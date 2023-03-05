Как сохранить гармоничные отношения в семье? 3 совета от психолога

Рассказываем, почему так важно находиться в разных ролях и своевременно отпускать детей.

У каждого свой секрет гармоничных отношений и свои представления о том, какими эти отношения должны быть. Но есть универсальные способы улучшить атмосферу в семье. Психолог Мария Шаталова поделилась своими советами о том, что нужно для поддержания гармонии в семейной жизни.

Разговаривайте

Это так просто и очевидно, но нам не всегда удается выразить чувства словами и поделиться ими с самыми близкими. Важно учиться экологичному общению и проговаривать даже то, что, как вам кажется, понятно без слов.

Зачастую людям кажется, что вторая половинка многое может и должна угадывать сама, как это происходит с родителями младенца (мы ведь угадываем, хочет ли он есть или пить). Но даже самые близкие люди не могут читать мысли.

Чтобы напряжение не накапливалось, важно говорить о том, в чем вы нуждаетесь, что вам нравится и что не нравится. Так вас услышат и будут иметь это в виду.

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Переключайтесь между своими ролями

У каждого в жизни есть много ролей — супруга, родителя, ребенка, друга, специалиста. Когда они в балансе, то есть каждой роли уделяется достаточно внимания, жизнь становится наполненной и счастливой.

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Это непростая задача. Например, с появлением ребенка пара вступает в роль родителей, при этом супружеские отношения отходят на второй план. Со временем, когда ребенок взрослеет, необходимо прилагать усилия и постепенно восстанавливать баланс ролей.

Для супружеской пары рождение ребенка часто становится кризисом в отношениях, но если его удается пройти, то отношения выходят на новый уровень.

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Отпускайте детей

Ребенок — это тот, кто приходит к вам, кого вы растите, воспитываете, а потом отпускаете. Очень хорошо, если получается сформировать теплые отношения и, вырастая, ребенок дружит со своими родителями, хочет поддерживать общение. Но важно помнить, что это не обязанность. Здорово, если так получается, но так получается не всегда, и это тоже нормально.

Иногда родители упрекают детей в недостатке внимания или помощи. Но манипулировать на чувстве вины — не выход. Когда кто-то регулярно предъявляет претензии, неосознанно появляется желание избегать общения с этим человеком. Две самые распространенные реакции на критику: защищаться или убежать. Упреки не добавляют любви и доверия отношениям.

Фото Freepik/Drazen Zigic

Важно помнить, что каждая пара проходит разные этапы на своем пути. Сегодня это могут быть гармоничные отношения, завтра появятся проблемы. А послезавтра — все снова в порядке. Главное — не переставать работать над собой.

Если кризис удается благополучно пережить, то он переводит отношения на новый уровень. Но если вдруг появляются сложности, которые не удается решить самостоятельно, всегда можно обратиться к семейным психологам.

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