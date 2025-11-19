Как постирать и распушить пуховик дома

Пришла пора утеплиться, и спасаться от холодной погоды первым делом поможет пуховая куртка. При всех своих плюсах такая одежда требует очень внимательного ухода — в частности, особого подхода к стирке.

Если вы не хотите сдавать куртку в химчистку, этот материал для вас. Вместе со стилистом расскажем, как правильно постирать, а потом и распушить пуховик дома.

Как постирать пуховик дома

Пуховик нельзя стирать в машинке, он скатается, потеряет форму и перестанет быть таким теплым, как раньше, — стереотип, который живет в головах большинства из нас. Но отнести в химчистку зимний гардероб всей семьи — не самое бюджетное мероприятие.

Чтобы постирать пуховик самостоятельно и не испортить его, стилист Анна Притчина дала несколько советов.

Шаг 1. Подготовка

Проверьте бирку, чтобы убедиться, что на ней есть значок машинной стирки, иначе пуховик придется стирать вручную или отнести в химчистку. А также узнайте максимальную допустимую для стирки температуру.

Фото artursfoto, iStock

Застегните все замки, кнопки и пуговицы, расслабьте резинки и кулиски. Этот шаг защитит изделие от механических повреждений и сохранит фурнитуру в рабочем состоянии.

Выверните пуховик наизнанку — так моющее средство будет лучше проникать в наполнитель.

Шаг 2. Стирка

Пуховик нельзя стирать в машинах с вертикальной загрузкой, у которых в центре барабана есть столб-мешалка (так называемые активаторные), говорит стилист Анна Притчина. В таких машинках пуховик может скомкаться на дне, плохо промыться, намотаться на мешалку.

Фото Olelole, iStock

Эксперт также советует выбирать жидкое моющее средство для деликатных тканей или специальный гель для стирки пуха.

Если в стиральной машине нет специального режима для стирки пуховиков, выберите режим для деликатных тканей и температуру 30 градусов. Обязательно активируйте режим дополнительного полоскания, чтобы полностью вымыть моющее средство.

Поставьте отжим на минимальные обороты — до 600.

Шаг 3. Сушка

После стирки удалите остатки воды вручную: аккуратно отожмите пуховик руками, без выкручивания, а затем оберните его махровым полотенцем, чтобы оно впитало остатки влаги.

Периодически встряхивайте и разминайте комки пуха для равномерного распределения. Ускорить сушку можно при помощи холодного воздуха из фена и использовать, например, расческу для взбивания комков пуха.

Как распушить пуховик

1. Распушить руками после стирки

После того как пуховик полностью высохнет, аккуратно разомните его руками: потрясите, «побейте» ладонями по секциям, равномерно распределяя наполнитель. Это помогает пуху отделиться и снова набрать объем.

2. Использовать сушку с теннисными мячиками

Они будут «взбивать» пух, препятствуя слипанию. Время — примерно 30-60 минут.

Фото Julie Konstantinidi, iStock

3. Просушить на горизонтальной поверхности и периодически взбивать

Разложите пуховик на ровной поверхности и каждые 1-2 часа переворачивайте и взбивайте руками куртку. Этот способ подходит, если нет сушилки.

4. Использовать парогенератор (не близко!)

Аккуратно обработайте верх ткани паром с расстояния 10-15 см, а затем помните пуховик руками. Пар делает ткань мягче, что облегчает распределение пуха. Важно не мочить ткань. Также высушить изделие может помочь фен, но только в режиме холодного воздуха.

5. Повесить и встряхивать в течение дня

Просто повесьте пуховик на плечики и несколько раз в течение дня активно встряхивайте его. Пух постепенно высохнет и вернет свой объем.