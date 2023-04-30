Как узнать свою скорость чтения. Она тесно связана с интеллектом

Сегодня, 15:00
Умение быстро читать — полезный навык, который пригодится студентам, тем, кто работает с документами или вынужден обрабатывать большое количество информации. Бизнес-психолог Станислав Самбурский рассказал, как взрослому узнать свою скорость чтения и как ее улучшить.
Многие помнят, как проверяли технику чтения в классе: нужно было прочитать отрывок вслух, не запинаясь и делая паузы в нужных местах. Проверка скорости чтения взрослых в целом похожа. Правда, читать надо не вслух, а про себя, что значительно повышает скорость. Но это не основное отличие.
Тесты, позволяющие узнать скорость чтения, легко найти в интернете по запросу «узнать скорость чтения». На экране появляются текст и предупреждение, что читать надо не как можно быстрее, а в комфортном темпе, чтобы успевать усваивать прочитанную информацию.
После начала чтения автоматически включается секундомер, система считает количество прочитанных за минуту знаков или слов.
Для русского языка средняя скорость чтения у взрослых составляет от 210-230 слов в минуту.Станислав СамбурскийБизнес-психолог
Затем будут предложены вопросы по содержанию прочитанного отрывка (обычно не более десяти). Вопросы нужны, чтобы выявить степень внимательности и процент правильно запомненной информации.
Регулярное чтение позволяет расширять словарный запас, делает бесконечными горизонты воображения, а также прививает навык концентрации внимания.
Развивать скорочтение важно с начальных классов школы: это позволит ребенку узнавать больше о мире, который его окружает, активизирует работу многих отделов головного мозга и прокачивает интеллектуальные способности.
Развить навык скорочтения у взрослых и детей можно на профильных курсах. А следующие несколько советов подойдут тем, кто хочет повысить скорость чтения самостоятельно.
1. Выявите тормозящие факторы. Наиболее распространенной причиной является артикуляция: проговаривание слов при чтении. Читайте глазами, а не губами. Проговаривание снижает скорость.
2. Научитесь осознавать информацию с первого прочтения. Есть несколько упражнений, которые помогут настроить мозг на новый формат восприятия. Например, представьте, что прочитанный текст зачеркнут жирным маркером и его не видно. Тренируясь так, постепенно мозг начнет осознавать текст с первого прочтения.
3. Перестаньте перечитывать текст. При медленном чтении происходит непроизвольный возврат к уже прочитанным словам. Избавьтесь от этой привычки, и скорость вырастет.
4. Выучите новые слова. Видя новое или сложное слово, запишите его, чтобы выучить произношение и осознать, что оно значит. Таким образом каждый раз в будущем вы не будете запинаться на нем.
5. Заведите привычку читать регулярно. Начните читать 100 страниц в неделю в спокойном темпе, постепенно совершенствуя навык быстрого чтения.
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