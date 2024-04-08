Как подготовить велосипед к сезону: советы основателя велосипедного бренда

Весна, как обычно, приходит внезапно. Еще не успели убрать коньки и лыжи, а уже пора доставать с балконов и из кладовок велосипеды. Но прежде чем начинать кататься, нужно обязательно подготовить двухколесный транспорт к сезону. Вместе с велоконструктором разобрались, на что нужно обратить особое внимание.

Чистка и осмотр велосипеда

Первым делом, разумеется, будет чистка. На первый взгляд это очевидный шаг, но многие им пренебрегают. Некоторые предпочитают мыть велосипеды на автомойках, но в этом случае нужно быть предельно аккуратными. Если очищать неосторожно, есть риск повредить, например, детали тормозной системы. Поэтому лучше все же мыть велосипеды обычной губкой. А тормозные диски и вовсе желательно очищать специальным составом.

Проверить состояние держателя заднего переключателя (петуха)

Отдельно стоит проверить состояние держателя заднего переключателя (так называемого петуха) — это деталь, с помощью которой задний переключатель скоростей крепится к раме. Зачастую именно его деформация при падениях и ударах ведет к проблемам с управлением задним колесом. Если вы заметили проблемы с «петухом», стоит обратиться к дилеру для замены этой детали.

Корректировка вилки

Большинство современных велосипедов оборудуется амортизационными вилками. Это детали, благодаря которым неровности дороги не так сильно ощущаются. Амортизационные вилки отличаются по конструкции, типу пружин и амортизационных элементов, замедляющих отскок.

Для проверки, корректировки и настройки работы этих деталей рекомендуется ежегодно обращаться в специализированные мастерские. Но самостоятельно вы можете предварительно оценить степень износа амортизационных вилок: гасится ли вибрация от дороги и хорошо ли контролируется велосипед? Исходя из этого вы сможете понять, насколько срочно деталям требуется корректировка.

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Проверка состояния колес

Особо тщательно стоит проверить состояние колес. Их хорошее состояние чрезвычайно важно на дороге. Проверьте, чтобы крепежные элементы не имели повреждений и ржавчины. Также переверните велосипед и прокрутите оба колеса. Если движения свободные, плавные, без скрипов и заеданий, то все хорошо. Если нет, то осмотрите колесо внимательнее: возможно, оно механически повреждено от падений или же его спицы ослабились.

Кстати, о спицах. Для регулировки их натяжения нельзя пользоваться пассатижами или плоскогубцами — они только усугубят ситуацию. В веломагазинах и на маркетплейсах сейчас можно легко найти специальные ключи. Если вам требуется замена поврежденных спиц, то лучше обратиться к профессионалу.

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Обязательно проверьте состояние покрышек: как износ протектора (рельефа на покрышках), так и состояние боковин. На них не должно быть порезов. Также проверьте давление в колесах — вся необходимая информация об этом есть на боковине покрышки.

Контроль состояния цепи

Цепь имеет свойство растягиваться и ржаветь со временем. Многие советуют менять ее каждые 3-4 тысячи километров. Растягиваясь, она начинает изнашивать зубья кассеты — круглой детали в середине колеса. Если зубчики приобрели заостренный вид наконечника, это показатель, что скоро придется менять не только цепь, но и кассету.

Также есть инструменты, позволяющие определить растяжение цепи. Если ее длина стала слишком большой, деталь стоит заменить. Но если все в порядке, достаточно протереть цепь тканью или почистить обычной зубной щеткой, после чего высушить.

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Смазывать цепь необходимо специальной жидкой или аэрозольной смазкой, содержащей тефлоновые или силиконовые присадки. Эти вещества при высыхании создают на поверхности соединительных звеньев защитную пленку.

Закисшую цепь можно оставить отмокать в керосине. Всевозможные автомасла и густые смазки для велосипедной цепи использовать нельзя.

Смазывание подседельного штыря

Это достаточно неочевидно, но подседельный штырь важно смазывать. Часто после зимовки он закисает. Да и в целом если этот штырь смазан, седло легче регулировать.

Настройка велосипеда, регулировка трансмиссии и тормозов должна подкрепляться знаниями, опытом и оборудованием, поэтому лучше обратиться к специалистам. Для этого даже не обязательно куда-то ехать: уже давно существуют мобильные веломастерские на колесах, готовые приехать прямо к вам домой. А стационарные мастерские есть и индивидуальные, и при веломагазинах, и при велопрокатах.