Как правильно собрать искусственную елку: пошаговая инструкция

При сборке елочки могут возникнуть сложности. Но если знать тип конструкции и ориентироваться на него, то украшение квартиры займет не более 1-2 часов.

Виды искусственных елок

ПВХ+леска

Это самый экономичный вариант искусственной елки. Дерево высотой в 180 см обойдется в среднем в 2-3 тысячи рублей. Ветки у такой елки выполнены из ПВХ-лески скрученной вместе с металлической проволокой. Внешне они очень пушистые, и больше походят на сосну, чем на ель. Но долговечностью такой вариант не отличается. А еще после первой сборки вы уже не сможете упаковать дерево обратно в заводскую коробку: производитель надевает на каждую веточку чехол из пластика, после снятия которого ветка «распушается».

ПВХ+пленка

Такие ели относятся к среднему ценовому сегменту. Ветки у них выполнены из нарезанной и скрученной с проволокой ПВХ-пленки. Такие деревья больше походят на настоящие и срок службы у них дольше. Но есть и минусы: с годами пленка мнется, и ель становится уже не такой пышной и красивой как раньше. Обычно такие деревья покупают на 2-3 года.

Фото Strelciuc Dumitru/www.istockphoto.com

Литые ели

Многие думают, что литую елку нельзя разобрать. На самом деле, это не так: литыми их называют из-за того, что каждая веточка выливается в специальной форме.

Это максимально реалистичные елки, которые даже без украшений выглядят красиво. У литых деревьев срок службы практически не ограничен, так как с годами они не теряют форму.

Комбинированные

В таких елках часть веток (как правило, внешняя) — литые, а другая часть — из ПВХ-пленки. Информацию о составе дерева можно посмотреть на этикетке.

Как собрать елку разборного типа

К этому типу относятся елки из ПВХ-лески. В коробке ветки и ствол лежат отдельно, то есть каждую веточку необходимо вставить в специальное крепление на стволе.

Инструкция:

Соберите ствол и вставьте его в подставку. Далее обратите внимание на веточки: обычно производитель маркирует одним цветом или цифрой ярус на стволе и ветки для этого яруса. Необходимо четко следовать нумерации. Установив веточки в первый ярус, расправьте кончики в разные стороны, затем переходите к следующему.

Фото Ekaterina79/www.istockphoto.com

Как собрать елку цельного типа с отгибающимися ветками

В этом случае ветки плотно прижаты к стволу, и вы их отгибаете по очереди и расправляете. При таком типе можно самим контролировать наклон, но на сборку уходит много времени.

Часто люди переживают, что елки на проволоке недолговечны. На самом деле, добросовестные производители используют при производстве специальный материал, который не подвержен быстрому износу. К тому же, в каждой ветке не один, а зачастую два и больше прута. Кроме того, необходимо помнить, что вам придется сгибать и разгибать эту проволоку всего лишь два раза в год.

Фото imaginima/www.istockphoto.com

Как собрать елку цельного типа с шарнирными креплениями

Шарнирное крепление иногда называют «зонтиком»: ветки раскидываются в разные стороны сами, как только вы ставите елку в вертикальное положение. Человеку необходимо лишь расправить кончики.

Хотя эти елки очень быстро собираются, у них есть недостатки. Например, шарниры в основании веток часто выходят из строя.

Инструкция: