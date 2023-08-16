Как избавиться от комаров в квартире и на участке: эффективные способы и средства

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Отсутствие комаров — залог приятного отдыха на природе и спокойного сна дома. В статье рассматриваем эффективные способы борьбы с вредителями: от ультразвуковых отпугивателей до народных рецептов. А о том, насколько каждый из них может быть опасен для здоровья, расскажет терапевт, пульмонолог Мария Буторина.
Крохотный размер не мешает комарам превратить летний отдых в кошмар. Назойливое жужжание мешает уснуть, а зуд от укусов не унимается несколько часов. Чтобы спасти кожу от покраснений, а нервы — от раздражения, используйте сразу несколько вариантов защиты. Хорошая новость в том, что есть способы даже для аллергиков и астматиков.
Пожалуй, самый простой, распространенный и при этом эффективный способ. С помощью сеток можно защитить окна и двери квартиры, дачи или беседки. Обычно их заказывают сразу при установке новых стеклопакетов, либо докупают уже после. Бюджетная альтернатива — самодельные «сетки» из отреза марли.
Приборы издают высокочастотный звук, неуловимый для человеческого уха, но раздражающий вредителей. Ультразвуковой отпугиватель — выход для тех, кто не переносит резкие посторонние запахи от репеллентов или страдает от аллергии. Существуют портативные модели, которые крепятся на одежду, и полноценные версии, работающие от розеток.
Принцип действия фумигатора — в испарении отравляющего комаров вещества с помощью нагревательного элемента. При использовании электрофумигатора стоит обратить внимание на действующие вещества в составе пластины или жидкости. Если это натуральные компоненты, человек может находиться в помещении с включенным прибором. В противном случае комнату после обработки следует проветрить. Оставлять фумигатор в розетке на всю ночь нельзя, достаточно включить его на час перед сном.
Если рассматривать натуральные электрофумигаторы, то вред от них минимальный. Использовать их можно даже в детской комнате, чего нельзя сказать об их синтетических братьях. При испарении с пластин или спиралей выделяются раздражающие дыхательные пути вещества, в свою очередь это может привести к аллергическим реакциям в виде слезотечения, чихания и кашля. Однако нежелательные реакции развиваются не более чем у 10% людей.Мария БуторинаПульмонолог, терапевт
Они сделаны на основе синтетических веществ, поэтому применять их следует с осторожностью. Период активного антимоскитного действия обычно составляет 4-6 часов. Их можно наносить не только на одежду, но и обрабатывать поверхности — мебель, косяки дверей, стенки беседки.
Следует помнить, что такие средства содержат в своем составе химикаты, при их использовании может возникнуть аллергическая реакция в виде высыпаний и зуд. При вдыхании агенты могут вызвать отравление, которое будет варьироваться от легкой тошноты до рвоты и потери сознания. Врачебное общество не рекомендуют использовать этот метод беременным и детям.Мария БуторинаПульмонолог, терапевт
Представляют собой спрессованную древесную муку, пропитанную инсектицидом. Спираль тлеет и выделяет дым, отпугивающий вредителей в радиусе трех метров. Нюанса использования два: во-первых, зажигать спираль только на открытом воздухе, во-вторых — соблюдать меры безопасности и размещать ее на негорючих материалах (кирпич, керамика, металл).
При сгорании одной спирали в окружающую среду выделяется количество вредных веществ, равное примерно 80-130 выкуренным сигаретам. В большом количестве выделяются и канцерогенные вещества — продукты распада, которые, попадая в организм человека или домашнего животного, могут вызывать рост онкологических клеток, тем самым приводить к развитию рака и обострению уже имеющихся хронических заболеваний, например, бронхита или астмы. Поэтому использовать этот метод защиты запрещено в закрытых помещениях.Мария БуторинаПульмонолог, терапевт
Сделать аналог репеллента можно самостоятельно, добавив несколько капель цитрусового эфирного масла на одежду. Также продаются уже готовые спреи на основе натуральных компонентов — выбирать стоит по наименее раздражающему запаху.
Продается в магазинах спецодежды, рыболовных и туристических отделах. Ткань пропитывают инсектицидом, антимоскитные свойства сохраняются до 70 циклов стирок. Одежда с длинными штанинами и рукавами на манжетах и щиколотках дополняется фиксаторами.
Этот метод защиты — наиболее экологичное и практичное решение. Активно используется для защиты детей. В состав изделий входят нетоксичные синтетические репелленты, которые во многом являются аналогами природных веществ.Мария БуторинаПульмонолог, терапевт
Комары недолюбливают определенные запахи — например, иланг-иланга, лемонграсса, цитронеллы, эвкалипта, лаванды и можжевельника. Это можно использовать против них: достаточно добавить 3-5 капель эфирного масла в аромалампу за пару часов до сна и еще пару капель — на край одеяла или пледа. Стоит учесть, что этот способ помогает только в отпугивании, но не в уничтожении насекомых.
Здесь помогут ванилин и гвоздика. Первый достаточно просто развести в стакане с водой, а из второго — сделать отвар: 5 г специи прокипятить со стаканом воды в течение 15 минут, процедить и добавить спирт. Готовые составы можно наносить на одежду и открытые части тела.
Этот способ подходит только для открытых пространств: на пикнике, даче или в походе. Шишки ели, сосны или ветки можжевельника, сожженные в костре, выделяют дым, аромат которого отпугивает вредителей.
Чтобы усилить защиту методами из статьи, перед сном стоить принять душ и надеть носки: комары реагируют на тепло и запах пота, а стопы ночью потеют сильнее всего. Носки должны быть из натуральных материалов, поглощающих пот.
Даже если на окнах установлены москитные сетки, комары все равно могут проникнуть в квартиру. Очевидные способы — при открытии/закрытии входной двери, через щели на лоджиях, а еще насекомые прячутся в складках одежды.
Излюбленное место дислокации — влажные, темные места. Поэтому главным «рассадником» становятся подвалы многоквартирных домов, где часто протекают трубы или происходят подтопления из-за нарушений при строительстве. Оказавшись в квартире, комары выбирают похожие места с повышенной влажностью — например, ванные комнаты и туалеты. Насекомые могут прятаться в стыках стен и потолка, в оконных щелях, складках штор, за картинами.
Кровопийца может кусать неограниченное количество раз: если комара не отгонять, он выпьет необходимый объем «пищи» за один раз, если пытаться помешать — насекомому потребуется до 15 «сессий». И это за одну ночь. Оставшись в живых, самка комара может возвращаться к жертве неоднократно на протяжении всей своей недолгой жизни — вплоть до 15-18 раз.
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