями и верованиями. Рождество Христово стали праздновать в день языческого праздника Солнца. А день Иоанна Предтечи «приурочен» к восточнославянскому дню Ивана Купалы.
Александр Стенько
Религиовед
  • 12 июля — День святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Святые первоверховные апостолы Петр и Павел приняли мученичество в один день.

Август

  • 19 августа — Преображение Господне.

Трем из учеников (апостолов) однажды было позволено увидеть истинный, божественный лик Иисуса Христа.

  • 28 августа — Успение Пресвятой Богородицы.
Успение Пресвятой Богородицы
Фото istockphoto.com/sedmak

Сентябрь

  • 11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи.

Праздник посвящен памяти мученической смерти Иоанна Крестителя.

  • 21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы.
  • 27 сентября — Воздвижение Креста Господня.

Установлен в память обретения Креста Господня. Это произошло, согласно церковному преданию, в 325 или 326 году в Иерусалиме около горы Голгофы — места распятия Иисуса Христа.

Октябрь

  • 14 октября — Покров Пресвятой Богородицы.

В основу праздника положено предание о том, что Богородица явилась во Влахернском храме в Константинополе, в котором хранилась риза Божьей Матери.

Казанская Божья Матерь
Фото istockphoto.com/OlyaSolodenko

Ноябрь

  • 26 ноября — День памяти Святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.

Декабрь

  • 4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы.

В этот день родители Богородицы Иоаким и Анна, исполняя обет посвятить своего ребенка Богу, привели свою дочь Марию в Иерусалимский храм.

Католические праздники

Католики отмечают те же праздники, что и православные. Но их даты установлены по григорианскому календарю.

Кроме того, в католичестве есть несколько праздников, непопулярных у восточных христиан и протестантов. Прежде всего это дни памяти католических святых.

Январь

  • 1 января — Праздник Марии — Царицы мира (Торжество Пресвятой Богородицы).

В 1950 году папа Пий XII провозгласил, что «Пренепорочная Дева, предохраненная от всякой скверны первородного греха, завершив путь земной жизни, была взята телом и душой в небесную славу...».

Февраль

  • 5 февраля — день памяти Святой Агаты.

Не выдержав пыток, мученица Агата умерла в тюрьме.

Март

  • 19 марта — День святого Иосифа, Обручника Пресвятой Девы Марии.

В ряде стран в этот день отмечается День отцов.

Библия
Фото istockphoto.com/D-Keine

Май

  • 30 мая (переходящий праздник, дата каждый год разная) — Праздник Тела и Крови Христовых.

Отмечается ежегодно в четверг после Троицы и является торжественным празднованием священной евхаристии (таинства причастия).

Июнь

  • 7 июня (переходящий праздник, дата каждый год разная) — Праздник Святейшего Сердца Иисуса.

Отмечается в пятницу, на 19-й день после Пятидесятницы. Сердце в названии — синоним души и любви.

Июль

  • 31 июля — День памяти святого Игнатия Лойолы.

Лойола возглавлял орден иезуитов, который служил укреплению пошатнувшегося престижа католической церкви в XVI веке.

Католический храм
Фото istockphoto.com/FrankyDeMeyer

Ноябрь

  • 1 ноября — День всех святых.

Этот изначально религиозный праздник известен меньше, чем предшествующий ему канун дня всех святых — Хэллоуин.

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Декабрь

  • 8 декабря — Торжество непорочного зачатия Девы Марии.

Католики считают, что Дева Мария была зачата от обычных родителей, но непорочно. Другие христианские конфессии это отвергают.

Протестантские праздники

Протестанты отмечают Пасху и Рождество. Остальные праздники, связанные с жизнью библейских персонажей (Крещение, Сретение, Вербное воскресенье, Вознесение и так далее) признаются не всеми ответвлениями протестантизма.

Из праздников, которые характерны только для протестантизма (но не всех его разновидностей), можно выделить два — в июне и октябре.

Июнь

  • 25 июня — День Аугсбургского вероисповедания.

В этот день лютеранство получило статус официальной религии в Германии, а протестантизм отвоевал в ней право на существование.

Октябрь

  • 31 октября — День Реформации.

Отмечается в память о 31 октября 1517 года, когда Мартин Лютер прибил свои знаменитые 95 тезисов к воротам церкви в Виттенберге. Это событие считается официальным (формальным) началом Реформации в Европе, благодаря которой и появился протестантизм.

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