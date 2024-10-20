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Как сделать тыкву на Хэллоуин: идеи и как вырезать светильник — Джек-фонарь
Хобби и развлечения

Сегодня, 06:00

3 мин.

Тыква на Хэллоуин: как правильно делать праздничный светильник

Алена Соколова
Автор
Андрей Чернышев
Повар
Хэллоуинский светильник
Фото svetikd, iStock
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Светильник из тыквы превратился в универсальный осенний декор, которым можно украсить квартиру в темные октябрьские вечера. А в хэллоуинскую ночь такой фонарь подарит еще и невероятную атмосферу. К тому же процесс вырезания можно превратить в семейное занятие с детьми или в своеобразную медитацию, если выбрать рисунок посложнее и делать декор в одиночестве. Рассказываем, как правильно выбрать тыкву и создать из нее фонарик.

Какую тыкву выбрать

Как бы ни хотелось сделать симпатичный мини-светильник из маленькой тыковки, для первого опыта стоит выбирать средние спелые плоды без подгнивших участков. Из них делать фонарь гораздо проще. Предпочтение лучше отдать круглым тыквам: на них удобнее вырезать фигуры. Если хочется, чтобы светильник простоял дольше, можно заранее немного подсушить плод в духовом шкафу.

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Хвостик тыквы должен быть сухим. Попробуйте надавить на плод пальцем — если твердо, значит, он достаточно зрелый для фонаря. Для верности можно постучать: нужен глухой звук.

Семья делает светильник-тыкву
Фото JulPo, iStock

Что потребуется

  • Рабочее место (стол с газетой или клеенкой);

  • острый нож (побольше);

  • острый нож (поменьше);

  • столовая ложка;

  • миска;

  • маркер;

  • свеча или LED-фонарик.

На тыкве можно вырезать абсолютно любой образ. Это может быть смешное или страшное лицо, силуэт животного или узнаваемого героя. Помните, что вырезать тыкву непросто из-за толстой кожуры. Если вы опасаетесь, что не справитесь с этой задачей, лучше выбрать образы попроще.

Вы можете сами нарисовать что-то на тыкве или воспользоваться одним из этих простых трафаретов.

Трафарет-лицо
Фото Alina Ustinskikh, iStock
Трафарет-лицо
Фото Alina Ustinskikh, iStock
Трафарет для светильника-тыквы на Хэллоуин
Фото Alina Ustinskikh, iStock

Как вырезать тыкву

  1. Подрежьте дно тыквы и удалите мякоть столовой ложкой или руками, переложите ее в миску — потом из нее можно сварить суп или приготовить пирог.

  2. Нарисуйте на тыкве то, что хотите вырезать. Либо распечатайте трафарет, удалите темные участки бумаги и приложите к будущему светильнику.

  3. Вырезайте маленьким ножом детали. Лучше начать с прямых длинных линий — так вы быстрее поймете, как проще резать.

  4. Поместите внутрь тыквы источник света. Если выбрали свечу, зажечь ее можно с помощью длинной каминной спички или зажигалки.

Мужчина вырезает тыкву
Фото Studio4, iStock

Распространенные ошибки

  • Готовиться заранее. В случае с тыквой подготовка задолго до праздника — ошибка. Лучше вырезать светильник в день или максимум накануне дня, когда он вам понадобится.

  • Забыть просушить. Чтобы тыква сохранилась дольше, после вычищения мякоти и семечек ее нужно набить бумагой на пару часов, чтобы дать впитаться влаге. Либо поставить в немного разогретую духовку на полчаса.

  • Взять тупой нож. Резать нужно только острым. И взять лучше несколько ножей — например, один побольше, чтобы вычищать тыкву, а второй поменьше, чтобы вырезать мелкие детали.

  • Резать от руки. Лучше воспользоваться эскизом, начерченным от руки, или трафаретом.

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