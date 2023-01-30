Как научиться разговаривать с людьми, чтобы вас понимали? Советы психолога

Сегодня, 21:00
Светлана Дьяконова — психолог, коуч, тренер по развитию и достижению целей, основатель центра развития для взрослых «Красота в тебе».
Все мы живем в обществе и ежедневно вынуждены общаться: слушать других и говорить сами. Однако не всегда свои мысли удается донести до собеседника. Рассказываем, как научиться говорить так, чтобы вас точно услышали и поняли.
На то может быть несколько причин:
Именно простота и краткость дают вашей речи чувство определенности. Используйте конкретные примеры, избегайте чрезмерных объяснений и излишне сложных терминов. Для успешной коммуникации не забывайте о принципе «меньше слов — больше смысла».
Прежде чем делиться своими идеями с окружающими, надо четко сформулировать их для себя. Чтобы научиться говорить доступно и понятно, разговор с самим собой должен предшествовать разговору с другими людьми.
Стремление вносить ясность в свою внутреннюю жизнь должно стать хорошей привычкой. Человеку следует прежде всего разобраться самостоятельно со своими идеями, целями и эмоциями. Ответьте для себя на основные вопросы: «Что я хочу?», «Как мне этого добиться?», «Что мне сделать для того, чтобы мне захотели помочь?». После вы сможете конструктивно рассказать о своих планах семье, друзьям, начальнику, коллегам по работе — и обязательно будете услышаны.
Эмоции и дыхание взаимосвязаны. Попробуйте дыхательную технику «4/7/8», для того чтобы расслабиться, прежде чем говорить. Сделайте глубокий вдох и досчитайте до четырех, потом выдохните. Повторите это на семь и на восемь счетов. Такая техника поможет сосредоточиться на дыхании и собраться с мыслями.
Можете провести эксперимент: говорить что-то на вдохе и на выдохе. Вы услышите два разных голоса у самого себя. Для успешной коммуникации важно говорить на выдохе, расслабленно и спокойно. Любое напряжение в речи чувствуется и вызывает недоверие у собеседника.Светлана ДьяконоваПсихолог, коуч
Дыхательные практики помогают избавиться от лишних эмоций в речи, которые могут помешать понять вас.
В конце XIX века немецкий психолог Герман Эббингауз открыл «эффект края» человеческой памяти, согласно которому лучше всего наш мозг запоминает материал, находящийся в начале и в конце. Если сделаете именно вступление и заключение речи наиболее сильными, аргументированными и в меру эмоциональными, ваш собеседник обязательно их запомнит.
Австралийский писатель Аллан Пиз известен по всему миру как «мастер языка тела». Его книга «Язык телодвижений» — мировой бестселлер, который помог миллионам читателей научиться правильно выстраивать не только вербальную, но и невербальную коммуникацию.
Считается, что около 60% человеческого общения проходит невербально — с помощью телодвижений, жестов, позы и мимики. Остальные 30% коммуникации происходят с помощью интонации и звучания голоса. Получается, что 90% человеческой коммуникации происходит невербально.
О том, как научиться правильно выстраивать невербальную коммуникацию и доносить свои мысли до окружающих с помощью языка тела, и пишет Аллан Пиз.
Эта книга известного психолога поможет справляться с трудными ситуациями, возникающими в процессе коммуникации. Автор дает советы, как преодолевать барьеры в общении, стать интересным собеседником и научиться грамотно и четко доносить свои мысли до окружающих.
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