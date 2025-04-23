Нейросети вредят планете: ChatGPT сам это доказал

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ChatGPT уже успел стать частью повседневной жизни современного человека. По состоянию на апрель 2025 года число активных пользователей бота в неделю составило около 800 миллионов, а каждый день к нему обращается около 122,58 миллиона человек.
В социальных сетях задумались: вредит ли ежедневное использование нейросети планете? Оказалось, что да, причем это доказал сам ChatGPT.
ChatGPT (от англ. Generative Pre-trained Transformer — генеративный предобученный трансформер) — чат-бот с генеративным искусственным интеллектом, который разработала американская научно-исследовательская организация OpenAI в 2022 году. Нейросеть работает в диалоговом режиме: пользователь задает вопрос, а ChatGPT ему отвечает.
За три года компания усовершенствовала программу: сегодня доступно несколько версий бота, самые популярные из которых — GPT-3.5, GPT-4, GPT-4o и 4o-mini.
Во всех этих версиях можно работать с текстом, писать коды на разных языках программирования, а еще истории, стихи, шутки, генерировать изображения, решать задачи и даже планировать путешествия.
В последнее время особенно популярна генерация изображений. В соцсетях трендом стало, например, создавать фото в стиле студии Ghibli, то есть в духе мультфильмов Хаяо Миядзаки, или Pixar.
С этого и началось небольшое расследование блогера eto_oma. Сгенерировав несколько изображений для соцсетей, он решил выяснить, сколько ресурсов тратит планета на такие развлечения.
Спросить об этом блогер решил сам ChatGPT. Выяснилось, что на простую генерацию картинки может уходить от 10 до 100 Вт/час, тогда как поисковый запрос в Google обходится в среднем в 0,3 Вт/час.
Для обывателя эти данные мало что говорят. Тогда блогер принял решение сравнить затраты энергии на ИИ с кипячением чайника. Здесь картина стала нагляднее:
генерация одного простого изображения (около 10 Вт/час) — как около 20 секунд работы электрического чайника;
генерация одного сложного изображения (около 100 Вт/час) — как кипячение 1 литра воды в чайнике.
Создание нескольких детализированных картинок может быть вполне сопоставимо с кипячением чайника несколько раз.
В среднем, как рассказал сам ChatGPT, ежедневно пользователи генерируют около 34 миллионов изображений, или 394 штуки в секунду. Тогда в зависимости от сложности картинок тратится от 340 МВт/ч до 3,4 ГВт/ч. Для сравнения: 1 ГВт/ч — это примерно столько, сколько потребляет 100 тысяч домов за один час.
Важно помнить, что в процессе выработки электроэнергии в атмосферу выбрасываются парниковые газы (в первую очередь СО2). Они влияют на климат на планете и вредят экосистемам. В процессе создания картинок выделяется от 5 до 50 тысяч тонн газов в день.
На негативную сторону нейросетей обращала внимание и экопрограмма ООН — ЮНЕП. Эксперты отмечали, что большие компьютерные центры, которые обеспечивают функционал ИИ, работают на важнейших минералах и редких элементах. Их добыча чревата загрязнением окружающей среды.
Также, согласно исследованию экологов, обучение одной крупной языковой модели приводит к выбросу приблизительно 300 тонн углекислого газа. Это в пять раз превышает выбросы за весь срок службы среднестатистического автомобиля или эквивалентно 125 перелетам туда и обратно между Нью-Йорком и Пекином.
Генерация текста тратит значительно меньше ресурсов, чем создание изображения: примерно 0,03 Ватта/час, что сопоставимо с запросом в Google. Однако и тут важно думать о последствиях. Гендиректор OpenAI Сэм Альтман рассказал в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирована в РФ), что слова «пожалуйста» и «спасибо», которые пользователи отправляют ChatGPT, тратят электроэнергию. Все это тоже приводит к лишнему выбросу парниковых газов.
Многие не забывают поблагодарить умного помощника за проделанную работу. По всем канонам этикета ИИ приветливо отвечает — «не за что» или «пожалуйста». Ресурсы, которые чат-бот тратит на эти вежливые ответы, оцениваются в десятки миллионов долларов ежегодно. При этом Альтман считает расходы оправданными, ведь так выстраивается более дружелюбный формат взаимодействия с высокими технологиями.
В будущем компания OpenAI рассматривает внедрение шаблонных ответов, чтобы снизить финансовые затраты.