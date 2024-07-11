Христианский календарь на 2024 год: важнейшие праздники

У трех основных ветвей христианства (православие, католицизм и протестантизм) немало расхождений. Отличия коснулись в том числе праздников, посвященных значимым событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы, а также памяти разных святых.

Вместе с религиоведом Александром Стенько составили календарь важных христианских праздников на год.

Православные праздники в России

В русском православии есть 18 наиболее значимых праздников, называемых также великими.

Январь

7 января — Рождество Христово .

14 января — обрезание Господне .

Младенец Христос родился в человеческой плоти в семье иудеев, поэтому рос в иудейских традициях.

19 января — Крещение Господне, или Богоявление .

Фото istockphoto.com/RomanKyryliuk

Февраль

15 февраля — Сретение Господне.

Сретение (или Принесение во храм) — событие, напоминающее о том, что на сороковой день после рождения младенец Иисус был принесен в Иерусалимский храм, где его встретил старец Симеон.

Март

7 марта — Обретение мощей блаженной Матроны Московской.

Апрель

7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы.

День, когда Дева Мария получила известие о том, что от нее родится во плоти Иисус Христос.

28 апреля (переходящий праздник, дата каждый год разная): Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье.

В этот день Господь в сопровождении учеников торжественно въехал в Иерусалим.

Фото istockphoto.com/Uladzimir Zuyeu

Вербное воскресенье отмечается за неделю до Пасхи, дата его меняется каждый год и может выпадать на период с 28 марта по 1 мая. Дело в том, что в Библии, которая служит основным источником информации о жизни Христа, нет точных дат, которые можно было бы соотнести с современным календарем. А события Евангелия, описывающие последние дни Спасителя, привязаны к еврейской пасхе, которая определяется по лунному календарю, то есть изначально не имеет постоянной даты.

Соответственно, праздники, установленные в честь событий, произошедших до или после Воскресения Христова, тоже «рассчитываются» каждый год, исходя из даты Пасхи.

5 мая (переходящий праздник, дата каждый год разная): Светлое Христово Воскресение, или Пасха.

Фото istockphoto.com/Liudmila Chernetska

Май

20 мая — явление на небе Креста Господня в Иерусалиме.

Это событие произошло в 351 году н. э.

Июнь

13 июня (переходящий праздник, дата каждый год разная): Вознесение Господне.

В этот день Иисус Христос, воскресший из мертвых, отказался от человеческого тела и вознесся на небо. Произошло это событие, как считается, на горе Елеон к востоку от Иерусалима.

23 июня (переходящий праздник, дата каждый год разная): День Святой Троицы, или Пятидесятница.

На пятидесятый день после того, как Христос воскрес, на его учеников (апостолов) сошел Святой Дух. В народе праздник иногда называется Духов день. Сошествие Святого Духа указало на тройственность Бога.

Июль

7 июля — Рождество Иоанна Предтечи.

Иоанн Предтеча, или Иоанн Креститель, — святой, от которого Иисус Христос принял крещение.

12 июля — День святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Святые первоверховные апостолы Петр и Павел приняли мученичество в один день.

Август

19 августа — Преображение Господне.

Трем из учеников (апостолов) однажды было позволено увидеть истинный, божественный лик Иисуса Христа.

28 августа — Успение Пресвятой Богородицы.

Фото istockphoto.com/sedmak

Сентябрь

11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтеч и.

Праздник посвящен памяти мученической смерти Иоанна Крестителя.

21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы.

27 сентября — Воздвижение Креста Господня.

Установлен в память обретения Креста Господня. Это произошло, согласно церковному преданию, в 325 или 326 году в Иерусалиме около горы Голгофы — места распятия Иисуса Христа.

Октябрь

14 октября — Покров Пресвятой Богородицы.

В основу праздника положено предание о том, что Богородица явилась во Влахернском храме в Константинополе, в котором хранилась риза Божьей Матери.

Фото istockphoto.com/OlyaSolodenko

Ноябрь

26 ноября — День памяти Святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.

Декабрь

4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы.

В этот день родители Богородицы Иоаким и Анна, исполняя обет посвятить своего ребенка Богу, привели свою дочь Марию в Иерусалимский храм.

Католические праздники

Католики отмечают те же праздники, что и православные. Но их даты установлены по григорианскому календарю.

Кроме того, в католичестве есть несколько праздников, непопулярных у восточных христиан и протестантов. Прежде всего это дни памяти католических святых.

Январь

1 января — Праздник Марии — Царицы мира (Торжество Пресвятой Богородицы).

В 1950 году папа Пий XII провозгласил, что «Пренепорочная Дева, предохраненная от всякой скверны первородного греха, завершив путь земной жизни, была взята телом и душой в небесную славу...».

Февраль

5 февраля — день памяти Святой Агаты.

Не выдержав пыток, мученица Агата умерла в тюрьме.

Март

19 марта — День святого Иосифа , Обручника Пресвятой Девы Марии.

В ряде стран в этот день отмечается День отцов.

Фото istockphoto.com/D-Keine

Май

30 мая (переходящий праздник, дата каждый год разная) — Праздник Тела и Крови Христовых.

Отмечается ежегодно в четверг после Троицы и является торжественным празднованием священной евхаристии (таинства причастия).

Июнь

7 июня (переходящий праздник, дата каждый год разная) — Праздник Святейшего Сердца Иисуса.

Отмечается в пятницу, на 19-й день после Пятидесятницы. Сердце в названии — синоним души и любви.

Июль

31 июля — День памяти святого Игнатия Лойолы.

Лойола возглавлял орден иезуитов, который служил укреплению пошатнувшегося престижа католической церкви в XVI веке.

Фото istockphoto.com/FrankyDeMeyer

Ноябрь

1 ноября — День всех святых.

Этот изначально религиозный праздник известен меньше, чем предшествующий ему канун дня всех святых — Хэллоуин.

Декабрь

8 декабря — Торжество непорочного зачатия Девы Марии.

Католики считают, что Дева Мария была зачата от обычных родителей, но непорочно. Другие христианские конфессии это отвергают.

Протестантские праздники

Протестанты отмечают Пасху и Рождество. Остальные праздники, связанные с жизнью библейских персонажей (Крещение, Сретение, Вербное воскресенье, Вознесение и так далее) признаются не всеми ответвлениями протестантизма.

Из праздников, которые характерны только для протестантизма (но не всех его разновидностей), можно выделить два — в июне и октябре.

Июнь

25 июня — День Аугсбургского вероисповедания.

В этот день лютеранство получило статус официальной религии в Германии, а протестантизм отвоевал в ней право на существование.

Октябрь

31 октября — День Реформации.

Отмечается в память о 31 октября 1517 года, когда Мартин Лютер прибил свои знаменитые 95 тезисов к воротам церкви в Виттенберге. Это событие считается официальным (формальным) началом Реформации в Европе, благодаря которой и появился протестантизм.