Словно по истории: как я пробежала Иерусалимский марафон

4 апреля в Израиле состоялся 14-й Международный иерусалимский марафон. В этот раз мероприятие побило рекорд по количеству участников: на старты вышли более 40 тысяч бегунов. В их числе — редактор «Стиля жизни» Анна Зуева. Она рассказала о подготовке к забегу, о трудностях, с которыми пришлось столкнуться, а также поделилась впечатлениями об Иерусалимском марафоне.

Чем примечателен Иерусалимский марафон

Иерусалимский марафон — это ежегодный международный забег, который проводится в столице Израиля с 2011 года. Событие привлекает десятки тысяч участников со всего мира и включает различные дистанции: полный марафон (42,2 км), полумарафон (21,1 км), забеги на 10 км, 5 км и семейный забег 1,7 км.

Фото Jerusalem Municipality

Главная особенность Иерусалимского марафона в том, что трасса проходит через знаковые места города: Кнессет (парламент Израиля), Старый город с Яффскими воротами, Армянский квартал, Башню Давида, гору Скопус и Масличную гору. Бегуны преодолевают маршрут, насыщенный многотысячной историей города.

Почему я решила принять участие в Иерусалимском марафоне

Когда в феврале Министерство туризма Израиля предложило мне поучаствовать в забеге, я сомневалась недолго. В моей голове сразу что-то щелкнуло. Я никогда не была в Иерусалиме, хотя мечтала об этом с детства. Осмотреть город с богатой историей во время забега — звучало очень интересно.

«Ты с ума сошла!» — сказал внутренний голос. «Бегать по холмам Иерусалима? Да у тебя даже на лестнице одышка!»

Фото Анна Зуева, «СЭ»

Но иногда безумные идеи — это именно то, что нужно. В тот вечер я зарегистрировалась на пятикилометровый забег, который должен был состояться примерно через шесть недель. Не так много времени, чтобы подготовиться к этому испытанию.

Как я готовилась к предстоящему забегу

Никто не говорил, что будет легко. Но никто и не предупреждал, насколько это будет трудно. Я была на забегах в Москве, но дистанции проходили по относительно равнинным дорогам. А Иерусалим — это город на холмах. Поэтому и к забегу нужно готовиться на подъемах и спусках. На дворе зима, заниматься на улице проблематично. Я не придумала ничего лучше, чем бегать по лестнице в своем подъезде.

Эти ступеньки я возненавидела всей душой уже на первой тренировке. Каждый подъем был мучением, каждый спуск — испытанием для коленей. Были дни, когда я еле вставала с постели из-за боли в мышцах. Были моменты, когда я хотела отказаться от идеи поехать в Израиль. Были недели, когда прогресс казался невозможным, а финиш в забеге — недостижимой целью.

Со временем тело адаптировалось к нагрузкам и начало работать как хорошо отлаженный механизм. Бег превратился из пытки в своеобразную медитацию.

Мои первые впечатления об Иерусалиме

Столица Израиля встретила меня апрельской прохладой. Город был словно пропитан историей — она ощущалась в воздухе, виднелась в зданиях, даже звучала в голосах людей на улицах.

Фото Анна Зуева, «СЭ»

За несколько дней до марафона я прогулялась по Иерусалиму, чтобы осмотреться и почувствовать дистанцию. Я бродила по узким улочкам Старого города, посетила Стену Плача и Храм Гроба Господня. Уже тогда я почувствовала, что этот марафон будет особенным.

Как прошел мой забег на Иерусалимском марафоне

Шесть утра. Тысячи бегунов собрались у стартовой линии. Атмосфера наэлектризована волнением и адреналином. Вокруг слышна речь на десятках языков — марафон собрал участников со всего мира.

Фото Анна Зуева, «СЭ»

Мероприятие начинается с минуты молчания в память о жертвах нападения 7 октября 2023 года. Потом бегуны разворачивают огромный израильский флаг — его площадь более 300 квадратных метров. Затем стартуют полумарафонцы, за ними — марафонцы.

Фото Jerusalem Municipality

Наконец звучит звуковой сигнал для забега на 5 км. Толпа приходит в движение, медленно, затем чуть быстрее. И вот я уже бегу по улицам Иерусалима в лучах восходящего солнца.

Первые километры — самые опасные. Слишком легко поддаться эйфории старта и побежать быстрее, чем следует. Я повторяю себе: «Медленнее, дыши, сохраняй силы». Сердце колотится от восторга.

Фото Анна Зуева, «СЭ»

Маршрут ведет меня через живописный парк Сакер мимо Кнессета — израильского парламента. Несмотря на раннее утро, город не спит: по всей трассе уже стоят зрители, которые хлопают и кричат слова поддержки. Спустя пару минут я ловлю себя на мысли, что улыбаюсь как ребенок. Бег по этому древнему городу кажется чем-то нереальным, будто я попала в фильм.

Фото Анна Зуева, «СЭ»

Начинается первый серьезный подъем в гору. Маршрут ведет мимо Музея Израиля, и с каждым шагом дыхание становится тяжелее. Вокруг меня бегуны начинают замедляться, некоторые переходят на шаг. Я стараюсь сохранять свой темп. «Маленькие шаги, — повторяю я себе. — Просто продолжай двигаться».

Начинает виднеться Национальная библиотека — место, где собраны все издания, опубликованные в Израиле. Я заглядываюсь на здание, но быстро возвращаю внимание на трассу. Все-таки бежать по холмам достаточно сложно, а пространства для маневра маловато: в забеге участвовало очень много людей.

Фото Jerusalem Municipality

Мы бежим мимо Верховного суда. Отсюда открывается потрясающий вид на Иерусалим. Я позволяю себе остановиться на несколько секунд, чтобы полюбоваться (и перевести дух). В голову невольно приходят мысли о людях, которые ходили по этим улицам до меня: паломниках, торговцах, воинах. Но стоять на месте долго нельзя, нужно продолжать двигаться.

Последние 200 метров я бегу почти на последнем издыхании. Колени болят, ноги дрожат от усталости, но сдаваться нельзя. Наконец финишная линия. Я пересекаю ее и останавливаюсь, пытаясь осознать, что только что произошло. Волонтер надевает на мою шею заветную медаль. Я это сделала!

Фото Анна Зуева, «СЭ»

Что для меня значит участие в Иерусалимском марафоне

Я сидела в самолете, смотрела в иллюминатор на облака, а на моей шее все еще была марафонская медаль — мне искренне не хотелось ее снимать.

Иерусалимский марафон стал незабываемым опытом. Не просто потому, что я смогла так долго бежать по холмам, хотя это само по себе было достижением. А потому, что я словно бежала по истории, через культуры.

Фото Анна Зуева, «СЭ»

Домой я вернулась не только с медалью, но и с новым пониманием своих возможностей. И конечно, с теплыми воспоминаниями о древнем городе.