Как избавиться от комаров в квартире и на участке: эффективные способы и средства

Отсутствие комаров — залог приятного отдыха на природе и спокойного сна дома. В статье рассматриваем эффективные способы борьбы с вредителями: от ультразвуковых отпугивателей до народных рецептов. А о том, насколько каждый из них может быть опасен для здоровья, расскажет терапевт, пульмонолог Мария Буторина.

Как защититься и избавиться от комаров в квартире и доме

Крохотный размер не мешает комарам превратить летний отдых в кошмар. Назойливое жужжание мешает уснуть, а зуд от укусов не унимается несколько часов. Чтобы спасти кожу от покраснений, а нервы — от раздражения, используйте сразу несколько вариантов защиты. Хорошая новость в том, что есть способы даже для аллергиков и астматиков.

Москитные сетки на окнах и дверях

Пожалуй, самый простой, распространенный и при этом эффективный способ. С помощью сеток можно защитить окна и двери квартиры, дачи или беседки. Обычно их заказывают сразу при установке новых стеклопакетов, либо докупают уже после. Бюджетная альтернатива — самодельные «сетки» из отреза марли.

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Ультразвуковые отпугиватели

Приборы издают высокочастотный звук, неуловимый для человеческого уха, но раздражающий вредителей. Ультразвуковой отпугиватель — выход для тех, кто не переносит резкие посторонние запахи от репеллентов или страдает от аллергии. Существуют портативные модели, которые крепятся на одежду, и полноценные версии, работающие от розеток.

Электрофумигаторы и аэрозольные средства

Принцип действия фумигатора — в испарении отравляющего комаров вещества с помощью нагревательного элемента. При использовании электрофумигатора стоит обратить внимание на действующие вещества в составе пластины или жидкости. Если это натуральные компоненты, человек может находиться в помещении с включенным прибором. В противном случае комнату после обработки следует проветрить. Оставлять фумигатор в розетке на всю ночь нельзя, достаточно включить его на час перед сном.

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Как защититься и избавиться от комаров на участке

Антимоскитные спреи и лосьоны

Они сделаны на основе синтетических веществ, поэтому применять их следует с осторожностью. Период активного антимоскитного действия обычно составляет 4-6 часов. Их можно наносить не только на одежду, но и обрабатывать поверхности — мебель, косяки дверей, стенки беседки.

Спирали

Представляют собой спрессованную древесную муку, пропитанную инсектицидом. Спираль тлеет и выделяет дым, отпугивающий вредителей в радиусе трех метров. Нюанса использования два: во-первых, зажигать спираль только на открытом воздухе, во-вторых — соблюдать меры безопасности и размещать ее на негорючих материалах (кирпич, керамика, металл).

Натуральные репелленты на основе эфирных масел

Сделать аналог репеллента можно самостоятельно, добавив несколько капель цитрусового эфирного масла на одежду. Также продаются уже готовые спреи на основе натуральных компонентов — выбирать стоит по наименее раздражающему запаху.

Фото istockphoto.com

Одежда с антимоскитной обработкой

Продается в магазинах спецодежды, рыболовных и туристических отделах. Ткань пропитывают инсектицидом, антимоскитные свойства сохраняются до 70 циклов стирок. Одежда с длинными штанинами и рукавами на манжетах и щиколотках дополняется фиксаторами.

Народные методы защиты от комаров

Эфирные масла

Комары недолюбливают определенные запахи — например, иланг-иланга, лемонграсса, цитронеллы, эвкалипта, лаванды и можжевельника. Это можно использовать против них: достаточно добавить 3-5 капель эфирного масла в аромалампу за пару часов до сна и еще пару капель — на край одеяла или пледа. Стоит учесть, что этот способ помогает только в отпугивании, но не в уничтожении насекомых.

Самодельные спреи

Здесь помогут ванилин и гвоздика. Первый достаточно просто развести в стакане с водой, а из второго — сделать отвар: 5 г специи прокипятить со стаканом воды в течение 15 минут, процедить и добавить спирт. Готовые составы можно наносить на одежду и открытые части тела.

Фото istockphoto.com

Дым от шишек хвойных деревьев

Этот способ подходит только для открытых пространств: на пикнике, даче или в походе. Шишки ели, сосны или ветки можжевельника, сожженные в костре, выделяют дым, аромат которого отпугивает вредителей.

Популярные вопросы

Как сделать так, чтобы комары не кусали ночью?

Чтобы усилить защиту методами из статьи, перед сном стоить принять душ и надеть носки: комары реагируют на тепло и запах пота, а стопы ночью потеют сильнее всего. Носки должны быть из натуральных материалов, поглощающих пот.

Где могут прятаться комары в квартире?

Даже если на окнах установлены москитные сетки, комары все равно могут проникнуть в квартиру. Очевидные способы — при открытии/закрытии входной двери, через щели на лоджиях, а еще насекомые прячутся в складках одежды.

Излюбленное место дислокации — влажные, темные места. Поэтому главным «рассадником» становятся подвалы многоквартирных домов, где часто протекают трубы или происходят подтопления из-за нарушений при строительстве. Оказавшись в квартире, комары выбирают похожие места с повышенной влажностью — например, ванные комнаты и туалеты. Насекомые могут прятаться в стыках стен и потолка, в оконных щелях, складках штор, за картинами.

Сколько раз может укусить один и тот же комар?

Кровопийца может кусать неограниченное количество раз: если комара не отгонять, он выпьет необходимый объем «пищи» за один раз, если пытаться помешать — насекомому потребуется до 15 «сессий». И это за одну ночь. Оставшись в живых, самка комара может возвращаться к жертве неоднократно на протяжении всей своей недолгой жизни — вплоть до 15-18 раз.

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