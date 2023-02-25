0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби

Сегодня, 21:00

Как развить уверенность в себе? 3 совета психолога

Валерия Шиянова
Автор
Татьяна Жаббарова
Практикующий психолог
Фото Freepik/cookie_studio
Telegram Дзен
Помогут простые регулярные шаги.

Уверенность в себе — важная составляющая в жизни каждого человека. Как развить это чувство, разбираемся с психологом Татьяной Жаббаровой.

Научиться новому

Первое, что влияет на самооценку, — это навыки. Когда вы начинаете делать что-то новое для себя, то получаете результат, который можно оценить.
Татьяна Жаббарова
Практикующий психолог

На эту оценку уже можно опираться. Иначе, на уровне фантазии, быть уверенным в себе достаточно сложно. Например, вы осваиваете новое хобби и спустя какое-то время начинаете делать в нем первые успехи. Любые маленькие достижения в хобби, в спорте, в обучении, в карьерной линии дают ощущение того, что «я молодец, у меня получается, это классно», главное, чтобы они были планомерные и регулярные.

Рисование. Фото Freepik
Фото Freepik

Радовать себя

Необходимо фиксировать достижения: делать себе подарки, хвалить, устраивать для себя маленькие праздники.

За каждое достижение в жизни, маленькое или большое, мы дарим себе соответствующие ощущения.
Татьяна Жаббарова
Практикующий психолог

Таким образом, в голове будет откладываться, что вы чего-то достигли, с чем-то справились. Постепенно в течение нескольких месяцев будет вырабатываться стойкое ощущение того, что вы достигаете многого.

Элена Гамаюн. Психолог Гамаюн рассказала, как повысить самооценку после развода

Не набрасываться на себя

Если что-то не получается, к этому стоит относиться спокойно, не набрасываться на себя и не ругать.
Татьяна Жаббарова
Практикующий психолог

В таких случаях лучше перестать быть своим судьей и, наоборот, поддержать самого себя. Нужно понимать, что человеческий путь непростой, что бывает разное: что-то может получаться, что-то — нет.

Счастливая девушка. Фото Freepik/cookie_studio
Фото Freepik/cookie_studio

Вместо того чтобы ругать себя за неудачи, лучше оказать себе помощь, но очень важно не столкнуть себя в позицию жертвы, не уйти в жалость. Будет полезно позволить себе отдохнуть, взять паузу и с новыми силами двигаться дальше.

Как разговаривать с&nbsp;людьми. Как научиться разговаривать с людьми, чтобы вас понимали? Советы психолога

У нас есть дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Вопросы и ответы
Психология
1
Обсудить
Читайте также
Выступления под нейтральным флагом — предательство?
Унижение в легендарном дерби: ЦСКА закрыл «Спартаку» дорогу в плей-офф
В Совбезе заявили о цели Запада одолеть Россию чужими руками
ВС РФ уничтожили часть колонны техники ВСУ под Кременной
Политолог оценил шансы привлечь США к ответу за подрыв «Северных потоков»
Лукашенко сообщил о долгом разговоре с Путиным 24 февраля
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Как выглядеть худее с помощью одежды? 5 советов от стилиста