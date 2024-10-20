Тыква на Хэллоуин: как правильно делать праздничный светильник

Светильник из тыквы превратился в универсальный осенний декор, которым можно украсить квартиру в темные октябрьские вечера. А в хэллоуинскую ночь такой фонарь подарит еще и невероятную атмосферу. К тому же процесс вырезания можно превратить в семейное занятие с детьми или в своеобразную медитацию, если выбрать рисунок посложнее и делать декор в одиночестве. Рассказываем, как правильно выбрать тыкву и создать из нее фонарик.

Какую тыкву выбрать

Как бы ни хотелось сделать симпатичный мини-светильник из маленькой тыковки, для первого опыта стоит выбирать средние спелые плоды без подгнивших участков. Из них делать фонарь гораздо проще. Предпочтение лучше отдать круглым тыквам: на них удобнее вырезать фигуры. Если хочется, чтобы светильник простоял дольше, можно заранее немного подсушить плод в духовом шкафу.

Хвостик тыквы должен быть сухим. Попробуйте надавить на плод пальцем — если твердо, значит, он достаточно зрелый для фонаря. Для верности можно постучать: нужен глухой звук.

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Что потребуется

Рабочее место (стол с газетой или клеенкой);

острый нож (побольше);

острый нож (поменьше);

столовая ложка;

миска;

маркер;

свеча или LED-фонарик.

Трафареты для тыквы

На тыкве можно вырезать абсолютно любой образ. Это может быть смешное или страшное лицо, силуэт животного или узнаваемого героя. Помните, что вырезать тыкву непросто из-за толстой кожуры. Если вы опасаетесь, что не справитесь с этой задачей, лучше выбрать образы попроще.

Вы можете сами нарисовать что-то на тыкве или воспользоваться одним из этих простых трафаретов.

Трафарет 1

Фото Alina Ustinskikh, iStock

Трафарет 2

Фото Alina Ustinskikh, iStock

Трафарет 3

Фото Alina Ustinskikh, iStock

Как вырезать тыкву

Подрежьте дно тыквы и удалите мякоть столовой ложкой или руками, переложите ее в миску — потом из нее можно сварить суп или приготовить пирог. Нарисуйте на тыкве то, что хотите вырезать. Либо распечатайте трафарет, удалите темные участки бумаги и приложите к будущему светильнику. Вырезайте маленьким ножом детали. Лучше начать с прямых длинных линий — так вы быстрее поймете, как проще резать. Поместите внутрь тыквы источник света. Если выбрали свечу, зажечь ее можно с помощью длинной каминной спички или зажигалки.

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Распространенные ошибки