Как научиться громко свистеть: пошаговая инструкция

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Свист используется человечеством испокон веков. Он был важным элементом коммуникации. С помощью свиста пастухи давали команды собакам, моряки приказывали матросам, жители городов подзывали такси на улице. Существуют даже свистящие языки. Они распространены в гористой местности. Там, где из-за хорошей акустики такие звуки слышны на дальние расстояния.
Сейчас свист потерял свое практическое значение и превратился в забавную способность, которой можно удивить друзей. Многие до сих пор мечтают научиться этому. Разобрались, какие есть методы свиста и как обучиться каждому из них.
Если у вас не получается освоить это умение с первой попытки — не расстраивайтесь. Как и любой навык, свист требует терпения и упорства.
Вытяните губы, как будто произносите звук «у».
Передвиньте язык к небу и упритесь кончиком языка в нижние передние зубы.
Аккуратно выдохните воздух, не меняя положение губ.
Поднимая и опуская среднюю часть языка, вы можете менять высоту звука и насвистывать мелодии.
Соедините кончики большого и указательного пальца так, чтобы получился знак «окей». Можно заменить указательный палец на любой другой, если вам так удобнее.
Высуньте язык и загните кончик кверху.
Уприте кольцо из пальцев в язык и поместите их в рот так, чтобы губы плотно касались первых фаланг.
Резко выдохните и скорректируйте положение пальцев, губ и языка так, чтобы единственным выходом для воздуха остался промежуток между нижней губой и внутренней частью кольца из пальцев.
Растяните губы, как будто вы улыбаетесь.
Язык напрягите. Выгните его так, чтобы кончик был рядом с нижними передними зубами, но не касался их. Средняя часть языка должна почти касаться небной складки.
С силой выдыхайте воздух. Он должен проходить между языком и небом. Для получения более пронзительного свиста регулируйте положение губ, пока не получится чистый звук.
Сложите ладони: плотно сомкните края, оставив немного пустого пространства в середине. Важно: не складывайте пальцы в замок. Они должны быть плотно сомкнуты между собой. Необходимо, чтобы руки выглядели так, как будто вы держите между ладоней бабочку.
Большие пальцы должны быть параллельны друг другу. Согните их в фаланге и прижмите подушечки к указательному пальцу.
Прижмите губы к костяшкам больших пальцев.
Сильно выдыхайте, направляя воздух вниз, пока не услышите звук, напоминающий игру на флейте.