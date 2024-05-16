Как выбрать подходящий самокат для взрослого

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Самокаты стали популярным средством передвижения не только для детей, но и для взрослых. Существуют разные виды этого транспорта: можно найти повседневные модели и те, что подойдут для профессионального спорта. Самокаты отлично подходят для поездок на работу, прогулок в парке или просто для преодоления расстояний, когда вам не хочется идти пешком.
Чтобы не ошибиться в модели изделия, перед покупкой стоит определить, для каких целей вам нужен самокат и на какие характеристики нужно обратить внимание.
Если вы планируете использовать самокат ежедневно, вам подойдут складные модели. Ими легко управлять, и, что куда важнее, они компактные. Самокат всегда можно взять в руки. И в случае чего оставить на хранение в холле офиса, зайти в автобус или спуститься с ним в метро.
Обратите внимание на вес изделия (он должен быть небольшим), наличие качественных тормозов и регулируемой высоты руля. Важно также заранее узнать, как правильно сложить самокат и как вернуть его в рабочее состояние.
Вам подойдут самокаты с более крупными колесами. Такие модели устойчивее и позволяют развить высокую скорость. Но также стоит учитывать, что чем больше диаметр колес, тем менее маневренным будет самокат. Выбирайте модель с удобной рулевой стойкой. Проверьте, чтобы нога комфортно чувствовала себя на деке (ее еще называют «подножкой»), а грипсы — специальные накладки на руль самоката — не натирали руки. Это поможет в будущем избежать усталости и дискомфорта во время прогулок.
Если вы планируете использовать этот транспорт для преодоления больших расстояний, вам подойдет самокат с большими колесами и алюминиевой рамой. Увеличенный диаметр колес повысит скорость передвижения, смягчит неровности дороги и сделает поездку более комфортной, а алюминиевая рама — отличное решение, если вам нужна легкость и прочность. Обратите внимание на длину деки и удобство руля для комфортной езды на длинные расстояния.
Также в этом случае можно задуматься о приобретении электросамоката. Он сэкономит ваши силы и время в пути. Стандартная модель на одном заряде может проехать около 30 километров. А если самокат нужен для езды по бездорожью, выбирайте изделие с надувными колесами: они обладают лучшей амортизацией и более устойчивы по сравнению со стандартными.
Принципиальных различий между самокатами для мужчин и для женщин нет. Большинство моделей подойдет любому взрослому человеку. Но так как мужчины обычно крупнее, им стоит присмотреться к самокатам с колесами побольше. По этой же причине можно отдать предпочтение моделями с более высокой грузоподъемностью: в норме этот показатель должен примерно на 15-20 кг превышать вес райдера.
Зачастую женщины весят меньше мужчин, поэтому им идеально подойдут модели со средними и небольшими колесами, а также со стандартной грузоподъемностью.
Новичку довольно сложно грамотно оценить все тонкости выбора своей первой модели самоката. Гораздо лучше, если человеку в этом процессе поможет специалист-консультант. Более того, понять, какая модель подходит именно вам, проще всего в салонах, где продаются самокаты. Все изделия там можно «примерить», пощупать, настроить под себя высоту и другие характеристики. Например, руль нужно отрегулировать таким образом, чтобы он был примерно на уровне вашей поясницы.