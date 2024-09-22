Как выбрать качественную кастрюлю для дома: советы шеф-повара

Каждая хозяйка хотя бы раз задавалась вопросом, какую кастрюлю лучше выбрать. Чтобы было проще определиться с ответом, вместе с шеф-поваром Вячеславов Дегтевым рассказываем, чем нужно руководствоваться при выборе кастрюли, какой материал лучше и на какие детали нужно обратить внимание, чтобы покупка кухонной утвари была удачной.

Какие бывают кастрюли

Большая часть кастрюль универсальные. Однако есть посуда, которая подходит для приготовления определенных блюд:

Классические круглые с небольшими ручками и плоским дном. В них идеально готовить супы, бульоны. Для жаркого, тефтелей, тушеного мяса подойдут широкие кастрюли с невысокими стенками.

Со съемными ручками. Позволяют обжарить блюдо, а затем довести его до готовности в духовке.

Казан. В нем отлично получаются гуляш, плов, шурпа, бигус, лагман, он прекрасно подходит для приготовления блюд на костре.

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Ковш с ручкой. Подойдет для разогрева и приготовления небольшой порции еды. Обычно в нем готовят соусы, кремы, каши, варят яйца.

Сотейник. Он глубже сковороды, но борта не такие высокие, как у кастрюли. Подходит для тушения и томления овощных и мясных рагу, пассеровки овощей, приготовления пасты.

Как выбрать размер кастрюли

При выборе размера кастрюли эксперт рекомендует ориентироваться на количество членов семьи. Также на выбор влияют блюда, которые часто готовятся:

5-8 литров — для ароматного бульона, компота или для приготовления целой курицы.

3-4 литра — для супов или борща на пару дней (примерно две порции на человека).

2-3 литра — для гарнира: каш, картофеля, овощей.

1-1,5 литра — отварить пару яиц, подогреть молоко.

Чтобы сосчитать количество кастрюль, нужно посчитать блюда, которые чаще всего готовятся дома. Ведь овсянку на завтрак в сковороде не сварить, как и легкий куриный бульон на обед ребенку. Как правило, в среднем хватает трех-четырех кастрюль.

Из какого материала лучше выбрать кастрюлю

Существует несколько видов материалов, из которых обычно изготавливают кастрюли. Шеф-повар выделил основные:

Нержавеющая сталь. Кастрюли из стали прочные, устойчивы к перепадам температуры, коррозии и окислению. Легко моются, отлично подходят для хранения готовой еды в холодильнике, так как не влияют на вкус.

Алюминий. В современных кастрюлях алюминиевую основу покрывают антипригарным слоем. Это легкая и удобная посуда, но хранить готовую еду в ней не рекомендуется.

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Чугун. Очень надежный, прочный и долговечный материал. Требует правильного ухода: кастрюлю из чугуна после покупки нужно прокалить с маслом, пользоваться только лопатками из силикона или дерева и мыть мягкой губкой. Единственный минус — они тяжелые и медленно остывают.

Стекло и керамика. Стеклянные и керамические кастрюли следует использовать аккуратно. Нужно избегать резких температурных перепадов, обеспечить равномерное нагревание поверхности, не стучать по бортам и использовать рассекатель на газовой плите. Мыть такие кастрюли следует мягкой губкой и средством без абразивов.

Какой должна быть толщина дна и стенок кастрюли

Толщина дна и стенок кастрюли влияет на равномерность нагрева и сохранение тепла. Следует учитывать следующие параметры при выборе кухонной утвари:

Тонкие кастрюли. Толщина дна и стенок — около 1-2 см. Они быстрее нагреваются и охлаждаются, отлично подходят для быстрого кипячения воды или быстрых блюд.

Средние кастрюли. Толщина дна и стенок — около 2-3 см. Обеспечивают хорошую равномерность нагрева и сохранение тепла, подходят для варки, тушения, приготовления круп и соусов.

Толстые кастрюли. Толщина дна и стенок — около 3-5 см или более. Они обладают отличной терморегуляцией и способностью сохранять тепло долгое время. В них лучше готовить блюда, которые требуют длительного тушения или варки на слабом огне.

Стоит ли покупать кастрюлю с антипригарным покрытием

Если хозяйка часто готовит рагу, блюда с мясом, тефтели, котлеты, эксперт рекомендует выбирать модели кастрюль с антипригарной поверхностью.

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Такая посуда обладает хорошей теплопроводностью и не требует большого количества масла, можно готовить даже без него.

Как проверить совместимость кастрюли с плитой

Информация о совместимости посуды с плитой указывается на упаковке или прямо на дне. Например, для газовой плиты подходят кастрюли практические из всех материалов. Важно, чтобы посуда легко переносила перепады температур и эффективно распределяла тепло. Нежелательно использовать стеклянные модели.

Для индукционных плит нужны определенные кастрюли со специальным значком в виде растянутой спирали на дне. Обычно производители такой посуды указывают на коробке, что их продукция подходит для индукционных плит.

Для стеклокерамических варочных панелей подойдет кастрюля из нержавеющей стали, жаропрочного стекла, алюминия или чугуна, но с плоским дном.

На что еще обратить внимание при выборе кастрюли

Помимо материала, покрытия, толщины дна и стенок, шеф-повар рекомендует обратить внимание на некоторые детали: