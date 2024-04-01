Как научиться громко свистеть: пошаговая инструкция

Свист используется человечеством испокон веков. Он был важным элементом коммуникации. С помощью свиста пастухи давали команды собакам, моряки приказывали матросам, жители городов подзывали такси на улице. Существуют даже свистящие языки. Они распространены в гористой местности. Там, где из-за хорошей акустики такие звуки слышны на дальние расстояния.

Сейчас свист потерял свое практическое значение и превратился в забавную способность, которой можно удивить друзей. Многие до сих пор мечтают научиться этому. Разобрались, какие есть методы свиста и как обучиться каждому из них.

Если у вас не получается освоить это умение с первой попытки — не расстраивайтесь. Как и любой навык, свист требует терпения и упорства.

Как насвистывать мелодии

Вытяните губы, как будто произносите звук «у». Передвиньте язык к небу и упритесь кончиком языка в нижние передние зубы. Аккуратно выдохните воздух, не меняя положение губ. Поднимая и опуская среднюю часть языка, вы можете менять высоту звука и насвистывать мелодии.

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Как свистеть громко с помощью пальцев

Соедините кончики большого и указательного пальца так, чтобы получился знак «окей». Можно заменить указательный палец на любой другой, если вам так удобнее. Высуньте язык и загните кончик кверху. Уприте кольцо из пальцев в язык и поместите их в рот так, чтобы губы плотно касались первых фаланг. Резко выдохните и скорректируйте положение пальцев, губ и языка так, чтобы единственным выходом для воздуха остался промежуток между нижней губой и внутренней частью кольца из пальцев.

Как свистеть без помощи пальцев

Растяните губы, как будто вы улыбаетесь. Язык напрягите. Выгните его так, чтобы кончик был рядом с нижними передними зубами, но не касался их. Средняя часть языка должна почти касаться небной складки. С силой выдыхайте воздух. Он должен проходить между языком и небом. Для получения более пронзительного свиста регулируйте положение губ, пока не получится чистый звук.

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Как свистеть с помощью ладоней