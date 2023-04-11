Чем покрасить яйца на Пасху без вреда для здоровья? 6 натуральных вариантов

Как покрасить яйца на Пасху без вреда для здоровья? Природные красители есть почти в каждом доме. С их помощью можно сделать праздничный стол красивым легко и экологично.

Шпинат

С помощью шпината яйца можно покрасить в нежно-зеленый цвет. Нужно обернуть яйца листьями шпината, закрепив их нитками.

Istockphoto/Martysjahlushyk

Поставьте яйца вариться в течение 10-15 минут, а затем уберите листья и опустите яйца в холодную воду.

Каркаде

В зависимости от крепости чая яйца могут быть разных оттенков: от бордового до фиолетового. Варите яйца в заваренном каркаде в течение 10-15 минут. Оставьте остывать в той же воде.

Морковь

Светло-желтые яйца получатся, если отварить натертую морковь около 30 минут, слить отвар, дать ему остыть и положить туда яйца на ночь.

Свекла

С помощью свеклы яйцам можно придать нежно-розовый цвет.

Istockphoto/Martysjahlushyk

Для этого поставьте свеклу вариться, а через 15 минут положите в ту же кастрюлю яйца. Варите продукты вместе 10-15 минут и оставьте остывать в этой же воде.

Куркума

Куркума поможет получить ярко-желтый цвет. Для этого круто заварите ее кипятком, а затем в горячую воду опустите яйца. Варите их 5-10 минут в воде с куркумой. Оставьте остывать там же.

Луковая шелуха

Этот традиционный способ окрашивания яиц знаком многим. Луковая шелуха сделает яйца красно-коричневыми. Насыщенность цвета зависит от количества шелухи и времени выдержки. Сначала отварите шелуху не менее 30 минут, а затем дайте жидкости немного остыть. Процедите воду и положите в нее вареные яйца минимум на час.

Istockphoto/NelliSyr

Советы от нутрициолога

Вот еще несколько советов, которые помогут добиться нужного эффекта от окрашивания яиц натуральными ингредиентами.

Перед окрашиванием тщательно помойте яйца губкой, чтобы удалить налет. Тогда краситель ляжет равномерно.

За пару часов перед варкой достаньте яйца из холодильника. Так они не потрескаются. Также можно посолить воду.

Если с натуральным красителем использовать уксус, цвет получится более насыщенным.

После окраски натрите яйца растительным маслом для блеска.

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