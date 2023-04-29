Как съездить из Москвы на Байкал до 30 000 рублей. Расчет бюджетного путешествия

Во всем себе отказывать не придется, отдых получится достаточно комфортным.

Содержание статьи Скрыть Перелет

Проживание

Досуг

Питание

Байкал — одно из мест на карте России, куда многие путешественники мечтают съездить хотя бы раз в жизни. Некоторым мечта кажется несбыточной: мифы об отдыхе исключительно для богатых останавливают от поездок на озеро. Автор путеводителей по Байкалу Елена Чемезова разрушает стереотип о дороговизне отдыха в этом удивительном месте и рассказывает, сколько на самом деле стоят проживание и развлечения.

Перелет

Львиную долю бюджета отдыха на Байкале может составить билет на самолет. Но если планировать поездку заранее и регулярно мониторить цены, удастся поймать приятную акцию от авиакомпаний: например, билет Москва — Иркутск — Москва на начало или конец сезона стоит от 4 тыс. рублей в одну сторону, а в пиковые даты перелет обойдется уже от 15 тыс. в обе стороны.

Проживание

На Байкале можно отдохнуть вообще бесплатно, если записаться в волонтерскую экологическую программу, а можно отправиться в один из самых дорогих отелей на севере озера, где стоимость суток проживания доходит до 300 тыс. рублей. Все зависит от бюджета и уровня комфорта, необходимого для путешественника.

Istockphoto/klug-photo

Проживание в частном доме обойдется от 600 рублей с человека в сутки, в гостинице в Листвянке — от 1300 рублей на двоих. Листвянка — это поселок в 70 км от Иркутска, куда добираются на маршрутке за 200 рублей. Здесь отлично развита туристическая инфраструктура и много развлечений как для детей, так и для взрослых. На Ольхоне цены выше, поскольку жизнь на острове сама по себе более дорогая, но даже здесь в июле реально найти гостиницу от 3500 рублей в сутки.

Досуг

Начать познавательную программу стоит с Байкальского музея, чтобы узнать необыкновенные факты и легенды об этом великом озере и опуститься на виртуальном батискафе на его дно. А еще — прокатиться на единственном колесе обозрения с видом на Байкал, побывать на цирковом представлении с участием байкальских нерп в нерпинарии, отправиться в настоящий поход или просто поесть байкальской рыбы на берегу озера.

Цитата Елена Чемезова: «Вход в Байкальский музей с нерпами стоит от 400 рублей. Подъемник на скалу Черского с видом на Байкал и исток Ангары — 500 рублей за взрослый билет. Наверх можно прокатиться, а обратно — прогуляться пешком по лесу, маршрут тут несложный и нестрашный. Если не сходить с дорожки, не заблудитесь. А можно пойти в очень популярный поход из Листвянки до Больших Котов по Большой Байкальской тропе, заночевать в Котах и вернуться на лодке или теплоходе за 600 рублей.»

Istockphoto/zhaubasar

Питание

Всего за бюджетную поездку на три дня на Байкал:

Перелет Москва — Иркутск (на начало или конец сезона) 8000 руб. туда/обратно Проживание в гостинице в Листвянке 3900 руб. Проезд Иркутск — Листвянка 400 руб. туда/обратно Досуг (2-3 экскурсии, музеи) 3000 руб. Питание (трехразовое в кафе) 13 500 руб. Итого: 28 800 руб.

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