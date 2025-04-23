Нейросети вредят планете: ChatGPT сам это доказал

ChatGPT уже успел стать частью повседневной жизни современного человека. По состоянию на апрель 2025 года число активных пользователей бота в неделю составило около 800 миллионов, а каждый день к нему обращается около 122,58 миллиона человек.

В социальных сетях задумались: вредит ли ежедневное использование нейросети планете? Оказалось, что да, причем это доказал сам ChatGPT.

Что умеет ChatGPT

ChatGPT (от англ. Generative Pre-trained Transformer — генеративный предобученный трансформер) — чат-бот с генеративным искусственным интеллектом, который разработала американская научно-исследовательская организация OpenAI в 2022 году. Нейросеть работает в диалоговом режиме: пользователь задает вопрос, а ChatGPT ему отвечает.

За три года компания усовершенствовала программу: сегодня доступно несколько версий бота, самые популярные из которых — GPT-3.5, GPT-4, GPT-4o и 4o-mini.

Во всех этих версиях можно работать с текстом, писать коды на разных языках программирования, а еще истории, стихи, шутки, генерировать изображения, решать задачи и даже планировать путешествия.

В последнее время особенно популярна генерация изображений. В соцсетях трендом стало, например, создавать фото в стиле студии Ghibli, то есть в духе мультфильмов Хаяо Миядзаки, или Pixar.

Фото kureelka, сгенерировано нейросетью ChatGPT, Telegram

С этого и началось небольшое расследование блогера eto_oma. Сгенерировав несколько изображений для соцсетей, он решил выяснить, сколько ресурсов тратит планета на такие развлечения.

Сколько энергии тратит один запрос в ChatGPT

Спросить об этом блогер решил сам ChatGPT. Выяснилось, что на простую генерацию картинки может уходить от 10 до 100 Вт/час, тогда как поисковый запрос в Google обходится в среднем в 0,3 Вт/час.

Для обывателя эти данные мало что говорят. Тогда блогер принял решение сравнить затраты энергии на ИИ с кипячением чайника. Здесь картина стала нагляднее:

генерация одного простого изображения (около 10 Вт/час) — как около 20 секунд работы электрического чайника;

генерация одного сложного изображения (около 100 Вт/час) — как кипячение 1 литра воды в чайнике.

Создание нескольких детализированных картинок может быть вполне сопоставимо с кипячением чайника несколько раз.

Фото Pekic, iStock

В среднем, как рассказал сам ChatGPT, ежедневно пользователи генерируют около 34 миллионов изображений, или 394 штуки в секунду. Тогда в зависимости от сложности картинок тратится от 340 МВт/ч до 3,4 ГВт/ч. Для сравнения: 1 ГВт/ч — это примерно столько, сколько потребляет 100 тысяч домов за один час.

Важно помнить, что в процессе выработки электроэнергии в атмосферу выбрасываются парниковые газы (в первую очередь СО2). Они влияют на климат на планете и вредят экосистемам. В процессе создания картинок выделяется от 5 до 50 тысяч тонн газов в день.

На негативную сторону нейросетей обращала внимание и экопрограмма ООН — ЮНЕП. Эксперты отмечали, что большие компьютерные центры, которые обеспечивают функционал ИИ, работают на важнейших минералах и редких элементах. Их добыча чревата загрязнением окружающей среды.

Также, согласно исследованию экологов, обучение одной крупной языковой модели приводит к выбросу приблизительно 300 тонн углекислого газа. Это в пять раз превышает выбросы за весь срок службы среднестатистического автомобиля или эквивалентно 125 перелетам туда и обратно между Нью-Йорком и Пекином.

Фото TebNad, iStock

Вежливость бота — это тоже дорого и вредно для планеты

Генерация текста тратит значительно меньше ресурсов, чем создание изображения: примерно 0,03 Ватта/час, что сопоставимо с запросом в Google. Однако и тут важно думать о последствиях. Гендиректор OpenAI Сэм Альтман рассказал в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирована в РФ), что слова «пожалуйста» и «спасибо», которые пользователи отправляют ChatGPT, тратят электроэнергию. Все это тоже приводит к лишнему выбросу парниковых газов.

Многие не забывают поблагодарить умного помощника за проделанную работу. По всем канонам этикета ИИ приветливо отвечает — «не за что» или «пожалуйста». Ресурсы, которые чат-бот тратит на эти вежливые ответы, оцениваются в десятки миллионов долларов ежегодно. При этом Альтман считает расходы оправданными, ведь так выстраивается более дружелюбный формат взаимодействия с высокими технологиями.

В будущем компания OpenAI рассматривает внедрение шаблонных ответов, чтобы снизить финансовые затраты.