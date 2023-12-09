5 советов, как не поссориться с партнером за время новогодних праздников

Сегодня, 19:00
Каникулы ждет каждый человек: можно больше спать, уделить время хобби, гулять. Но не всегда желаемое совпадает с действительным. Часто продолжительные выходные вместо отдыха приносят ссоры с близкими, многочисленные обиды, раздражения. Во время каникул многие уже снова хотят выйти на работу, чтобы избежать склок в семье.
На самом деле новогодние праздники — прекрасная возможность провести время с самыми близкими и любимыми. Для этого придется заранее продумать маршрут «счастливых выходных». Но это определенно того стоит.
Придумайте три активности для семьи или дружеской компании. Узнайте, как ваши близкие хотели бы провести время. Это может быть совместная поездка, игра, театр, выставка, выезд за город или в гости. Должно быть интересно и вам, и остальным — так будет меньше поводов для ссор. Но важно, чтобы эти активности не занимали все свободное время каникул.
Каникулы — это отличный способ побыть с собой, порефлексировать, подумать, уложить по полочкам мысли и чувства, помечтать и заняться тем, что интересно именно вам. Порой ссоры возникают из-за того, что человека терзают какие-то внутренние сомнения. Время, проведенное наедине с собой, поможет решить такие душевные конфликты. Отметьте в календаре дни для этого.
В этом поможет ностальгия. Можно посмотреть старый, но любимый фильм, позвонить давним знакомым, пройтись по давно знакомым местам.
Это важно, потому что в воспоминаниях очень много ресурсных состояний. Не обращая внимания на прошлое, люди часто закрывают себе доступ к этому запасу энергии.
Подумайте, что вы хотите попробовать, где побывать, что увидеть. Это могут быть новые хобби, новые знакомства, новые места.
Новое — необходимый элемент, по которому человек сам для себя определяет, движется ли он по жизни или стоит на месте. Когда каждый день есть рутина, есть повторения, одни и те же задачи, то для чего-то необычного не остается сил и времени. Копится усталость, теряется интерес к жизни, появляется ощущение загнанной белки в колесе. Длительные выходные — отличный способ найти время для нового в жизни.
Настолько тесное общение может утомить любую пару. Расширяйте круг знакомств, уважайте занятия другого человека и умейте договариваться о совместном времени. И не бойтесь проводить время порознь — это может только укрепить вашу пару.