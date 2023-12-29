Как правильно подводить итоги года: 4 совета психолога

Конец года — отличный повод ненадолго остановиться и посмотреть на достигнутые результаты, сравнить себя в начале и спустя 12 месяцев, проанализировать, что удалось особенно хорошо.

Подведение итогов года в настоящее время очень популярное занятие. Большинство людей освещают список своих побед в социальных сетях. Чтобы получить максимум пользы и правильно составить список достижений, лучше следовать важным правилам.

«Принцип зеленой ручки»

Многие помнят, как в школе получали за сочинение не самую высокую оценку... А когда видели свою проверенную работу учителем — впадали в ужас! Все было в бесконечных исправлениях красной ручкой. И чем красных пометок было больше, тем хуже мы себя чувствовали.

Совет: избегайте строгих (красных) суждений по отношению к себе и своим заслугам. При составлении итогов года акцентируйте внимание на том, что получилось. Выделите это зеленой ручкой. Похвалите себя и поблагодарите. Даже за самые маленькие победы.

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У соседа трава не зеленее

Не стоит сравнивать себя ни с кем. Ваш единственный пример для сравнения — это вы сами год назад. Здоровую психологически и уверенную в себе личность мало интересует, «а как там у других».

Совет: сконцентрируйте внимание только на своей жизни, на своих планах и своих достижениях. Вы двигаетесь в своем собственном темпе. А вот если он вам не сильно нравится — ускорьтесь. Это в ваших силах.

Благодарность — лучший магнит успеха

В канун Нового года принято дарить подарки, выражая свое внимание и благодарность близким людям, коллегам, друзьям и т. д.

Не забудьте (в подведении итогов особенно!) выразить благодарность себе. За еще один год, за все прожитые события, за взлеты, за все что смогли успеть и преодолеть.

Совет: благодарите себя чаще! Вы действительно этого заслуживаете.

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План на ближайший год

«Выигрывает сражение не тот, кто придумал план битвы, а тот, кто взял на себя ответственность за его выполнение», — сказал Наполеон

Чтобы ваш 2024-й был более продуктивным, составьте себе план на ближайший год.

Для этого вам помогут вопросы:

Что важного еще не реализовано?

Чего бы еще хотелось достичь?

На какие сферы жизни стоит обратить внимание?

Что нового можно попробовать в наступающем году?

Удачи в подведении итогов!