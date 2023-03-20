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Сегодня, 08:00

Как узнать свой IQ и какой показатель считается высоким? Отвечает эксперт

Мария Сальникова
Валерий Гут
Психолог
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Фото Istockphoto/GaudiLab
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Тесты на интеллект сегодня очень популярны: их проводят на собеседованиях и даже в некоторых школах. Самым известным способом измерить развитость ума считаются IQ-тесты — о них все слышали, но у большинства людей представление о том, что это такое, довольно смутное. Насколько серьезно стоит относиться к тестам на IQ и влияют ли их показатели на обучаемость, карьеру и жизненный успех, мы попросили рассказать кандидата психологических наук, разработчика теории адаптивного интеллекта Валерия Гута.

Что такое IQ

Современные исследователи выделяют 3 типа интеллекта: ментальный (IQ), эмоциональный (EQ) и адаптивный (АQ). Что касается IQ, то это аббревиатура от английского intelligence quotient, «коэффициент интеллектуальности».

Первые IQ-тесты были разработаны Альфредом Бине для оценки умственных способностей детей. А в 1939 году американский психолог Дэвид Векслер создал первую шкалу интеллекта для взрослых.

Тест IQ показывает, насколько эффективно человек использует возможности своего мозга. Оценивается не уровень знаний или креативности, а различные аспекты умственных способностей.
Валерий Гут
Психолог

Оценке подлежат:

  • способность к взаимодействию;

  • умение приспосабливаться к меняющимся условиям среды;

  • обучаемость;

  • уровень восприятия информации;

  • способность к познанию и осознанию,

  • умение анализировать и логически мыслить.

Уровень интеллекта зависит от наследственности и среды. Если родители были образованными людьми и прививали тягу к обучению своим детям, то у и детей уровень интеллекта будет высоким.
Валерий Гут
Психолог

Вокруг IQ-тестов существует множество мифов. Взять хотя бы списки известных людей с высокими показателями IQ: Эйнштейна, Фрейда, Дарвина, Ньютона или Микеланджело. Все они жили задолго до того, как тесты на IQ были изобретены.

Говорит ли невысокий IQ о «слабом» уме

Ещё одно заблуждение: чем выше IQ, тем умнее человек. Дело в том, что интеллект плохо поддается оценке. С учетом того, что измеряется не уровень эрудиции, а умение мыслить логически, прямой связи между результатом IQ и «уровнем» ума нет. У всех по-разному развиты логика, пространственное мышление, аналитические способности.

Фото Istockphoto/DNY59

100 баллов — хороший показатель, 160 — высокий. Обладательницей рекордно высокого показателя, равного 228 баллам, считают американскую писательницу и журналистку Мэрилин Вос Савант. Ее даже включили в Книгу рекордов Гиннесса. А показатели американского физика Ричарда Фейнмана, которого считали одним из самых ярких умов своего времени, по некоторым источникам, составляли 125-130 баллов.

Тест IQ помогает получить общую картину способностей человека, которые могут пригодиться в определенных дисциплинах, особенно в математике, естественных науках, технике или философии.
Валерий Гут
Психолог

Кроме того, нужно учитывать, что даже высокий уровень IQ не гарантирует успех. Для такого вывода есть основания. Так, психолог Льюис Терман тестировал тысячи детей, и десятки лет следил за теми, кто набрал более 140 баллов. Многие из наблюдаемых действительно добились высот: стали писателями, продюсерами, влиятельными людьми. Но в целом статистика не подтвердила гипотезу, что людям с высоким IQ суждено стать великими.

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Как узнать свой IQ и нужно ли это делать

Измерить уровень IQ можно с помощью различных тестов. Самый популярный — тест Ганса Айзенка.

Тест включает цифровые, текстовые и графические задачи, которые решаются на время с помощью логики.
Валерий Гут
Психолог

Узнать свой IQ любопытно каждому. Это и тренировка, и одновременно сравнение уровня подготовки и результатов. Но важно помнить, что онлайн-тесты — не самый надежный способ оценки когнитивных способностей, ведь такое сложное понятие, как IQ не может быть полностью охвачено одним тестом. Чтобы получить по-настоящему полный разбор, необходимо обратиться к профессиональному психологу.

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А главное — высокий уровень IQ нельзя считать абсолютным показателем глубоких знаний и гарантией успеха. Также, как и низкий IQ не означает, что человек не может стать выдающимся представителем той или иной области.

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