Тыква на Хэллоуин: как правильно делать праздничный светильник

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Светильник из тыквы превратился в универсальный осенний декор, которым можно украсить квартиру в темные октябрьские вечера. А в хэллоуинскую ночь такой фонарь подарит еще и невероятную атмосферу. К тому же процесс вырезания можно превратить в семейное занятие с детьми или в своеобразную медитацию, если выбрать рисунок посложнее и делать декор в одиночестве. Рассказываем, как правильно выбрать тыкву и создать из нее фонарик.
Как бы ни хотелось сделать симпатичный мини-светильник из маленькой тыковки, для первого опыта стоит выбирать средние спелые плоды без подгнивших участков. Из них делать фонарь гораздо проще. Предпочтение лучше отдать круглым тыквам: на них удобнее вырезать фигуры. Если хочется, чтобы светильник простоял дольше, можно заранее немного подсушить плод в духовом шкафу.
Хвостик тыквы должен быть сухим. Попробуйте надавить на плод пальцем — если твердо, значит, он достаточно зрелый для фонаря. Для верности можно постучать: нужен глухой звук.
Рабочее место (стол с газетой или клеенкой);
острый нож (побольше);
острый нож (поменьше);
столовая ложка;
миска;
маркер;
свеча или LED-фонарик.
На тыкве можно вырезать абсолютно любой образ. Это может быть смешное или страшное лицо, силуэт животного или узнаваемого героя. Помните, что вырезать тыкву непросто из-за толстой кожуры. Если вы опасаетесь, что не справитесь с этой задачей, лучше выбрать образы попроще.
Вы можете сами нарисовать что-то на тыкве или воспользоваться одним из этих простых трафаретов.
Подрежьте дно тыквы и удалите мякоть столовой ложкой или руками, переложите ее в миску — потом из нее можно сварить суп или приготовить пирог.
Нарисуйте на тыкве то, что хотите вырезать. Либо распечатайте трафарет, удалите темные участки бумаги и приложите к будущему светильнику.
Вырезайте маленьким ножом детали. Лучше начать с прямых длинных линий — так вы быстрее поймете, как проще резать.
Поместите внутрь тыквы источник света. Если выбрали свечу, зажечь ее можно с помощью длинной каминной спички или зажигалки.
Готовиться заранее. В случае с тыквой подготовка задолго до праздника — ошибка. Лучше вырезать светильник в день или максимум накануне дня, когда он вам понадобится.
Забыть просушить. Чтобы тыква сохранилась дольше, после вычищения мякоти и семечек ее нужно набить бумагой на пару часов, чтобы дать впитаться влаге. Либо поставить в немного разогретую духовку на полчаса.
Взять тупой нож. Резать нужно только острым. И взять лучше несколько ножей — например, один побольше, чтобы вычищать тыкву, а второй поменьше, чтобы вырезать мелкие детали.
Резать от руки. Лучше воспользоваться эскизом, начерченным от руки, или трафаретом.