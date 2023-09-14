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Сегодня, 07:00

Как отдохнуть на Кипре до 80 тыс. рублей

Татьяна Пищева
Автор
Владимир Ровняго
Основатель сети туристических агенств
Проверка фактов
Проверка фактов

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Вид на замок Кирения на Северном Кипре
Фото istockphoto.com
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Руководитель сети туристических агентств поделился советами, как насладиться отдыхом на Кипре, не потратив при этом баснословные суммы.

Сколько стоит бюджетный отдых на Кипре

На данный момент, учитывая все изменения на рынке туризма, можно найти отличные предложения до 80 тыс рублей. Например, сегодня есть варианты за 69.100 рублей с человека на семь дней проживания в трехзвездочном отеле.

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Как сэкономить на перелете и отеле

При оформлении маршрута с несколькими стыковками можно получить хорошую скидку. Через некоторые агрегаторы можно даже составить сложный маршрут самостоятельно. Стыковочные рейсы лучше покупать у одной авиакомпании.

Если вы хотите насладиться приятной погодой и при этом избежать высоких цен, рассмотрите вариант путешествия в сентябре или октябре.

Фото istockphoto.com

Забронировав тур или отель заранее, вы часто можете получить существенную скидку.

Не стоит забывать, что туристические агентства часто имеют эксклюзивные предложения для своих клиентов. Благодаря сотрудничеству с туроператорами, многие агентства могут предложить специальные цены на места в отеле. Это позволяет им продавать туры по ценам, которые будут значительно ниже, чем при покупке проживания и перелета отдельно. К тому же, агентства часто первыми узнают о грядущих акциях и скидках.

Фото istockphoto.com

В каких городах Кипра можно дешево отдохнуть

Если вы хотите получить оптимальное соотношение цены и качества, рекомендуем обратить внимание на эти города Кипра:

Хотя он не очень популярен среди туристов, этот город может предложить немало привлекательных акций. Сюда стоит приезжать за спокойным отдыхом и чистыми песчаными пляжами.

Еще один недооцененный курорт. Тут можно найти уютные отели по привлекательным ценам и насладиться натуральной красотой острова.

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Известна своей бурной ночной жизнью и пляжами, подходящими для молодежного отдыха. Пляж Нисси — один из самых популярных. Вечером город оживает, открываются многочисленные клубы и бары.

Это крупнейший курорт Кипра, привлекающий своими разнообразными развлечениями для всей семьи, а также историческими памятниками.

Этот город с богатой историей может похвастаться большим количеством археологических памятников. Пляжи Пафоса в основном галечные, что может не понравиться любителям песчаных побережий, но именно здесь можно погрузиться в богатую историю острова.

Фото istockphoto.com

При этом стоит помнить, что везде есть исключения, и иногда в самых популярных курортах можно найти выгодные предложения. Главное — внимательно изучать акции и предложения.

Когда лучше лететь на Кипр, чтобы сэкономить

Бархатный сезон, а именно сентябрь и октябрь, предоставляют идеальное сочетание комфортной погоды и доступных цен. В октябре на Кипре очень комфортная погода: дни ясные, с температурой воздуха до +27?С и температурой воды около +25?С. Ночные и ранние утренние часы радуют прохладой, где температура опускается до +16 градусов. В отличие от летнего сезона, который начинается в мае и длится до августа, осенью цены становятся более привлекательными.

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Сколько стоит виза

Не забывайте про изменения в визовом режиме. Если раньше россияне могли путешествовать на Кипр по бесплатной электронной визе, то теперь потребуется национальная виза, стоимостью 80 евро и сроком оформления около пять дней. Это нюанс также следует учесть при планировании вашего бюджета.

Отдых на Кипре может быть не только приятным, но и доступным. Используя эти советы, вы сможете сделать ваш отпуск максимально комфортным и выгодным.

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