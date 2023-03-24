Как разбудить ребенка, чтобы не навредить ему? Советы врача

Сегодня, 08:00
Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.
Для большинства родителей детский сон — это святое. Покуситься на него можно только в самом крайнем случае. Ведь во сне дети растут и набираются сил.
Но есть случаи, когда разбудить ребенка просто необходимо.
Как сделать это максимально мягко и без вреда для здоровья, рассказала врач-невролог, сомнолог, кандидат медицинских наук Ирина Завалко.
Есть ситуации, в которых, разбудив ребенка, вы принесете ему скорее пользу, чем вред. Главное, подчеркивает эксперт, понимать, зачем вы это делаете.
Если речь идет о ребенке самого младшего, младенческого, возраста, то разбудить его вполне можно, если малыш сильно «заспался».
Помогать выстроить режим можно и ребенку постарше. Если вы примерно знаете, сколько часов ночного и дневного сна ему нужно, то нет ничего страшного в том, чтобы разбудить ребенка для установления стабильного распорядка дня. Это поможет сделать более комфортной жизнь не только самого ребенка, но и всей семьи: строить планы можно будет на много дней вперед.
Ну и, конечно, не будем забывать о случаях, когда нужно к определенному времени попасть в поликлинику, аэропорт или еще куда-нибудь — здесь выбора, будить или не будить, нет.
Разбудить ребенка днем без лишнего дискомфорта можно по окончании очередного цикла сна.
Сон — неоднородный процесс, он состоит из циклов. В рамках каждого цикла мы проходим все стадии и фазы сна, и когда цикл заканчивается, ребенку, да и любому человеку, проснуться бывает проще. Обычно по ребенку видно, когда у него закончился очередной такой отрезок: он может ворочаться, причмокивать, а дети помладше между циклами могут требовать помощи родителей в том, чтобы продлить сон.Ирина ЗавалкоВрач невролог, сомнолог, кандидат медицинских наук
У детей первого года жизни один цикл сна составляет примерно 40 минут, а у детей после трех лет — уже как у взрослых — 75-90 минут. Если вы примерно знаете продолжительность цикла сна своего ребенка, постарайтесь рассчитать все так, чтобы разбудить его в конце первого, второго или третьего цикла.
Точное время для комфортного подъема после ночного сна рассчитать сложнее — тут придется экспериментировать и наблюдать за состоянием ребенка после пробуждения.
Чтобы пробуждение не стало для ребенка стрессом, который может испортить настроение и самочувствие на целый день, постарайтесь сделать этот процесс максимально мягким.
Не стоит заходить в комнату и сразу начинать будить ребенка. Чтобы попасть в ту часть цикла, где ему проще проснуться, лучше открыть дверь в комнату и начать создавать привычные бытовые шумы. Можно приоткрыть шторы, если обычно это не заставляет ребенка резко проснуться. И дать ему 10-15 минут на то, чтобы плавно выйти из сна.Ирина ЗавалкоВрач невролог, сомнолог, кандидат медицинских наук
Если ребенок не просыпается, а время уже поджимает, попробуйте ласково погладить его, тихонько позвать по имени, сказать на ухо что-нибудь приятное. Когда малыш все же откроет глаза, побудьте рядом еще какое-то время — подержите на руках, расскажите что-нибудь интересное, чтобы отвлечь от возможного стресса.
Просыпаться, особенно по утрам, помогут и повседневные ритуалы: например, послушать любимую песню или пожелать доброго утра игрушкам.
У нас есть дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!