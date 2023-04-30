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Сегодня, 15:00

Как узнать свою скорость чтения. Она тесно связана с интеллектом

Мария Сальникова
Станислав Самбурский
Бизнес-психолог
Девушка держит в руке стопку книг
Фото Istockphoto/monels
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Умение быстро читать — полезный навык, который пригодится студентам, тем, кто работает с документами или вынужден обрабатывать большое количество информации. Бизнес-психолог Станислав Самбурский рассказал, как взрослому узнать свою скорость чтения и как ее улучшить.

Как проверить скорость чтения

Многие помнят, как проверяли технику чтения в классе: нужно было прочитать отрывок вслух, не запинаясь и делая паузы в нужных местах. Проверка скорости чтения взрослых в целом похожа. Правда, читать надо не вслух, а про себя, что значительно повышает скорость. Но это не основное отличие.

Формула проверки скорости чтения у взрослых дополняется коэффициентом понимания прочитанного.
Станислав Самбурский
Бизнес-психолог

Тесты, позволяющие узнать скорость чтения, легко найти в интернете по запросу «узнать скорость чтения». На экране появляются текст и предупреждение, что читать надо не как можно быстрее, а в комфортном темпе, чтобы успевать усваивать прочитанную информацию.

После начала чтения автоматически включается секундомер, система считает количество прочитанных за минуту знаков или слов.

Для русского языка средняя скорость чтения у взрослых составляет от 210-230 слов в минуту.
Станислав Самбурский
Бизнес-психолог

Затем будут предложены вопросы по содержанию прочитанного отрывка (обычно не более десяти). Вопросы нужны, чтобы выявить степень внимательности и процент правильно запомненной информации.

Девушка читает книгу
Istockphoto/SamuelBrownNG

Как улучшить скорость чтения

Регулярное чтение позволяет расширять словарный запас, делает бесконечными горизонты воображения, а также прививает навык концентрации внимания.

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Развивать скорочтение важно с начальных классов школы: это позволит ребенку узнавать больше о мире, который его окружает, активизирует работу многих отделов головного мозга и прокачивает интеллектуальные способности.

Мальчик в очках читает книгу, лежа в кровати
Istockphoto/Miljan Zivkovic

Развить навык скорочтения у взрослых и детей можно на профильных курсах. А следующие несколько советов подойдут тем, кто хочет повысить скорость чтения самостоятельно.

1. Выявите тормозящие факторы. Наиболее распространенной причиной является артикуляция: проговаривание слов при чтении. Читайте глазами, а не губами. Проговаривание снижает скорость.

2. Научитесь осознавать информацию с первого прочтения. Есть несколько упражнений, которые помогут настроить мозг на новый формат восприятия. Например, представьте, что прочитанный текст зачеркнут жирным маркером и его не видно. Тренируясь так, постепенно мозг начнет осознавать текст с первого прочтения.

3. Перестаньте перечитывать текст. При медленном чтении происходит непроизвольный возврат к уже прочитанным словам. Избавьтесь от этой привычки, и скорость вырастет.

4. Выучите новые слова. Видя новое или сложное слово, запишите его, чтобы выучить произношение и осознать, что оно значит. Таким образом каждый раз в будущем вы не будете запинаться на нем.

5. Заведите привычку читать регулярно. Начните читать 100 страниц в неделю в спокойном темпе, постепенно совершенствуя навык быстрого чтения.

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