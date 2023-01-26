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Сегодня, 16:00

Как снимать стресс мужчинам в зависимости от темперамента

Владимир Дернов
Психолог
Руслана Бобкова
Фото Freepik/cookie_studio
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Кроме универсальных способов есть и такие, которые лучше подойдут именно вам.

Пребывать в состоянии стресса не только малоприятно, но еще и вредно для организма. И если для женщин почти всегда актуальны банальные, но работающие рекомендации по снятию напряжения вроде шопинга и ритуалов по уходу за собой, то что делать мужчинам? Рассказывает клинический и спортивный психолог Владимир Дернов.

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Что заставляет мужчин испытывать стресс

Стресс — это состояние психологического и физического напряжения, с которым мы сталкиваемся регулярно. Его способны вызвать затруднительные ситуации на работе, эмоциональные события в семье или обдумывание каких-то переживаний из прошлого.

Разных людей способны погрузить в стресс разные события. И есть особенность, которая касается мужчин. Это устоявшееся мнение, что мужчина всегда должен быть сильным и легко преодолевать любые сложности. На практике это только добавляет переживаний, которыми иногда еще и не с кем поделиться.
Владимир Дернов
Психолог

Универсальные способы борьбы со стрессом

Как же снимать стресс мужчинам? Есть, казалось бы, классическая «мужская» рекомендация: спорт плюс баня или сауна. При этом она обоснована физиологически:

  • тренировки повышают выработку гормонов дофамина и серотонина, что мы ощущаем как улучшение настроения;

  • баня способствует глубокому расслаблению мышц и хорошему сну.

Сауна - один из способов расслабиться и снять стресс. Фото Drazen Zigic/Freepik
Drazen Zigic/Freepik

В случаях, когда требуется не расслабиться физически, а скорее привести в порядок мысли, можно попробовать смастерить что-нибудь или, например, отремонтировать предмет, который давно ждет вашего внимания. Работа руками — тоже на физиологическом уровне — помогает успокоиться, собраться, переосмыслить информацию и принять решение.

Способы снять стресс для разных типов темперамента

Существуют индивидуальные особенности темперамента, зная которые вы можете выбрать способ снять напряжение более осознанно.

Холерики

Если вы эмоциональны и вспыльчивы, помочь в восстановлении способны занятия йогой, медитацией. Можно также пробовать танцы или обратить внимание на бег, плавание, боевые искусства. Движение помогает «переплавить» стресс и напряжение.

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Флегматики

Если вы в целом спокойны, это поможет справиться со стрессом, но не гарантирует полной защиты от него. Главная опасность в том, что он копится медленно и незаметно.

Переключиться в таком случае помогают путешествия (подойдет и просто выезд на природу), вкусная еда, общение с близкими, а из физических активностей — тренажерный зал.

Сангвиники

Если вы общительны и быстро реагируете на события вокруг, вам, как правило, проще справляться со стрессом в моменте.

А сохранять логичность и последовательность действий помогут дыхательные практики, йога, чтение, ведение дневника.

Чтение книг поможет отвлечься от негативных мыслей. Фото Freepik/jcomp
Freepik/jcomp

Меланхолики

Если вы знаете из опыта, что сложно проживаете стрессовые моменты, — это тоже нормально.

Чтобы побороть стресс, вам важно общаться с людьми. С близкими, которые могут поддержать, с единомышленниками, которые понимают, с участниками коллектива или команды. Также помогут творческие занятия, например вокал или рисование. Благо с этим могут помочь и мастер-классы, и просто рисование картин по номерам.

Позволяйте себе ту активность, которую просит тело. Ведь от того, как вы справляетесь с последствиями стресса, зависит и эмоциональное состояние, и продуктивность, и здоровье.
Владимир Дернов
Психолог

У нас появился дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Советы и рекомендации
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