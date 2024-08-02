Как вести себя во время грозы: памятка и основные правила

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Гроза — это опасное природное явление, которое может застать врасплох где угодно: на отдыхе у воды, в походе, по дороге на работу или просто на дневной прогулке.
Так, на прошлой неделе стихия разбушевалась в столичном регионе. В результате удара молнии один человек погиб, еще трое пострадали. Рассказали, как правильно вести себя во время грозы, чтобы избежать непоправимых последствий.
Есть ряд природных признаков, которые указывают на приближение грозы:
В небе начинают постепенно скапливаться черные тучи.
Практически полностью прекращается ветер, а воздух становится тяжелым от влаги.
Главная предвестница грозы — зарница. Это отблески молний на горизонте, откуда идет атмосферный фронт.
Также есть способ, который поможет определить расстояние до грозы. Сделать это можно по промежутку времени между раскатом грома и вспышкой молнии:
1 секунда = 300-400 метров;
2 секунды = 600-800 метров;
3 секунды = 1 км.
Если вы проживаете в доме и слышите приближающиеся раскаты грома, следует предпринять следующие действия:
Закройте все окна и двери, дымоходы и вентиляционные трубы.
Не растапливайте печь, так как высокотемпературные газы из трубы имеют низкое сопротивление, обладают высокой электропроводностью. По этой же причине не стоит разжигать костры, а если огонь уже горит, незамедлительно потушите его.
Во время ударов молнии не подходите к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне.
Не стойте рядом с окном.
По возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы.
Если гроза настигла вас на улице, соблюдайте следующие правила:
Найдите укрытие. Это могут быть магазин, аптека, торговый центр или павильон. При этом при передвижении к укрытию нельзя раскрывать зонт и быстро бежать. Передвигайтесь шагом, слегка пригнувшись. В крайнем случае спрячьтесь от ливня на остановке, но не касайтесь ее стенок.
Не пытайтесь спрятаться под дерево. Молния бьет в самые высокие объекты. Поэтому, наоборот, отойдите от высоких деревьев подальше — на 30-40 метров.
Ни к чему не прикасайтесь. Стены домов, водосточные трубы, металлические предметы — все это притягивает молнию. Поэтому ни в коем случае не трогайте такие объекты. Все, что содержит металл, снимите с себя (например, аксессуары), вытащите из карманов ключи. Уберите их в полиэтиленовый пакет или кожаную сумку.
Во время грозы не передвигайтесь на велосипедах и мотоциклах. Они отлично проводят ток, поэтому остановитесь, уложите транспорт на землю и отойдите от него на расстояние 30 метров.
Отключите телефон. Потому что любой генератор или приемник, создающий магнитное поле, может привлечь разряд к себе.
Во время грозы вблизи озер, рек и других водоемов запрещается:
Если во время грозы вы едете на автомобиле, следует предпринять следующие действия:
Убеждение, что камни не проводят электричество, — ошибочное. Некоторые минералы и отложения ископаемых пород очень хорошо проводят ток. Поэтому в горах во время грозы тоже следует соблюдать меры безопасности:
Если вы отправились в поход в лес и вас застала гроза, нужно:
Несмотря на кратковременное воздействие молнии, разряд способен парализовать работу мозга и сердца, часто встречаются сильные ожоги.
После прямого попадания молнии человек мгновенно теряет сознание и падает. Молния может даже воспламенить одежду. Поэтому важно своевременно оказать первую медицинскую помощь: