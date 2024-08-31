Как понять, что партнер вам изменяет: ответ сексолога

Сегодня, 19:00
Клинический психолог и сексолог Инесса Швацкая рассказала, почему люди изменяют и как понять, что партнер вам неверен.
Под изменой понимают нарушение неких договоренностей в паре. Существует несколько видов измен.
Это измена, когда физической близости нет, но при этом все признаки неверности налицо: в другого человека влюблены и проводят с ним больше времени, доверяют больше сокровенного.
Это измена, когда люди стараются прожить с любовниками то, что не получается в браке. Например, когда мужчина встречает женщину со схожими интересами и проживает альтернативную историю отношений с другой женщиной.
Это измена для удовлетворения животного инстинкта. Когда не настолько сильна эмоциональная связь, а в основном отношения строятся на физической близости.
Мужская и женская измены разные по сути, но всегда являются предательством. В браке изменяют две трети мужчин и каждая четвертая женщина.
Неверный мужчина чаще всего стремится самоутвердиться, его поступок является проявлением эгоистической стороны личности. Мужчины, как правило, ищут на стороне интрижку без последствий, влюбленность, спасение от сложных отношений с женой, эмоциональную поддержку и сексуальную удовлетворенность.
Женская же измена — это невероятно сильный удар не только по самолюбию мужчины, но и по семейным отношениям в целом. Женщина заводит отношения на стороне, когда отношения с мужчиной себя изжили. Женщины изменяют редко и в крайних случаях, поскольку для них очень важна эмоциональная связь. На такой поступок, как правило, решаются, когда чувства к партнеру угасли.
Таким образом, накопленные в браке обиды могут стать причиной измены со стороны обоих партнеров.
Когда человек неверен, может вести себя совершенно по-разному. Вот основные признаки, которые могут сигнализировать о том, что партнер изменил или изменяет:
От измены в отношениях никто не застрахован. Как на этот факт реагировать — решать только вам и никому больше. Прежде чем раскрывать измену мужа или жены, подумайте, что вы будете делать с полученной информацией. Сможете ли принять и пережить или сможете разойтись и начать новую жизнь.
Всегда помните о том, что в разногласиях в паре виноваты оба партнера. И о том, что союз между мужчиной и женщиной — это поле компромиссов. Совершайте ради друг друга поступки, будьте готовы в отношениях отдавать.
Даже если в ваших отношениях произошла измена, всегда можно найти возможность простить и открыть новую страницу вместе или начать индивидуальный путь в других отношениях.