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Как правильно стирать и сушить кроссовки: лайфхаки и рекомендации по уходу
Хобби и развлечения

Сегодня, 07:00

3 мин.

Как правильно стирать кроссовки: советы и рекомендации по уходу

Анна Архипенко
Автор
Белая спортивная обувь
Фото IRINA KROLEVETC, iStock
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Чтобы кроссовки служили долго, важно хорошо ухаживать за ними, в том числе правильно стирать. Собрали советы, которые помогут продлить жизнь любимой паре.

Как подготовить кроссовки к стирке

Для начала нужно удалить большую часть грязи с подошвы. Сделать это можно с помощью сухой обувной щетки с мягкой щетиной. Если такой нет, подойдет ненужная зубная щетка.

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Шнурки нужно предварительно вынуть из кроссовок. Их стоит постирать вручную или положив в сетчатый мешок для стирки. Съемные стельки также лучше очистить отдельно.

Как выбрать средство для стирки

Стоит избегать агрессивных моющих средств с кислотами и хлором. Они повреждают материал, из которого сделана обувь.

Также помните, что стиральный порошок тяжело вымывается, поэтому может оставить разводы на кроссовках. Лучше использовать гели и капсулы для деликатной стирки с нейтральным pH (6-7).

Гель для стирки
Фото photoguns, iStock

Как стирать кроссовки в стиральной машине

В некоторых стиральных машинах есть режим для стирки обуви. Если его нет, то рекомендуется выбирать деликатный режим. Или можно запустить самый короткий цикл (не более 30 минут). Чтобы сохранить цвет и форму кроссовок, температура не должна превышать 40°С, а обороты следует установить на минимум (400-500 в минуту). От отжима лучше отказаться.

Как стирать кроссовки вручную

Предварительно сделайте моющий раствор: рекомендуется смешать теплую воду с небольшим количеством стирального порошка или средства для мытья посуды. Затем нужно погрузить кроссовки в жидкость и оставить их отмокать примерно на 20 минут.

После следует взять губку или щетку и аккуратно протереть ей внешнюю и внутреннюю поверхность обуви. Если края подошвы очень грязные, можно использовать меламиновую губку, чтобы удалить пятна.

Белые кроссовки
Фото Natalya Trofimchuk, iStock

Кожа и замша — материалы, которые боятся влаги. Поэтому изделия из этих материалов требуют бережного ухода, их не стоит полностью замачивать. Для кожаных кроссовок лучше использовать мягкую губку, смоченную в моющем средстве, чтобы удалить загрязнения. А замшевую обувь стоит очищать с помощью ватного диска, пропитанного мицеллярной водой.

Как сушить кроссовки

Чтобы кроссовки быстро высохли, рекомендуется выбрать хорошо проветриваемое место. Лучше избегать прямых солнечных лучей, не класть обувь на батарею и не использовать фен, так как это может привести к деформации, трещинам и обесцвечиванию материала.

Можно также положить внутрь кроссовок скомканную бумагу. Она впитает лишнюю влагу и поможет сохранить форму обуви.

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