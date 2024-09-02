Как правильно организовать хранение в холодильнике: 7 лайфхаков

Пустой холодильник — совсем не радостное зрелище. Однако забитые до отказа полки тоже не доставляют радости. Сегодня рассказываем как привести холодильник в порядок и какие шаги предпринять, чтобы внутри всегда было место для новых покупок.

Используйте органайзеры и разделители

На маркетплейсах сейчас можно найти огромное разнообразие различных предметов для организации пространства. Не обделили вниманием и холодильник. Первый полезный гаджет — съемные разделители для полок. С их помощью можно хранить плоские пакетики и упаковки в вертикальном положении — так они будут занимать гораздо меньше места. Разделители для ящиков размером побольше помогут организовать нижнюю корзину с фруктами.

Другое функциональное приспособление — это двухуровневый органайзер. Он позволит фактически увеличить количество полок в холодильнике, ведь зачастую они заполняются наполовину, а все пространство сверху остается неиспользованным.

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Еще один практичный гаджет — полка-гирлянда. Она позволит сохранить много места за счет того, что бутылки в ней хранятся не стоя, а лежа. При этом под полку поместятся другие продукты — таким образом пространство будет заполнено как сверху, так и снизу.

Не ставьте в холодильник сковородки и кастрюли

Иногда без этого не обойтись. Если в семье принято готовить обед или ужин с вечера, то в холодильнике будет стоять объемная посуда. Речь идет о ситуациях, когда еды внутри остается совсем немного. Тогда содержимое кастрюли и сковородки лучше переложить в отдельный контейнер. Сейчас на рынке представлено множество вариантов на любой вкус: герметичные для супа, пластиковые, стеклянные, переносные, многоуровневые, для микроволновки и даже деревянные. Тот же совет применим и к упаковке производителя. Остатки сока из большой упаковки можно перелить в стакан, а последний кусок торта — убрать в маленький контейнер.

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Бывают ситуации, когда даже самый маленький контейнер слишком объемный. Тогда на помощь придут многоразовые восковые салфетки — специальные кусочки ткани, которые заменят вам пищевую пленку. Просто положите содержимое упаковки в стакан или маленькую миску и накройте сверху восковой салфеткой.

Используйте прозрачные контейнеры

Быстрее всего оказывается съеденным то, что лежит на виду. Этой уловкой активно пользуются супермаркеты, однако ее можно использовать и для того, чтобы выбрасывать меньше просрочки.

Складывая еду в цветные пластмассовые контейнеры, очень легко забыть, где что лежит. В итоге в холодильнике копятся стопки контейнеров, занимая много места. Поэтому идеальным вариантом будут стеклянные контейнеры, которые позволят понять, что под крышкой, не открывая ее.

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Сделайте корзину «Скоро испортится!»

Если есть возможность, организуйте в холодильнике отдельное пространство, куда вы будете складывать все, что надо съесть как можно быстрее. Это позволит не только сократить объемы выбрасываемой еды, но и сделает холодильник более свободным: часто продукты не первой свежести оказываются запертыми своими более свежими собратьями у задней стенки и благополучно там забываются. Конечно, нельзя забывать про товарное соседство — систему правил, которая регулирует, какие продукты могут храниться рядом, а какие — нет.

Возьмите за правило: за каждым приемом пищи съедать что-то из категории «скоро испортится».

Регулярно проводите ревизию продуктов

Наверное, самый актуальный совет из всей подборки — это регулярно вынимать из холодильника все продукты и складывать обратно только те, которые еще можно использовать. Прежде всего речь идет о просрочке, поэтому нужно внимательно проверить все сроки годности. Однако есть случаи, когда вполне съедобные продукты тоже лучше выбросить. В холодильнике завалялся имбирь из доставки роллов? Будем честными, если его не съели за три месяца, то вряд ли уже когда-нибудь съедят.

Ревизию продуктов можно совмещать с влажной уборкой холодильника, которую, кстати, лучше проводить хотя бы раз в две недели.

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Узнайте, какие продукты можно не хранить в холодильнике

Многие продукты питания, хотя и относятся к скоропортящимся, будут храниться дольше при комнатной температуре. Например, некоторые фрукты (особенно экзотические) по определению не приспособлены к низким температурам.

В холодильнике они быстро потеряют товарный вид и к тому же будут выделять газы, ускоряющие процесс порчи соседей по камере. К другим продуктам, которые прекрасно переносят комнатную температуру, относятся: картофель, лук, хлеб, подсолнечное масло, орехи и мед. Если вы найдете для них новое место на кухне, холодильник можно будет значительно разгрузить.

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Отдельно нужно упомянуть лекарства. Рекомендуемый температурный режим всегда указан в инструкции. Если медикамент действительно лучше хранить в холоде, это будет указано в бумажном вкладыше из упаковки. Препаратов, которые лучше себя чувствуют при низких температурах, не так много, а некоторые лекарства после длительного пребывания в холодильнике могут и вовсе потерять эффективность. Большинство таблеток, капель и суспензий отлично чувствует себя при комнатной температуре. И все же многие по привычке хранят их в холодильнике, где они занимают драгоценное пространство, в котором можно расположить действительно скоропортящиеся продукты.

Используйте естественное охлаждение

Совет для тех, кто живет в холодном климате. Многие наверняка вспомнят, как зимой мамы и бабушки хранили заморозку в авоське за форточкой. Сейчас использование естественных источников холода не потеряло актуальности. В холодное время года холодильник можно значительно разгрузить, храня громоздкие продукты на балконе. Причем начинать делать это можно уже с осени. Температура в холодильнике держится на уровне от 2 °C до 5 °C. Такие значения встречаются в средней полосе России уже в октябре-ноябре.