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Сегодня, 06:30

Чем покрасить яйца на Пасху без вреда для здоровья? 6 натуральных вариантов

Полина Соколова
Автор
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог
Проверка фактов
Проверка фактов

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Пасхальные яйца на столе
Фото Istockphoto/Manuta
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Как покрасить яйца на Пасху без вреда для здоровья? Природные красители есть почти в каждом доме. С их помощью можно сделать праздничный стол красивым легко и экологично.

Конечно, можно использовать искусственные красители, потому что яйца мы красим всего раз в год. Но я рекомендую все же попробовать натуральные альтернативы. Кстати, от них всегда получается интересный эффект, несравнимый с магазинными наборами.
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог

Шпинат

С помощью шпината яйца можно покрасить в нежно-зеленый цвет. Нужно обернуть яйца листьями шпината, закрепив их нитками.

Пасхальные яйца на столе
Istockphoto/Martysjahlushyk

Поставьте яйца вариться в течение 10-15 минут, а затем уберите листья и опустите яйца в холодную воду.

Каркаде

В зависимости от крепости чая яйца могут быть разных оттенков: от бордового до фиолетового. Варите яйца в заваренном каркаде в течение 10-15 минут. Оставьте остывать в той же воде.

Если перед покраской обвязать яйца ниткой, получится очень эффектный узор.
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог

Морковь

Светло-желтые яйца получатся, если отварить натертую морковь около 30 минут, слить отвар, дать ему остыть и положить туда яйца на ночь.

Свекла

С помощью свеклы яйцам можно придать нежно-розовый цвет.

Пасхальные яйца на столе
Istockphoto/Martysjahlushyk

Для этого поставьте свеклу вариться, а через 15 минут положите в ту же кастрюлю яйца. Варите продукты вместе 10-15 минут и оставьте остывать в этой же воде.

Куркума

Куркума поможет получить ярко-желтый цвет. Для этого круто заварите ее кипятком, а затем в горячую воду опустите яйца. Варите их 5-10 минут в воде с куркумой. Оставьте остывать там же.

Луковая шелуха

Этот традиционный способ окрашивания яиц знаком многим. Луковая шелуха сделает яйца красно-коричневыми. Насыщенность цвета зависит от количества шелухи и времени выдержки. Сначала отварите шелуху не менее 30 минут, а затем дайте жидкости немного остыть. Процедите воду и положите в нее вареные яйца минимум на час.

Пасхальные яйца на столе
Istockphoto/NelliSyr

Советы от нутрициолога

Вот еще несколько советов, которые помогут добиться нужного эффекта от окрашивания яиц натуральными ингредиентами.

  • Перед окрашиванием тщательно помойте яйца губкой, чтобы удалить налет. Тогда краситель ляжет равномерно.

  • За пару часов перед варкой достаньте яйца из холодильника. Так они не потрескаются. Также можно посолить воду.

  • Если с натуральным красителем использовать уксус, цвет получится более насыщенным.

  • После окраски натрите яйца растительным маслом для блеска.

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Советы и рекомендации
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