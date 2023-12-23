Как правильно распределить время, чтобы не сойти с ума перед праздниками

Сегодня, 09:00
Конец года, в особенности декабрь, — очень напряженное время. Отчеты на работе, детские утренники, контрольные работы в школе, отчетные концерты в секциях, подготовка к новогодней ночи. Как успеть все и не сойти с ума? Вместе со специалистом по тайм-менеджменту подобрали простые рекомендации, чтобы упростить задачу и правильно распределить время перед грядущими праздниками.
В суматохе предновогодней подготовки немудрено потерять душевный покой и равновесие.
По словам эксперта, итогом будет нервное напряжение. В дополнение еще и новые задачи — надо разбираться с последствиями ошибок и искать время на их исправление.
Определить для себя перечень дел — важная составляющая грамотного планирования.
Выпишите в список абсолютно все, что нужно сделать. На этом этапе не надо ничего ранжировать. Главная задача — не забыть ничего.Ирина СалтыковаКонсультант по тайм-менеджменту и продуктивности
Когда список готов, нужно выделить приоритетные задачи. Ведь далеко не все из них «горящие».
Если сложно определить, что из списка наиболее важное, воспользуйтесь матрицей Эйзенхауэра.Ирина СалтыковаКонсультант по тайм-менеджменту и продуктивности
Разделите задачи на четыре категории:
срочное и важное;
срочное, но неважное;
важное, но несрочное;
несрочное и неважное.
Последнюю категорию можно отложить на потом, срочное, но неважное — поручить кому-нибудь. А для несрочных, но важных дел назначьте временные рамки выполнения, чтобы успеть. А то, что срочно и важно, разумеется, стоит сделать как можно быстрее.
План действий поможет организовать себя и не упустить из виду детали. Четкий график напомнит о сроках и не даст отложить все в дальний ящик.
Впишите, что и когда планируете совершить. Так задачи проще выполнить, потому что вы фокусируетесь на них.Ирина СалтыковаКонсультант по тайм-менеджменту и продуктивности
Не стесняйтесь позвать на подмогу родных или друзей.
Просите о помощи мужа, жену, детей, еще кого-нибудь из близких. Также есть возможность делегировать некоторые дела специалистам или определенным службам.Ирина СалтыковаКонсультант по тайм-менеджменту и продуктивности
Эксперт советует подумать, где и как вы можете сократить время выполнения задач. Что-то можно заказать онлайн, чтобы не тратить драгоценные минуты на поход в магазин. Что-то можно сделать, пока едете в метро или сидите в очереди. Например, ответить в школьных чатах, составить меню новогоднего стола.
Порой человек тратит очень много времени на несущественные и неважные вещи. Например, социальные сети и мессенджеры поглощают уйму ценных минут, а иногда и часов.
Убирайте телефон и отключайте звук, когда вы заняты делом, для которого гаджет не требуется. Это поможет не отвлекаться.Ирина СалтыковаКонсультант по тайм-менеджменту и продуктивности
Полезно также отключить уведомления, которые не критически важны. Так вы будете реже отвлекаться и сэкономите время.
У каждого человека есть свои индивидуальные способы повышения продуктивности, и предновогодняя пора — время, чтобы ими воспользоваться. Например, многим людям ограничение времени на задачу помогает сконцентрироваться и действовать быстрее. Другие от таких жестких рамок начинают только нервничать. Прислушайтесь к себе.
Такие нехитрые, но весьма действенные способы помогут распределить время оптимально и успеть сделать многое.