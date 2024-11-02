Как прошел круглый стол о развитии семейного спорта в рамках фестиваля «Спортлэнд»

В пятницу, 1 ноября, в рамках фестиваля «Спортлэнд» прошел круглый стол на тему «Перспективы и направления развития семейного спорта», организованный командой «Спорт-Экспресса».

В дискуссии участвовали общественные и политические деятели, руководители спортивных федераций, заслуженные спортсмены и другие представители спортивной индустрии. Среди приглашенных спикеров выступили главный редактор «Спорт-Экспресса» Максим Максимов, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева, семейный блогер Ирина Берман, спортивный журналист Дмитрий Лукашов, двукратный обладатель Кубка УЕФА по мини-футболу Владислав Шаяхметов, лыжник и призер Олимпийских игр Александр Панжинский, спортивный журналист Андрей Симонов, президент Федерации рыболовного спорта России Александр Комиссаров, лидер сборной России по регби Евгений Мишечкин, вице-президент Университета «Синергия» Владимир Леднев.

Фото «СЭ»

Ассоциацию «Город детства» представила вице-президент Анна Альминова — российская легкоатлетка, участница летних Олимпийских игр 2008 года, мастер спорта международного класса.

Фото «СЭ»

Модератором беседы выступил директор аналитического центра физической культуры и спортивных технологий Национального исследовательского университета ИТМО, член Общественного совета при Министерстве спорта Российской Федерации Роман Ольховский.

Фото Пресс-служба фестиваля

На круглом столе обсуждались актуальные вопросы развития семейного спорта в нашей стране: что такое «семейный спорт» — интеграция нового термина в юридическое пространство, подведение спортивных итогов Года семьи, воспитание детей спортом, как растить физически сильное и успешное поколение, федеральная программа семейного спорта на 2025 год.

Фото «СЭ»

Между гостями развилась очень серьезная, но приятная дискуссия. Каждый смог обозначить волнующие его проблемы. Среди них были озвучены нехватка спортивных площадок в регионах, недостаток бассейнов для тренировок и соревнований, необходимость привлечения тренеров для бесплатных массовых занятий спортом.

Фото «СЭ»

Фото «СЭ»

Фото «СЭ»

Круглый стол. Фото Пресс-служба фестиваля

Но фестиваль не закончился круглым столом — сегодня жители и гости столицы на площадке «Спортлэнд» могут в игровом формате познакомиться сразу с 30 видами спорта, такими как фиджитал-спорт, юкигассен, таврели, джампинг-фитнес, саберфайтинг, тэг-регби, рыболовный спорт, хоббихорсинг, роллер-спорт, парашютный спорт.