Как сделать новогоднюю гирлянду своими руками: 8 идей

Сегодня, 17:00
Собрали интересные новогодние поделки для детей и взрослых. Украшения своими руками подойдут как для дома, так и для школы.
Можно использовать как самостоятельный, так и дополнительный к электрической гирлянде вариант.
Вам понадобятся:
цветные бумажные стаканчики;
канцелярский нож;
леска, веревка;
электрическая гирлянда (по желанию).
Как делать:
Возьмите канцелярский нож и на дне каждого стаканчика сделайте крестообразные разрезы.
В полученные разрезы вставьте веревку. Если используете электрическую гирлянду, то в разрезы вставляйте лампочки.
Можно использовать и белые стаканчики, но предварительно их стоит раскрасить красками или фломастерами.
Вариант подойдет для украшения как елки, так и дома.
Вам понадобятся:
разноцветный фетр;
ножницы;
бечевка.
Как делать:
Разрежьте ферт на небольшие полоски шириной в 2 см и длиной 15 см.
Полученные отрезки ткани нужно завязать обычным узлом на бечевке. Порядок может быть разный: произвольный или определенной последовательности.
Подойдет для украшения дома. Лучше выбирать традиционные цвета Нового года: красный, золотой или зеленый.
Вам понадобятся:
формочки для кексов;
клей;
пайетки;
атласная лента;
скотч.
Как делать:
Необходимо сложить бумажные формочки вчетверо. В итоге должен получиться треугольник.
Нанесите клей на уголки треугольников. Затем наложите три формы друг на друга, чтобы получилась елка. Сделайте столько елок, сколько вам необходимо для гирлянды.
После приклейте к ним пайетки.
Последний шаг — нужно приклеить скотчем елки к атласной ленте на небольшом расстоянии друг от друга.
Достаточно простой, но очень эффектный вариант новогодней гирлянды.
Вам понадобятся:
воздушные шарики;
вазелин;
клей ПВА;
кукурузный крахмал — 2 ст.л.;
теплая вода — 2 ст.л.;
бечевка;
иголка;
электрическая гирлянда.
Как делать:
Необходимо надуть воздушные шарики небольшого размера.
После чего каждый шарик нужно смазать вазелином.
Приготовьте смесь из крахмала, клея и воды. Полученная масса должна быть не сильно густой, но и не жидкой.
Отправьте бечевку в клеевой раствор.
Намотайте бечевку на шарики. Затем обмотайте веревкой шарики.
Дайте высохнуть в течение восьми часов.
Каждый шарик проткните иголкой.
Достаньте лопнувшие шарики.
Вставьте в полученные шары лампочки электрической гирлянды.
Вам понадобятся:
плотная бумага или картон;
ножницы;
клей;
бечевка.
Как делать:
Вырежьте из бумаги или картона кружки диаметром 5-7 см разных цветов.
Приклейте их на бечевку в любой последовательности.
Можно вместо бумаги использовать уже готовые колпаки.
Вам понадобятся:
бумага или картон красного и белого цвета;
канцелярские прищепки;
ножницы;
клей-карандаш;
двухсторонний скотч;
нитки.
Как делать:
В первую очередь необходимо вырезать из красной бумаги треугольники высотой 7 см и шириной 5 см.
Затем с помощью клея приклейте к полученным треугольникам прищепки.
Из белой бумаги нужно вырезать полоски длиной в 6 см и шириной в 1,5 см.
После у каждой полоски закруглите края, которые нужно приклеить к основанию красного треугольника.
Также вырежьте круг небольшого размера из белой бумаги.
Приклейте его на вершину красного треугольника, так чтобы получился помпон у колпака.
Прищепки можно зацепить за одну веревку или по отдельности.
Стильная и простая гирлянда подойдет для украшения дома. Важно, чтобы она по цвету гармонировала с игрушками на елке.
Вам понадобятся:
елочные игрушки в форме шара;
бечевка.
Как делать:
Пропустите бечевку через петельки в елочных шариках. Важно после каждой игрушки сделать узелок.
Можно надеть игрушки на обычную гирляну. Так они будут красиво подсвечиваться.