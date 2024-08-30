7 правил качественного отдыха для тех, кто не может выкинуть работу из головы

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Большинство людей, страдающих трудоголизмом, не умеют качественно отдыхать. Это, в свою очередь, неминуемо приводит к другим проблемам — выгоранию, стрессу и даже ухудшению здоровья. Важно понимать, что отдых — это не роскошь, а необходимость и инвестиции в собственное здоровье и продуктивность. Вместе с психологом поделились основными правилами, которые помогут расслабиться даже заядлым трудоголикам.
Главное правило для тех, кто не может перестать беспокоиться о рабочих вопросах, — это сознательно выделять время для отдыха. Это значит не просто оставлять на это время в распорядке дня, но и предпринимать конкретные шаги.
В это время лучше занять ум чем-то приятным и интересным: читайте художественную литературу, смотрите фильмы. Главное, чтобы активность отличалась от того, чем вы занимаетесь на работе и отвлекла вас от нежелательных мыслей.
Установите четкие временные рамки для работы
Если вы относите себя к трудоголикам, то вы, скорее всего, имеете привычку задерживаться на работе. Это не идет на пользу никому: вам, вероятно, не доплачивают за переработки, а у работодателя складывается неверное впечатление о соответствии поставленных задач и выделенного на них времени. Еще сложнее соблюсти режим работы и отдыха тем, кто работает из дома.
Четко определите время начала и окончания рабочего дня и строго его соблюдайте. Создайте «священное пространство» для отдыха, где будет запрещено работать: это может быть одна из комнат в квартире, балкон, парк или кафе.Юлия ЛебедеваПсихолог
Каждый человек нуждается в хобби. Современные технологии позволяют обучиться практически чему угодно, находясь в любой точке мира. Сложность лишь в том, чтобы найти то, что действительно нравится, иначе увлечение может стать частью рутины. Если вам нравится рукоделие, можете попробовать вышивание или валяние из шерсти. Тот, кто хочет сблизиться с природой, может завести комнатные растения. Среди других вариантов выпечка, фотография, музыка, писательство, программирование, оригами и изучение иностранных языков. Особую пользу принесет активный отдых, ведь умеренные физические нагрузки снимают стресс, улучшают настроение и заряжают энергией.
Научиться останавливать поток мыслей не так просто, как может показаться на первый взгляд. Для этого могут потребоваться многолетние тренировки.
Просто наблюдать за мыслями, не застревая в них, хорошо помогают медитативные практики. С помощью йоги и медитаций вы можете улучшить физическое и ментальное здоровье, а также научиться контролировать свои эмоции.Юлия ЛебедеваПсихолог
Если вы не поклонник восточных практик, то можете достичь подобного эффекта с помощью пеших прогулок.
Прогулки на свежем воздухе — прекрасный способ отвлечься от проблем, насладиться красотой вокруг и почувствовать себя более свободным. Во время прогулки старайтесь находиться «в моменте», вдыхайте и впитывайте кожей все, что вас окружает.Юлия ЛебедеваПсихолог
Многие из нас живут с ошибочной установкой, что ничего не делать — признак слабости, лени и апатии. Люди чувствуют необходимость даже время, отведенное на отдых, проводить якобы с пользой: включать познавательные подкасты, читать профессиональную литературу, начинать генеральную уборку после изнурительного рабочего дня. На самом деле постоянная активность изнуряет как тело, так и психику человека и может привести к тяжелым последствиям.
Пассивный отдых не менее важен, чем активный. Именно он предоставляет возможность выспаться и восстановить силы.Юлия ЛебедеваПсихолог
Позвольте себе иногда просто полежать на диване, послушать музыку и хорошо выспаться.
Отвечая на вопрос: «Зачем я так много работаю?» — многие непременно вспомнят семью и близких людей. Да только в процессе работы некоторые забывают, что для по-настоящему родных людей материальные приобретения гораздо менее ценны, чем время, проведенное вместе.
Проводите время с семьей и друзьями, делитесь своими эмоциями, смейтесь, играйте, ходите в кафе. Общение с любимыми людьми — отличный способ забыть о работе и получить заряд позитива.Юлия ЛебедеваПсихолог
Если вы поняли, что в одиночку вам сложно отпустить ситуацию и расслабиться, попросите о помощи окружающих. Например, договоритесь, что вас будет кто-то встречать с работы: тогда вы будете вынуждены вовремя завершать рабочий день, чтобы не опоздать к назначенному времени.
Если вы понимаете, что переутомление приобретает хронический характер, не стесняйтесь обратиться за помощью к профессионалу. Психолог поможет не просто разработать стратегии более качественного отдыха, но и найти причины, лежащие в основе трудоголизма. Одержимость работой может свидетельствовать о более серьезных состояниях: тревожном или депрессивном расстройствах.