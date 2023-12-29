Как вычистить хлам перед Новым годом и освободить место для новых вещей

Декабрь. Канун новогодних праздников. Со всех каналов так и доносится навязчивый призыв «успей сделать ЭТО до Нового года». И вот, подумаете вы, очередная статья про идеальных людей, успешный успех и организованный дом. Уже поймали тревожное состояние. Выдыхайте и расслабляйтесь.

Я «неправильный» организатор пространства, который заботится в первую очередь о психологическом спокойствии людей, а уже потом о полном порядке в доме. Хотя, конечно, эти вещи взаимосвязаны, но это если уж очень глубоко копать. А у нас с вами Новый год на носу, некогда в этом разбираться. Так что сразу по делу.

Обратите внимание на главное

Чтобы подготовить свой дом к Новому году, необязательно перебирать каждую вещь

в каждом уголке, посмотрите на самые раздражающие глаз предметы.

Чаще всего это горизонтальные поверхности, так называемые горячие точки, куда

рука так и тянется что-то положить, бросить или оставить по пути.

Это могут быть:

комод;

стиральная машина;

рабочий или обеденный стол;

подоконник;

спинка стула или кровати;

открытые полки и прочие горизонтальные поверхности.

Начните с них, сразу увидите, как визуально станет чище.

Фото istockphoto.com

Зонируйте пространство

Не пытайтесь охватить сразу все. Начните сначала с одного помещения, плавно переходя к другому. Лучше выбрать то место, где вы проводите больше всего времени (кухня, рабочий кабинет), либо начать со входной зоны, ведь это помещение, которое встречает вас в первые минуты по возвращении домой.

Удалите визуальный шум

После того как удалось разобраться с «горячими точками», обратите внимание на

визуальный шум вокруг:

цветные губки и тряпки;

ветхие полотенца;

пятна и т. д.

Заменить губки на однотонные, выбрать новые полотенца и удалить пятна с видимых мест не займет много времени, а визуально такие действия приблизят вас еще на один шаг к желаемому результату.

Освободите хотя бы по одной полке в каждой комнате, чтобы была возможность потом убрать на них новогодние подарки.

Фото istockphoto.com

Разделите список дел на части

Составьте список дел по дому, которые требуется выполнить, разделите его на три части по степени важности:

1. Наиболее важные. Это те дела, которые вы точно хотите закрыть в текущем

году.

2. Важные. Такие дела имеют для вас значение, но их вы выполните, если

останется время и возможность после наиболее важных.

3. Терпящие отлагательств. Для этой категории обязательно обозначьте себе

срок, в который выполните и завершите задуманное.

За несколько дней до главного праздника года все вещи и всю квартиру перебрать очень проблематично. Потребуется посвятить время только этому процессу. Не работать, не есть и не спать.

Я рекомендую запланировать глобальную организацию с вдумчивым поэтапным расхламлением уже в новом году. Ведь за одну ночь кардинально ничего не поменяется.

Так зачем же нагружать себя дополнительными задачами и загонять в угол, чтобы в

новогоднюю ночь с синяками под глазами зевать и тихо ненавидеть уходящий год?

Сделайте то, что в ваших силах, уделите время себе и близким, будьте эмоционально

спокойны и поблагодарите себя за то, что смогли и успели сделать в этом году.

С наступающими новогодними праздниками!