Как развить уверенность в себе? 3 совета психолога

Помогут простые регулярные шаги.

Уверенность в себе — важная составляющая в жизни каждого человека. Как развить это чувство, разбираемся с психологом Татьяной Жаббаровой.

Научиться новому

На эту оценку уже можно опираться. Иначе, на уровне фантазии, быть уверенным в себе достаточно сложно. Например, вы осваиваете новое хобби и спустя какое-то время начинаете делать в нем первые успехи. Любые маленькие достижения в хобби, в спорте, в обучении, в карьерной линии дают ощущение того, что «я молодец, у меня получается, это классно», главное, чтобы они были планомерные и регулярные.

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Радовать себя

Необходимо фиксировать достижения: делать себе подарки, хвалить, устраивать для себя маленькие праздники.

Таким образом, в голове будет откладываться, что вы чего-то достигли, с чем-то справились. Постепенно в течение нескольких месяцев будет вырабатываться стойкое ощущение того, что вы достигаете многого.

Не набрасываться на себя

В таких случаях лучше перестать быть своим судьей и, наоборот, поддержать самого себя. Нужно понимать, что человеческий путь непростой, что бывает разное: что-то может получаться, что-то — нет.

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Вместо того чтобы ругать себя за неудачи, лучше оказать себе помощь, но очень важно не столкнуть себя в позицию жертвы, не уйти в жалость. Будет полезно позволить себе отдохнуть, взять паузу и с новыми силами двигаться дальше.

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