Как узнать свой IQ и какой показатель считается высоким? Отвечает эксперт

Тесты на интеллект сегодня очень популярны: их проводят на собеседованиях и даже в некоторых школах. Самым известным способом измерить развитость ума считаются IQ-тесты — о них все слышали, но у большинства людей представление о том, что это такое, довольно смутное. Насколько серьезно стоит относиться к тестам на IQ и влияют ли их показатели на обучаемость, карьеру и жизненный успех, мы попросили рассказать кандидата психологических наук, разработчика теории адаптивного интеллекта Валерия Гута.

Что такое IQ

Современные исследователи выделяют 3 типа интеллекта: ментальный (IQ), эмоциональный (EQ) и адаптивный (АQ). Что касается IQ, то это аббревиатура от английского intelligence quotient, «коэффициент интеллектуальности».

Первые IQ-тесты были разработаны Альфредом Бине для оценки умственных способностей детей. А в 1939 году американский психолог Дэвид Векслер создал первую шкалу интеллекта для взрослых.

Оценке подлежат:

способность к взаимодействию;

умение приспосабливаться к меняющимся условиям среды;

обучаемость;

уровень восприятия информации;

способность к познанию и осознанию,

умение анализировать и логически мыслить.

Вокруг IQ-тестов существует множество мифов. Взять хотя бы списки известных людей с высокими показателями IQ: Эйнштейна, Фрейда, Дарвина, Ньютона или Микеланджело. Все они жили задолго до того, как тесты на IQ были изобретены.

Говорит ли невысокий IQ о «слабом» уме

Ещё одно заблуждение: чем выше IQ, тем умнее человек. Дело в том, что интеллект плохо поддается оценке. С учетом того, что измеряется не уровень эрудиции, а умение мыслить логически, прямой связи между результатом IQ и «уровнем» ума нет. У всех по-разному развиты логика, пространственное мышление, аналитические способности.

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100 баллов — хороший показатель, 160 — высокий. Обладательницей рекордно высокого показателя, равного 228 баллам, считают американскую писательницу и журналистку Мэрилин Вос Савант. Ее даже включили в Книгу рекордов Гиннесса. А показатели американского физика Ричарда Фейнмана, которого считали одним из самых ярких умов своего времени, по некоторым источникам, составляли 125-130 баллов.

Кроме того, нужно учитывать, что даже высокий уровень IQ не гарантирует успех. Для такого вывода есть основания. Так, психолог Льюис Терман тестировал тысячи детей, и десятки лет следил за теми, кто набрал более 140 баллов. Многие из наблюдаемых действительно добились высот: стали писателями, продюсерами, влиятельными людьми. Но в целом статистика не подтвердила гипотезу, что людям с высоким IQ суждено стать великими.

Как узнать свой IQ и нужно ли это делать

Измерить уровень IQ можно с помощью различных тестов. Самый популярный — тест Ганса Айзенка.

Узнать свой IQ любопытно каждому. Это и тренировка, и одновременно сравнение уровня подготовки и результатов. Но важно помнить, что онлайн-тесты — не самый надежный способ оценки когнитивных способностей, ведь такое сложное понятие, как IQ не может быть полностью охвачено одним тестом. Чтобы получить по-настоящему полный разбор, необходимо обратиться к профессиональному психологу.

А главное — высокий уровень IQ нельзя считать абсолютным показателем глубоких знаний и гарантией успеха. Также, как и низкий IQ не означает, что человек не может стать выдающимся представителем той или иной области.

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