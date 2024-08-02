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Как вести себя во время грозы: на улице, в доме, у воды и в горах
Хобби и развлечения

Сегодня, 06:00

5 мин.

Как вести себя во время грозы: памятка и основные правила

Мария Задорожная
Автор
Летняя гроза
Фото Yury_Dmitrienko/istockphoto.com
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Гроза — это опасное природное явление, которое может застать врасплох где угодно: на отдыхе у воды, в походе, по дороге на работу или просто на дневной прогулке.

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Так, на прошлой неделе стихия разбушевалась в столичном регионе. В результате удара молнии один человек погиб, еще трое пострадали. Рассказали, как правильно вести себя во время грозы, чтобы избежать непоправимых последствий.

Как узнать о приближении грозы

Есть ряд природных признаков, которые указывают на приближение грозы:

  • В небе начинают постепенно скапливаться черные тучи.

  • Практически полностью прекращается ветер, а воздух становится тяжелым от влаги.

  • Главная предвестница грозы — зарница. Это отблески молний на горизонте, откуда идет атмосферный фронт.

Как распознать приближающуюся грозу.
Фото Jurkos/istockphoto.com

Также есть способ, который поможет определить расстояние до грозы. Сделать это можно по промежутку времени между раскатом грома и вспышкой молнии:

  • 1 секунда = 300-400 метров;

  • 2 секунды = 600-800 метров;

  • 3 секунды = 1 км.

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Как вести себя во время грозы

В доме

Если вы проживаете в доме и слышите приближающиеся раскаты грома, следует предпринять следующие действия:

  1. Закройте все окна и двери, дымоходы и вентиляционные трубы.

  2. Не растапливайте печь, так как высокотемпературные газы из трубы имеют низкое сопротивление, обладают высокой электропроводностью. По этой же причине не стоит разжигать костры, а если огонь уже горит, незамедлительно потушите его.

  3. Во время ударов молнии не подходите к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне.

  4. Не стойте рядом с окном.

  5. По возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы.

Что делать во время грозы: в доме
Фото elenaleonova/istockphoto.com

На открытой местности

Если гроза настигла вас на улице, соблюдайте следующие правила:

  1. Найдите укрытие. Это могут быть магазин, аптека, торговый центр или павильон. При этом при передвижении к укрытию нельзя раскрывать зонт и быстро бежать. Передвигайтесь шагом, слегка пригнувшись. В крайнем случае спрячьтесь от ливня на остановке, но не касайтесь ее стенок.

  2. Не пытайтесь спрятаться под дерево. Молния бьет в самые высокие объекты. Поэтому, наоборот, отойдите от высоких деревьев подальше — на 30-40 метров.

  3. Ни к чему не прикасайтесь. Стены домов, водосточные трубы, металлические предметы — все это притягивает молнию. Поэтому ни в коем случае не трогайте такие объекты. Все, что содержит металл, снимите с себя (например, аксессуары), вытащите из карманов ключи. Уберите их в полиэтиленовый пакет или кожаную сумку.

  4. Во время грозы не передвигайтесь на велосипедах и мотоциклах. Они отлично проводят ток, поэтому остановитесь, уложите транспорт на землю и отойдите от него на расстояние 30 метров.

  5. Отключите телефон. Потому что любой генератор или приемник, создающий магнитное поле, может привлечь разряд к себе.

Что делать во время грозы: на открытой местности
Фото Chalabala/istockphoto.com

На водоеме

Во время грозы вблизи озер, рек и других водоемов запрещается:

  1. Купаться. Дело в том, что вода отлично проводит ток, при этом молния в воду не бьет, а попадает в возвышающиеся над водоемом предметы. Радиус поражения может достигать 100 метров. Если вы заметили надвигающуюся грозу, немедленно покиньте воду и отойдите от берега. Спуститесь в низину, например на равнины или в ложбины между холмами. Если во время ненастья вы плаваете на лодке или яхте, постарайтесь доплыть до берега и уйти подальше от воды.
  2. Разбивать палатку у берега — тоже плохая идея. Она может стать отличной мишенью для молнии.

На дороге

Если во время грозы вы едете на автомобиле, следует предпринять следующие действия:

  1. Остановитесь на ближайшей обочине или стоянке, но вдали от высоких деревьев.
  2. Закройте окна, опустите антенну радиоприемника и оставайтесь в машине.
  3. Переждите непогоду внутри автотранспорта.
Что делать во время грозы: в автомобиле
Фото Apriori1/istockphoto.com

В горах

Убеждение, что камни не проводят электричество, — ошибочное. Некоторые минералы и отложения ископаемых пород очень хорошо проводят ток. Поэтому в горах во время грозы тоже следует соблюдать меры безопасности:

  1. Не касайтесь таких поверхностей.
  2. Избегайте не только одиноко стоящих деревьев, но и выступов, утесов, высоких скал — все это может притянуть разряд. Лучше расположитесь вблизи пологих склонов.
  3. Не прижимайтесь к выдающимся камням. Лучшим вариантом для укрытия станет пещера.

В лесу

Если вы отправились в поход в лес и вас застала гроза, нужно:

  1. Укрыться на низкорослом участке леса.
  2. Избегать высоких деревьев, особенно сосен, дубов и тополей. Ни в коем случае не прячьтесь под ними.

Как оказать первую помощь при ударе молнии

Несмотря на кратковременное воздействие молнии, разряд способен парализовать работу мозга и сердца, часто встречаются сильные ожоги.

После прямого попадания молнии человек мгновенно теряет сознание и падает. Молния может даже воспламенить одежду. Поэтому важно своевременно оказать первую медицинскую помощь:

  1. Если горит одежда, быстро потушите ее.
  2. Перенесите пострадавшего в укромное место и накройте покрывалом.
  3. Определите состояние человека. Если он без сознания, незамедлительно проведите реанимационные мероприятия — искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.
  4. Вызовите бригаду скорой помощи.
  5. По возможности, наложите повязки на ожоги и сопутствующие раны и ждите приезда врачей.
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