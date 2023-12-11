Как необычно украсить дом к Новому году: трендовые идеи от дизайнеров интерьера

Новый год — это самое волшебное время, когда хочется создать дома сказочную атмосферу. Помочь в этом может оригинальный декор. Собрали все самые творческие тренды и идеи от профессиональных дизайнеров, чтобы праздник пришел в каждый дом.

Деревянные и бумажные игрушки

Дизайнеры полагают, что в 2024 году еще большую популярность обретет тренд на экологичность. Поэтому профессионалы стремятся использовать натуральные материалы в декоре: дерево и бумагу. Такие украшения можно сделать самим и адаптировать форму, размеры и цвет под особенности вашей квартиры.

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Настоящие шишки

Если у вас есть дети, то этот вариант — для вас. Сбор таких украшений может стать веселой новогодней традицией в вашей семье. Даже самые маленькие справятся с заданием собрать в лесу или парке еловые шишки. Из них можно сделать гирлянду, елочные игрушки, а также приклеить их к рождественским венкам.

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Минималистичные украшения

Еще один тренд, который в последние годы набирает популярность, — это минимализм в интерьере и декоре. Многие при этом слове представляют однотонную цветовую гамму, что многим кажется неуместным для новогодней атмосферы.

На самом деле этот стиль подразумевает ограниченное количество цветов (например, в последнее время часто используется сочетание розовый — золотой). Елку тоже можно украсить минималистично: очень интересно смотрится дерево только с гирляндой и без игрушек. Кстати, рекомендуем отдавать предпочтение украшениям с теплым (то есть желтоватым) светом.

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Украшения в виде подарков

Подарки — неотъемлемая составляющая новогодней атмосферы. Чтобы создать у семьи и гостей праздничное настроение, можно украсить комнату пустыми коробками, завернутыми в яркую бумагу. Постарайтесь взять «подарки» разных размеров и форм, а вот с количеством цветов лучше не переусердствовать.

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Украшения для стола

Считается, что самое лучшее украшение для новогоднего стола — это разнообразные праздничные блюда. Однако если на столе все же осталось место, можно приобрести специальные украшения. Их можно сделать и самим: например, обмотать стеклянные банки суровой ниткой и поставить в них, как в вазу, еловые ветки с шишками.

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Обычные предметы в роли декора

Валенки, ведра, лапти, глиняные кружки — все эти предметы можно использовать в качестве новогоднего декора. Особенно этот совет актуален для тех, кто встречает Новый год на даче. Эти вещи создадут приятную деревенскую атмосферу — нужно только проявить фантазию. Например, валенки можно использовать как вазу для еловых веток, а маленькими лаптями украсить рождественский венок. А еще с ними можно устроить веселую фотосессию.

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Реалистичные стеклянные украшения

Тренд на натуральность коснулся и декора интерьера. Дизайнеры рекомендуют пока забыть о стеклянных игрушках странных форм и цветов и обратить внимание на те, которые выглядят наиболее реалистично. Очень стильно смотрятся элементы в виде сосулек, которыми можно украсить как елку, так и мебель в квартире. Еще существуют специальные статуэтки, создающие эффект ледяной скульптуры.

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Деревянная елка

Красивая искусственная елка (а тем более настоящее дерево) стоит довольно дорого. Если вы бюджетно встречаете праздник или пока просто не успели обзавестись собственной зимней красавицей, то можете рассмотреть покупку деревянной елки.

Фото Lyubov Smirnova/www.istockphoto.com

Такую можно купить на маркетплейсах и в супермаркетах, а особые умельцы могут сами выпилить подходящую форму из фанеры или ДСП. У деревянной елки много преимуществ: ее легко хранить (можно просто положить под кровать), а также она не вызывает интереса у кошек.