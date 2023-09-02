Как правильно стирать лен? 5 правил от эксперта

Льняная ткань имеет множество преимуществ: она обладает хорошей воздухопроницаемостью, быстро впитывает влагу с поверхности тела, а также не вызывает аллергических реакций. Цена на одежду из натурального льна, как правило, достаточно высока, а сами изделия треюуют правильного ухода.

Рассказываем, как правильно стирать лен, чтобы сохранить его красоту и качество на долгое время.

Какие средства для стирки выбрать

Существуют гели для стирки, специально предназначенные для одежды изо льна. Они разработаны для растительных волокон и не пересушивают волокна ткани. Это оптимальный вариант, если вы хотите, чтобы вещь выглядела новой как можно дольше. Но лен можно стирать и обычным стиральным порошком или гелем. Главное — выбрать правильное средство.

Главным врагом льняных тканей является хлор — основной ингредиент отбеливателей. В составе порошка он часто прячется под названием гипохлорит натрия. Кроме того, стоит насторожиться, если в порошке есть голубые гранулы, так как они часто содержат в себе отбеливатели.

Сторонники натуральных средств для стирки утверждают, что отличным средством для очищения льна является обыкновенное хозяйственное мыло. При машинной стирке можно натереть мыло на терке и добавить к нему чайную ложку соли. При ручной стирке необходимо намылить изделие и замочить его в теплой воде, где предварительно надо растворить чайную ложку соды.

При какой температуре стирают лен

Оптимальная температура для стирки цветных вещей — +30-40 °С. Неокрашенное и белое льняное полотно разрешается стирать при температуре +90 °С. Его можно даже кипятить, не боясь испортить изделие. Однако не забывайте, что одежда изо льна подвержена усадке. Лучше всего стирать лен в холодной воде, особенно если на нем нет серьезных загрязнений.

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Если вы все-таки постирали лен в горячей воде и изделие село, есть способ все исправить. Если размеры уменьшились не намного, прогрейте вещь утюгом и наденьте. При значительной усадке можно воспользоваться другим способом: намочите изделие и начните гладить его утюгом, одновременно растягивая ткань в нужных направлениях.

Как избежать выцветания льна

Со временем выцветание тканей неизбежно. Но если следовать определенным рекомендациям, этот процесс можно замедлить.

Не сушите лен в сушильной машине. Лучше дать ему высохнуть естественным путем. Но избегайте попадания прямых солнечных лучей: не сушите лен на улице или на балконе. Лучше развесить такую одежду в затемненной комнате.

Можно ли стирать лен в стиральной машинке

Стирать лен в машинке можно, но с некоторыми оговорками. Во-первых, в первый раз изделие лучше постирать руками, даже если производитель на этикетке указал, что машинная стирка разрешена. Для льна нужно всегда выбирать деликатный режим, а также низкую температуру. Перед стиркой выверните изделие наизнанку.

Можно ли сдавать лен в химчистку

Сдавать лен в химчистку можно и даже нужно. Это наиболее безопасный способ качественно очистить ткань, так как там используется профессиональное оборудование. В химчистках внимательно изучают ярлык изделия и следуют рекомендациям производителя. Если разрешена стирка, применяется метод аквачистки или деликатной стирки с озоном при низкой температуре. Если производитель настаивает на том, что стирка запрещена, используется сухая чистка или чистка паром.

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