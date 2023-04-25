Откуда берутся гении? Психолог рассказала о редком синдроме гениальности

Помните главного героя фильма «Человек дождя»? Персонаж Дастина Хоффмана болен аутизмом: завязывание шнурков и застегивание ремня для него кажется чем-то невозможным, при этом он обладает феноменальной памятью, математическим даром и может обыграть всех в казино. Вместе с психологом Татьяной Жаббаровой разбираемся, как объяснить такое редкое сочетание гениальности и бытового бессилия.

Что такое синдром гениальности и у кого он встречается

Синдром гениальности, также известный как синдром саванта (от фр. savant — «ученый»), был замечен еще в XIX веке: именно тогда доктор Джон Лэнгдон Даун обратил внимание, что некоторые его пациенты с серьезными задержками умственного развития способны великолепно рисовать, решать сложнейшие арифметические задачи или дословно запоминать научные труды по истории.

Примечательно, что синдром, описанный доктором Дауном, так и не вошел в официальный медицинский перечень психических расстройств. То есть диагноз «савантизм» врачи не ставят. Научно доказанной теории, объясняющей природу этой особенности, тоже так и не сформулировали. Есть лишь гипотезы.

Способности савантов уникальны и недоступны психически здоровым людям. Это состояние может быть врожденным, приобретенным в детстве или даже во взрослом возрасте после травм головного мозга. Чаще всего саванты — это люди с пороками развития и нарушениями нервной системы, включая аутистическое расстройство.

Примерно в 1 из 10 случаев у детей с аутизмом обнаруживают навыки савантов. При умственной отсталости, нарушениях в развитии или при черепно-мозговых травмах вероятность встретить саванта — одна на миллион.

Откуда берутся гении. Istockphoto/metamorworks

Как савантизм влияет на здоровье и общее состояние человека

Синдром гениальности — это не расстройство или болезнь. Это состояние, при котором экстраординарные навыки и память накладываются на более очевидную и «простую» дисфункцию мозга. Саванты могут потерять свои способности в будущем, однако чаще всего этого не происходит, особенно если бережно поддерживать в ребенке открывшиеся способности.

Феноменальные способности не делают их обладателей заведомо счастливыми: напротив, они могут привести к тому, что люди с синдромом гениальности будут чувствовать себя изолированными. Это может спровоцировать развитие тяжелой депрессии.

Увы, феноменальные способности ребенка могут сместить фокус с первоначального нарушения развития, которое необходимо лечить. У людей с расстройствами аутистического спектра могут быть серьезные проблемы с образованием и социальной адаптацией. Начало терапии в раннем возрасте может помочь преодолеть эти трудности.

Самые известные саванты

Лесли Лемке

Лесли прославился благодаря музыкальному таланту. Мальчик родился недоношенным, а позже врачи диагностировали у него тяжелую форму детского церебрального паралича. Из-за глаукомы ребенка пришлось лишить зрения. Стоять Лесли Лемке научился лишь к 12 годам, ходить — в 15. Однако в 16 лет в Лемке открылся музыкальный дар: существует история, что однажды ночью его приемная мать проснулась от звуков музыки Чайковского.

Кадр из видео

До этого ребенок слышал концерт по телевидению и теперь смог повторить его без единой ошибки. В дальнейшем Лесли Лемке мог сыграть любое музыкальное произведение без подготовки, просто прослушав его один раз.

Джейсон Паджетт

Джейсон Паджетт — редкий савант, способности которого открылись во взрослом возрасте. Джейсон был обычным продавцом в мебельном магазине: он не увлекался наукой и даже не смог окончить колледж. Однако после нападения грабителей, нанесших ему тяжелую черепно-мозговую травму, в Паджетте открылись математические способности.

Кадр из видео

Мужчина во всех предметах видел фракталы, формулы и геометрические фигуры. Сначала он с высокой точностью начал рисовать и фиксировать то, что видит, буквально разбирая предметы окружающего мира на формулы. А позже поступил в математический колледж и написал книгу о своем опыте. Сейчас Джейсон Паджетт преподает математику и сотрудничает с нейробиологами.

Ким Пик

Ким Пик — прототип «Человека дождя», роль которого в легендарном голливудском фильме сыграл Дастин Хоффман. Но реальная история Пика отличалась от жизни человека дождя: у Кима было состояние, при котором отсутствовали пучки нервов, соединяющие два полушария мозга. Эта уникальная способность позволила ему одновременно читать две страницы книги: левую страницу левым глазом, правую страницу — правым.

Фото Global Look Press

При этом мальчику было все равно, как расположен текст относительно его самого. На чтение и запоминание содержания разворота ему требовалось около 10 секунд. В семь лет Ким Пик уже знал Библию наизусть, а за всю свою жизнь в целом он выучил более 12 тысяч книг. Пик был экспертом в 15 предметных областях.

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