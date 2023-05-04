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Сегодня, 16:00

Что происходит с психикой ребенка, когда родители ссорятся? Отвечает психолог

Ольга Замула
Культуролог, автор «СЭ»
Валентина Ситало
Клинический психолог
Ребенок во время ссоры родителей.
Фото Freepik
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И как не допустить необратимых последствий.

Мир ребенка эгоцентричен. Дети считают, что вина за разногласия в семье лежит на них, и начинают искать причину в себе: «Это я не так сказал что-то или сделал. Я плохо себя вел». Как результат, ребенок решает вести себя по-другому, пытаясь помирить родителей. Когда два самых главных человека в жизни перестают общаться, мир ребенка рушится.

Вместе с психологом Валентиной Ситало разбираемся, как на детской психике отражаются частые ссоры в семье и как справиться с их негативным влиянием.

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Какое влияние оказывают ссоры на состояние ребенка

Последствия частых ссор зависят от многих факторов: от собственного темперамента ребенка, от стиля общения в семье, от того, как часто происходят скандалы.

«Не только родители влияют на развитие ребенка, но и его окружение — сверстники, другие взрослые. После ссоры главное — не ругать себя за несдержанность, а поговорить о случившемся с ребенком.»
Валентина Ситало
Клинический психолог

Физические проявления от нахождения в некомфортной атмосфере у детей могут быть такими:

  • частый и продолжительный плач;
  • отказ от пищи;
  • частые истерики;
  • развитие тревожности;
  • трудности при засыпании, ночные кошмары;
  • энурез (непроизвольное мочеиспускание) и другие психосоматические заболевания (астма, аллергические реакции, сыпь).
Ребенок во время ссоры родителей.
istockphoto.com

Ребенок может заимствовать поведение у родителей и переносить его в общение с одноклассниками.

«В школе ребенок может резко начать кричать на кого-то, обзываться, если ему что-то не понравилось, импульсивно и необдуманно действовать, потому что он видит такое поведение в семье и воспринимает это как пример для подражания, как норму.»
Валентина Ситало
Клинический психолог
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Что делать родителям, если ссора произошла

Важно не предъявлять к себе как к родителю слишком высокие требования. Попытка стать идеальным приводит к собственной тревоге, которую дети чувствуют. Нужно помнить, что ошибаться — нормально, не нужно катастрофизировать последствия ссоры до того, что ребенок останется травмированным или неуравновешенным на всю жизнь.

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istockphoto.com

Когда эмоции остыли, с ребенком стоит деликатно поговорить о произошедшем. Важно, чтобы не было «перетягивания каната», поисков единственного виновного в ссоре и переваливания вины исключительно на супруга.

А еще полезно говорить о ссорах в целом: злиться и ругаться — это нормально, мнения могут не сходиться, случаются периоды усталости и плохого самочувствия. Ребенок должен понимать, что конфликты могут возникать и в дружеской компании и их не стоит бояться. Необходимо донести до ребенка, что любую проблему можно и нужно решать в диалоге. Ссоры, повышение голоса, нецензурная лексика и истерики этому никак не способствуют, а только ухудшают ситуацию.

«Важно открыто разговаривать о конфликте, но причины объяснять без подробностей, чтобы сохранить у ребенка ощущение безопасности и стабильности. Если ситуация доходит до развода, ребенку необходимо донести мысль, что он не виноват в этом и даже после расставания оба родителя будут присутствовать в его жизни и общаться с ним. Честный диалог поможет пережить развод.»
Валентина Ситало
Клинический психолог

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