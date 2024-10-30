Как понять, что у вас синдром дефицита внимания и гиперактивности: тест

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) — одно из самых распространенных неврологических поведенческих расстройств, которое выявляется как у детей, так и у взрослых. Вместе с медицинским психологом Ириной Бабкиной рассказываем, как понять, что у вас СДВГ и к какому врачу обратиться, чтобы справиться с недугом.
Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) — это неврологическое расстройство, характеризующееся трудностями в поддержании внимания, гиперактивностью и импульсивностью. Это состояние может проявляться у людей всех возрастов, но чаще всего его диагностируют в детстве.
Психолог Ирина Бабкина отметила, что существует несколько факторов, которые способствуют развитию СДВГ:
Генетика. Исследования показывают, что если один из родителей имеет это расстройство, вероятность его появления у ребенка увеличивается. Гены, связанные с нейромедиаторами, такими как дофамин, могут быть вовлечены в процесс.
Нейрофизиологические данные. У людей с СДВГ отмечаются изменения в структуре и функционировании некоторых областей мозга, таких как префронтальная кора и базальные ганглии. Они отвечают за управление вниманием, импульсивность и контроль поведения.
Экология. Этот фактор во время беременности и в раннем детстве также может играть роль. Например, воздействие токсинов, таких как никотин или алкоголь, а также свинца, может увеличить риск развития СДВГ.
Проблемы на ранних стадиях развития. Дети, родившиеся с низким весом или недоношенные, могут иметь более высокий риск СДВГ. Также у малышей, которые испытывали серьезные стрессы в раннем возрасте или жили в неблагоприятных условиях, отмечается повышенный риск появления недуга.
Медицинский психолог Ирина Бабкина выделяет следующие признаки СДВГ у взрослых людей:
Проблемы с концентрацией и устойчивостью внимания: трудности в сосредоточении на задачах, забывчивость в повседневной жизни.
Импульсивность: принятие поспешных решений без обдумывания последствий.
Гиперактивность: повышенная возбудимость, неспособность оставаться на месте, постоянное чувство внутреннего беспокойства.
Проблемы с управлением временем: частые опоздания, трудности в планировании и решении порой простых задач.
У детей СДВГ может проявляться ярче и быть более заметным для родителей и учителей. Главные признаки включают:
Недостаток внимания: легкая отвлекаемость на любые посторонние вещи, трудности в следовании инструкциям.
Гиперактивность: постоянное движение, трудности с усидчивостью, особенно в учебных учреждениях.
Импульсивность: склонность действовать по первому побуждению, под влиянием эмоций, и любых сиюминутных стимулов, влечений, прерывание других, трудности с ожиданием своей очереди.
Проблемы с учебой: снижение успеваемости, проблемы с выполнением домашних заданий, невозможность сосредоточиться на задаче (не видит деталей), не заканчивает начатые занятия.
Ирина Бабкина поделилась тестом, который может помочь в начальной оценке симптомов, связанных с синдромом дефицита внимания и гиперактивности.
Важно помнить, что данный тест не является диагностическим инструментом и его результаты должны обсуждаться с квалифицированным медицинским специалистом.
Прочитайте каждый вопрос и выберите ответ, который больше всего соответствует вашему поведению и ощущениям за последние шесть месяцев.
Внимание и концентрация:
a) Я часто не могу сосредоточиться на заданиях или детях.
b) Я иногда не могу сосредоточиться, но не всегда.
c) Я редко испытываю трудности с концентрацией.
Забывчивость:
a) Я часто забываю о важных делах или назначениях.
b) Я иногда забываю вещи.
c) Я редко или никогда не забываю важные дела.
Импульсивность:
a) Я часто совершаю импульсивные поступки без предварительного обдумывания.
b) Я иногда действую импульсивно.
c) Я редко действую без обдумывания.
Гиперактивность:
a) Я чувствую необходимость постоянно двигаться или быть в движении.
b) Я иногда чувствую себя беспокойным.
c) Я спокойный и не испытываю потребности в постоянном движении.
Завершение дел:
a) Я часто оставляю дела незавершенными.
b) Я иногда не заканчиваю свои задачи.
c) Я, как правило, завершаю все свои задачи.
Проблемы с организацией:
a) У меня большие проблемы с организацией своих дел.
b) Я иногда испытываю трудности с организацией.
c) Я хорошо организован.
Итоги теста:
Большинство ответов под буквой «a» может свидетельствовать о наличии множества симптомов, связанных с СДВГ.
Преобладающее количество ответов «b» может указывать на умеренные симптомы расстройства.
Ответы под буквой «c» скорее всего указывают на отсутствие выраженных признаков СДВГ.
СДВГ часто требует комплексного подхода, включая медикаменты, психотерапию, образовательную поддержку и изменения образа жизни. Расстройство диагностируется и лечится несколькими специалистами, в зависимости от возраста пациента и специфичных потребностей:
Психиатр. Имеет квалификацию для диагностики расстройства и может назначать лекарства. Он также вправе проводить психотерапию и использовать другие подходы к лечению.
Медицинский психолог или нейропсихолог. Проводит тестирование и оценку когнитивных функций на наличие СДВГ, а также предлагает поведенческую терапию и другие формы коррекции.
Невролог. Оценивает рефлексы и синдромы (комплекс симптомов), если предполагается, что расстройство может быть связано с нейрофизиологическими факторами.
Педиатр. Проводит предварительную оценку и направляет ребенка к специалисту, если это необходимо.
Специалист по обучению или тьютор (учебный психолог). Предлагает поддержку в учебе.
Медицинский психолог Ирина Бабкина подчеркнула, что если вы заметили у себя или своего ребенка симптомы СДВГ, необходимо обратиться за помощью к специалисту для получения индивидуальной консультации и, возможно, лечения.