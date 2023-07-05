Как выбрать тренера для большого тенниса

В любом начинании для прогресса необходим грамотный наставник. Теннис — не исключение. Тренер поможет найти правильную экипировку, научит держать ракетку и двигаться на корте. Как не ошибиться в выборе, рассказала сертифицированный тренер по теннису Вера Венедиктова.

Как выбрать хорошего тренера по теннису для взрослых

Обратите внимание на:

образование;

наличие сертификатов Федерации тенниса;

опыт работы;

отзывы от учеников;

успехи подопечных.

Фото istockphoto.com/cdwheatley

Сарафанное радио работает лучше всего: о хорошем специалисте всегда говорят. Идеальным вариантом будет поинтересоваться мнением тех, кто занимался непосредственно у этого тренера. Хотя при желании и в сети можно найти отзывы.

Образование — обязательное условие для наставника. Оно должно быть не просто высшим, а специальным (спортивным или тренерским). При этом настоящий профессионал всегда продолжает развиваться.

Как выбрать хорошего тренера по теннису для ребенка

Хороший тренер для ребенка в целом не сильно отличается от наставника для взрослого. Однако кроме профессионального образования ему нужны педагогические навыки, хотя бы курсы по повышению квалификации. Так как в работе с юными спортсменами есть особенности.

Как выбрать тренера спарринг-партнера по теннису

Спарринг-партнером может быть любой спортсмен хорошего уровня. Его основная задача — игровая практика. В основном это молодые теннисисты, которые еще выступают либо только закончили спортивную карьеру.

Опытный тренер может участвовать в спарринге, но это не его специализация. Он, как наставник, больше отвечает за базовую теннисную подготовку.

Сколько стоит занятие с тренером по теннису

Цены на занятия теннисом с тренером зависят от региона. Можно составить примерную таблицу стоимости в разных городах России:

Москва — 1500-2500 рублей в час;

1500-2500 рублей в час; Санкт-Петербург — 1000-2000 рублей в час;

1000-2000 рублей в час; Воронеж — 1000-1500 рублей в час;

1000-1500 рублей в час; Екатеринбург — 1000-1500 рублей в час;

1000-1500 рублей в час; Ижевск — 500-1300 рублей в час;

500-1300 рублей в час; Казань — 1000-2000 рублей в час;

1000-2000 рублей в час; Калининград — 1000-1500 рублей в час;

1000-1500 рублей в час; Краснодар — 1000-2000 рублей в час;

1000-2000 рублей в час; Красноярск — 1500-2500 рублей в час;

1500-2500 рублей в час; Крым (Севастополь, Ялта) — 1000-1500 рублей в час;

Нижний Новгород — 1000-1500 рублей в час;

1000-1500 рублей в час; Новосибирск — 1500-2500 рублей в час;

1500-2500 рублей в час; Орел — 1000-1500 рублей в час;

1000-1500 рублей в час; Пермь — 1000-1500 рублей в час;

1000-1500 рублей в час; Ростов-на-Дону — 1000-1500 рублей в час;

1000-1500 рублей в час; Рязань — 1000-1500 рублей в час;

1000-1500 рублей в час; Самара — 800-1000 рублей в час;

800-1000 рублей в час; Саратов — 1000-1500 рублей в час;

1000-1500 рублей в час; Сургут — 1000-1500 рублей в час;

1000-1500 рублей в час; Сочи — 1200-2400 рублей в час;

1200-2400 рублей в час; Ставрополь — 1000-1500 рублей в час;

1000-1500 рублей в час; Тула — 1000-1500 рублей в час;

1000-1500 рублей в час; Тюмень — 1000-1500 рублей в час;

1000-1500 рублей в час; Уфа — 1000-1500 рублей в час;

1000-1500 рублей в час; Хабаровск — 1000-1500 рублей в час;

1000-1500 рублей в час; Ярославль — 1000-1500 рублей в час.

Надо учесть, что в эту сумму не входит аренда корта — ее вы оплачиваете отдельно.

Фото istockphoto.com/peakSTOCK

Где найти тренера по теннису

Обратите внимание на специализированные теннисные центры — там вам могут порекомендовать профессионала. Но можно выбрать и частного тренера, опираясь на отзывы. В любом случае для начала убедитесь в его квалификации и профессионализме, чтобы точно получить качественные тренировки.

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