Сделай сам: 11 образов на Хэллоуин своими руками

Чтобы блистать на вечеринке по случаю Хэллоуина, необязательно тратиться на дорогой костюм. Собрали несколько вариантов, как в домашних условиях нарядиться на День всех святых.

Зомби

Главная составляющая костюма зомби — старая одежда, которую не жалко испортить. Подойдет что угодно: футболки, толстовки, джинсы, юбки. Одежду надо порезать или порвать, местами можно испачкать. Кроме этого, хорошим вариантом будет добавить бутафорскую кровь — ее можно приобрести на маркетплейсах или заменить краской по ткани.

Фото shironosov, iStock

Не забывайте и о гриме. Зомби бледные, ведь кровь в их жилах давно застыла. Для макияжа можно использовать ту косметику, что есть под рукой. Подойдет, например, светлый или зеленый консилер — он придаст вашей коже тот самый неестественный оттенок. Если есть возможность, также можно докупить специальные белые линзы. Однако и без них ваш образ будет вполне узнаваемым.

Малефисента

Сделать костюм этой злой феи, а именно ее знаменитые рога, не так сложно, как кажется на первый взгляд. Для этого вам понадобятся картонные коробки, степлер, клей, черная изолента и ободок.

Нарежьте коробки на полоски шириной примерно 2,5 см. Из них сформируйте колечки, закрепите края степлером. Диаметр колец вы можете выбрать сами в зависимости от того, насколько толстыми хотите сделать рога. При этом помните — чтобы рога получились острыми, колечки должны быть разного диаметра. Первое — самое большое, последнее — самое маленькое. Колец нужно примерно девять штук. Когда все они будут готовы, последовательно соедините их между собой с помощью клея. Чтобы рога были изогнутыми, кольца при склеивании нужно немного наклонять.

Фото Кадр из фильма «Малефисента 2: Владычица тьмы», реж. Йоаким Реннинг/Disney

Для того чтобы сформировать острый кончик, вырежьте из картона полукруг и сделайте из него конус. Готовую конструкцию обмотайте черной изолентой. Чтобы рога не погнулись, их можно набить газетами. Только не переборщите, иначе они получатся слишком тяжелыми. После этого закрепите заготовку на ободке.

Что же касается самого костюма, то для образа подойдет любое темное платье в пол. Его можно дополнить крыльями. И не забудьте про красную помаду.

Привидение

Самый простой вариант для хэллоуинской вечеринки. Для него вам понадобится только белая простыня, которую не жалко порезать. В ней надо сделать прорези для глаз и рта. Необязательно делать их стандартными по форме, здесь можно проявить фантазию.

Если простыню портить все-таки не хочется, есть и другой вариант — надеть на глаза солнцезащитные очки. Передвигаться в таком наряде будет проблематично, но для фотографии подойдет.

Фото SolStock, iStock

Лара Крофт

Костюм знаменитой расхитительницы гробниц тоже не так сложен. Для него вам понадобятся штаны карго или шорты цвета хаки, майка на бретельках, массивные армейские ботинки, один или два игрушечных пистолета. Можно добавить кожаную куртку или бинты на плечо и кобуру на бедро.

Фото Кадр из фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», реж. Саймон Уэст/Paramount Pictures

Волосы у Лары Крофт почти всегда собраны. Прическу выбирайте любую: косу, как у героини Анджелины Джоли, или высокий хвост, как у персонажа Алисии Викандер.

Люди в черном

Это простой вариант парного костюма, воплотить который можно вместе с другом или второй половинкой. Для него вам понадобятся белые рубашки, строгие черные костюмы и солнцезащитные очки. Дополнить образ можно игрушечными пистолетами. Нейтрализатор (устройство из фильма, стирающее память. — Прим. ред.) можно заменить фонариком. А если есть время — смастерить его из подручных средств.

Фото Кадр из фильма «Люди в черном: Интернэшнл», реж. Ф. Гэри Грей/ Columbia Pictures, Sony Pictures Entertainment

Уэнсдей Аддамс

Центральная часть образа Уэнсдей — это ее прическа. Героиня всегда носит две косички. В сериале 2022 года к ним добавилась еще и челка. Сделать такую прическу не составит труда. Если у вас светлые волосы, можно воспользоваться смывающимся спреем-краской.

Что касается одежды, выбирайте темное платье до колена с белым воротничком. Дополните образ темными колготками и черными туфлями. Если платья нет, его можно заменить белой рубашкой, черными джемпером и юбкой.

Фото Кадр из сериала «Уэнсдей», реж. Тим Бертон и др./Netflix

Мумия

Простой и классический костюм, для которого вам понадобится много-много бинтов. Для большей правдоподобности им можно придать желтоватый оттенок, например, замочив в черном чае. Или добавить кровоподтеки.

Обмотайте тело бинтами, оставляя прорези для глаз и рта. Как и в случае с зомби, образ можно дополнить линзами. И не забывайте про грим — нарисуйте круги под глазами и затонируйте кожу, чтобы она выглядела бледной.

Фото gorodenkoff, iStock

Джокер и Харли Квин

Джокера и Харли можно встретить на любой хэллоуинской вечеринке. Воссоздать их образы не так уж сложно, выбрать можно абсолютно любой вариант — из фильмов, мультсериалов или комиксов.

Больше всего постараться придется над гримом и волосами. Классическая прическа Харли — два высоких хвостика. Кончики с помощью спрея-краски можно окрасить, например, в голубой и розовый, как у героини Марго Робби, или в более традиционные красный и черный. Харли также сложно представить без красных губ и яркого макияжа глаз.

То же самое касается и Джокера. Грим клоуна — такая же неотъемлемая часть его образа, как и зеленые волосы. С прической вам опять же поможет спрей-краска.

Фото Кадр из фильма «Отряд самоубийц», реж. Дэвид Эйер/Warner Bros.

Что же до одежды, то здесь есть несколько вариантов. Можно выбрать классические костюмы: черно-красно-белый образ для Харли, который будет напоминать образ арлекина, и фиолетовый или красный костюм для Джокера. Можно воссоздать образы из фильма «Отряд самоубийц». А можно использовать воображение и просто эпатажно нарядиться в духе этих персонажей.

Барби и Кен

Костюмы в стиле «барбикор» тоже станут хорошим вариантом парного образа для вечеринки. Тут не обязательно одеваться во все розовое, можно выбрать и другие цвета. Главное, чтобы образы были максимально милыми и яркими. Парни могут выбрать классические прямые джинсы и цветастую рубашку. Девушки — яркое платье.

Фото Кадр из фильма «Барби», реж. Грета Гервиг/Warner Bros.

Идеальным дополнением станут аксессуары — массивные серьги, браслеты, колье или платочки на шею, солнцезащитные очки и головные уборы. Выбирайте что душе угодно.

И помните, традиционно Барби, конечно, блондинка, но у нее есть подружки-брюнетки. Поэтому для образа в стиле «барбикор» вам необязательно перекрашиваться или искать парик. Достаточно сделать красивую укладку.