Что cделать, чтобы дома вкусно пахло? 5 советов от экспертов

Пожалуй, каждый пытается сделать так, чтобы дома было уютно. Прежде всего внимание уделяют интерьеру, но даже самая стильная и комфортная обстановка не поможет, если в квартире присутствует неприятный запах.

Тимур Дасаев, эксперт в области строительства, и Кристина Полонская, руководитель клининговой компании, помогли разобраться в основных причинах неприятных запахов и рассказали, как от них избавиться.

Из-за чего может появиться неприятный запах

Чтобы дома вкусно пахло, сначала необходимо устранить все потенциальные источники неприятных запахов. Иногда их можно легко обнаружить. Как правило, это мусорное ведро, забытая на неделю в раковине посуда, замоченное и своевременно не постиранное белье. Но иногда плохо пахнуть может и в тех домах, где не забывают об уборке. Вот несколько основных причин.

Забита система вентиляции

Это довольно распространенная проблема. Нередко всему виной соседи, которые, стремясь расширить жилое пространство, незаконно сносят вентиляционный канал. В квартирах верхних этажей вентиляционные шахты забиваются потому, что в них устраивают гнезда птицы. В старых домах система вентиляции может забиваться просто потому, что ее много лет никто не чистил. В любом случае воздух во всем доме перестает нормально циркулировать.

Чтобы проверить, нормально ли работает вентиляция, достаточно поднести к решетке зажженную свечу или спичку. Если все в порядке, пламя потянется вверх. Если же из решетки дует воздух или ничего не происходит, это повод обратиться в коммунальную службу.

Завелась плесень

Косвенно это может быть связано с плохо работающей вентиляцией. Плесень и грибок появляются во влажных и непроветриваемых помещениях.

Плесень может «поселиться» даже на матрасах, постельных принадлежностях и верхней одежде. Поэтому важно обеспечить хорошую вентиляцию помещений и избегать высокой влажности.

Жить в квартире с плесенью не только неприятно, но и опасно для здоровья. Поэтому нужно обязательно избавляться от нее, даже если ради этого придется сменить обои. Стены можно самостоятельно обработать медным купоросом, но лучше доверить очистку специалистам по дезинфекции.

Для профилактики образования плесени можно утеплить стены (холодные стены — потенциальный «дом» для грибка) и установить осушитель воздуха. Вещи, поврежденные плесенью, необходимо отдать в химчистку либо выкинуть.

В доме живут клопы или мыши

Это проблема старых квартир (особенно тех, где есть кладовые и другие закрытые помещения) и частных домов. Избавляться от мышей и клопов желательно с помощью специалистов. При этом результат будет эффективнее, если к борьбе присоединятся соседи.

Проблемы с системой канализации

Такие поломки чреваты не только неприятным запахом, но и проблемами с отделкой.

При обнаружении поломки в квартире желательно вызвать сантехника и проверить общедомовые стояки и трубы.

Как не допустить появления неприятных запахов

Конечно, основная мера — поддержание чистоты. Нужно своевременно избавляться от мусора, особенно от пищевых отходов, мыть посуду и выкидывать испорченные продукты.

Кстати, о том, какие еще проблемы могут возникнуть из-за грязной посуды, мы уже рассказ ывали .

Если в квартире или частном доме живут домашние питомцы, важно уделять большое внимание их гигиене. Кошачий лоток нужно менять в среднем раз в три-четыре дня. Собачьи пеленки выносить сразу после использования. Следует хорошо чистить и мыть клетки птиц и мелких грызунов, своевременно менять воду в аквариуме.

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Чтобы запахи от приготовления пищи не впитывались, можно приобрести вытяжку и использовать ее во время готовки.

Чтобы не допустить появления неприятных запахов, стоит профилактически заливать стоки раковин и ванны очищающим средством.

Проветривание, установка вытяжек, проверка системы вентиляции, своевременный вынос мусора и регулярная влажная уборка помогут сделать запах дома нейтральным.

Как сделать так, чтобы в доме вкусно пахло

Освежители воздуха

Живые растения

Наилучшим образом справятся с ароматизацией помещения цитрусовые, лаванда или мята.

Натуральные ароматы

Эфирные масла

Можно использовать эфирные масла в аромалампах или свечи с натуральными ароматами.

Популярны масла апельсина, лимона, мяты, эвкалипта, но можно ориентироваться на свой вкус.

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Благовония и ароматические палочки

Благовония и палочки нужно поджигать, поэтому следует позаботиться о пожарной безопасности. Важно знать, что запах ароматического дыма очень отличается от запаха неиспользованной палочки. Желательно проверить, нравится ли его аромат, где-то на улице или хотя бы в ванной комнате. Иначе проветривать и избавляться от запаха придется очень долго.

Применять все перечисленные способы ароматизации следует с осторожностью, особенно если в доме живут маленькие дети, пожилые люди и домашние животные. Слишком резкие запахи могут вызвать головную боль, стать причиной аллергии и принести другие неприятности.

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