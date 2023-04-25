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Сегодня, 16:00

Как научиться плавать во взрослом возрасте

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Александра Колчева
Фитнес тренер
Проверка фактов
Проверка фактов

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Девушка плавает в бассейне
Фото istockphoto.com
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С плаванием та же история, что и с велосипедом: чем раньше освоишь, тем будет проще и легче — это первое. И второе: разучиться или забыть этот навык невозможно.

Плавание, несмотря на довольно интенсивную физическую нагрузку, позволяет расслабиться морально, снять психическое напряжение. Это не только полезное для здоровья занятие, но и жизненно необходимый навык. В экстренных ситуациях он может спасти жизнь вам или тому, кто окажется в беде. Поэтому нелишним будет научиться плавать, сколько бы вам ни было лет. Как это правильно сделать, рассказала автор методических пособий и учебников для тренеров бассейна Александра Колчева.

Может ли взрослый научиться плавать

Еще до рождения каждый человек неразрывно связан с водой. Даже если сейчас вы не умеете плавать, то наверняка удержитесь на поверхности воды хотя бы недолгое время. Если не удалось освоить плавание в детском возрасте, не поздно начать учиться сейчас, главное — желание.

В плавании нет ограничений по возрасту. Осваивать водную стихию можно с первых дней жизни. Ведь чем раньше мы начинаем, тем легче нам это удается, поскольку с годами многие двигательные функции угасают, если вы не поддерживаете себя в хорошей физической форме. Отсюда и сложности при обучении плаванию во взрослом возрасте.
Александра Колчева
Фитнес-тренер

Что нужно для плавания

Учиться плавать лучше всего в бассейне, в котором вы уверенно достаете до дна. К тому же в случае непредвиденной ситуации вы никогда не останетесь без помощи. Поэтому для начала нужно определиться с подходящим местом.

Также нужно позаботиться о необходимых плавательных аксессуарах. Вам понадобятся:

  • очки;

  • шапочка;

  • купальник (лучше слитный) или плавки;

  • доска для плавания.

Очки придадут вам уверенности для погружения лица в воду, а шапочка будет фиксировать волосы.

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С чего начать обучение плаванию

Если у вас нет страха воды, можно начать с дыхания. В воде этот процесс отличается от того, что происходит на суше. В воде:

  • выдох происходит через нос, когда голова опущена в воду;

  • вдох делается через рот, когда голова поднята над водой.

Правильная техника дыхания — 99% уверенного плавания и в бассейне, и на открытой воде. Отработайте дыхательные циклы сначала у бортика бассейна и потом уже пробуйте плыть с доской в руках, сочетая движения ногами и дыхание. Скоро вы начнете проплывать таким способом без остановки несколько длин бассейна, после чего можно добавить движения руками и сочетать их с дыханием.
Александра Колчева
Фитнес-тренер
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Взрослые не всегда охотно соглашаются опускать лицо в воду, но это единственный способ научиться правильно плавать и получать от процесса настоящее удовольствие. Высоко поднятая голова над водой не дает возможности принять правильное горизонтальное положение, что значительно снижает скорость, а также может повлечь за собой ряд проблем со спиной и шеей.

Девушка в бассейне
Istockphoto/Jacob Ammentorp Lund

Можно ли научиться плавать самому

Если вы боитесь воды, лучше обратиться к тренеру. Он поможет:

  • правильно оценить ваши стартовые навыки и физическую форму;

  • оценить психоэмоциональную составляющую;

  • спуститься с вами в воду, чтобы создать максимально благоприятные условия для обучения.

Если вы обладаете самодисциплиной и легко воспринимаете информацию из различных источников, высока вероятность, что сможете и самостоятельно освоить технику плавания на базовом уровне. В дальнейшем вы также можете обратиться к тренеру для корректировки техники.
Александра Колчева
Фитнес-тренер

Если вы решили научиться плавать, будучи взрослым, запомните две главные вещи — терпение и регулярность помогут добиться результата.

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