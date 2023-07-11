Как выбрать велосипед

Выбрать велосипед по удобству, душе и кошельку — задача не из легких, особенно, если речь идет о покупке первого байка. Разнообразие велотехники огромно, вилка цен — еще больше. Разбираемся, из чего состоит велосипед и на какие факторы следует обратить внимание при выборе нового железного друга.

Где и с какой целью будет использоваться велосипед

Это главные вопросы, которые стоит задать себе перед покупкой. Они помогут определить, какой тип велосипеда подойдет для ваших задач. В зависимости от вида покрытия (асфальт, грунт, препятствия на дороге) меняется и конструкция — от материала рамы до седла и формы руля. Например, для асфальта нужны покрышки с гладким протектором, а для езды по камням — хорошая амортизация и широкие покрышки.

Виды велосипедов

Велосипеды классифицируются по назначению: для неспешного катания по асфальту подойдут городские, для соревновательной езды на высокой скорости — шоссейные, а для лучшей проходимости по пересеченной местности идеальны горные. Рассмотрим подробнее особенности каждой разновидности.

Дорожный (городской)

Широкое седло, прямая посадка, высокий руль, небольшой набор скоростей — вариант для размеренных поездок по городу на небольшие расстояния, например, на работу или в магазин. Могут комплектоваться фарами, корзиной, звонком. Простая и надежная модель для тех, кто отдает предпочтение комфорту, а не соревнованиям в скорости.

Фото istockphoto.com

Горный велосипед

Одна из самых популярных разновидностей благодаря высокой проходимости и комфортной посадке. Универсальный, пользуется спросом среди любителей и профессиональных спортсменов. Прочная рама, широкие покрышки и переключатель до 13 скоростей отлично справляются со спусками и подъемами.

Фото istockphoto.com

Гибрид

Чаще всего сочетают характеристики горного и шоссейного велосипеда, что позволяет одинаково комфортно ездить и по бездорожью, и по асфальту. Оснащаются плоским рулем, колесами большого диаметра и продвинутой трансмиссией.

Фото istockphoto.com

Шоссейный велосипед

Шоссер предназначен для езды по ровным дорогам, профессиональных велотренировок и участия в соревнованиях. Меньше комфорта — выше скорость, поэтому модель не подойдет для долгих прогулок ради удовольствия. К особенностям велосипеда относятся узкие колеса и укороченная рама, как следствие — небольшой вес.

Фото istockphoto.com

BMX

Разработан для ценителей экстремального катания с выполнением трюков, вращениями и прыжками. Подходит для занятий в скейтпарках, но не для поездок на большие расстояния. Характеризуется компактной рамой, небольшими колесами и высоким рулем.

Фото istockphoto.com

Электровелосипед

По управлению практически идентичен стандартным моделям. Характеризуется наличием электродвигателя, который помогает крутить педали. Перемещаться на таком велосипеде значительно легче и быстрее, при этом для езды не нужны права. Работает от аккумулятора, который можно зарядить от сети.

Фото istockphoto.com

Трековый велосипед

Вариант без тормозов и трансмиссий для любителей скорости и профессионалов. За счет отсутствия «лишних» элементов достигается легкий вес конструкции, а благодаря рулю-«барану» легко преодолевать крутые повороты. К недостаткам такой модели относится высокая стоимость.

Фото istockphoto.com

Циклокроссовые велосипеды

Универсальная модель, которая не боится неровностей на дорогах и хорошо чувствует себя на гравийных и грунтовых поверхностях. Отличается легкой, но прочной рамой и надежными тормозами. Подойдет тем, кто любит покататься за городом или поучаствовать в спортивных гонках: из-за небольшого веса велосипед легко закинуть на плечо, перенести через препятствия или занести в электричку.

Фото istockphoto.com

Фэтбайк

Версия для истинных поклонников езды на велосипеде, которые хотят кататься круглый год без оглядки на лето и сухие дороги. Большие колеса с мощными покрышками обеспечивают проходимость по грязи, снегу и гравию. Другая сторона такого преимущества — внушительный вес конструкции, из-за чего хромает поворотливость и скорость.

Фото istockphoto.com

Туринговые велосипеды

Предназначены для длительных велопоходов по пересеченной местности. Для комфортного путешествия предусмотрена система крепления багажника, а еще можно разместить рюкзак. Способность перевозить тяжелые грузы обуславливает больший вес конструкции и меньшую маневренность. К плюсам относятся стабильность, надежность, удобное седло и широкие колеса для преодоления препятствий.

Фото istockphoto.com

Как выбрать размер велосипеда по росту

Для комфортных и безопасных поездок размер велосипеда должен соответствовать росту пользователя. Определить подходящий размер помогут схемы на сайтах производителей, они отличаются для каждой модели. Принцип прост: чем выше велосипедист, тем больше должен быть размер подседельной трубы.

На что обратить внимание при выборе велосипеда

Выбор разновидности байка определяется в зависимости от целей и задач. Когда станет понятно, как часто вы будете ездить, по каким поверхностям, и будете ли выполнять трюки, наступит время тщательного сравнения характеристик конкретных моделей. Конструкцию велосипеда можно глобально поделить на раму и навесные устройства. Рассмотрим подробнее особенности каждого из компонентов.

Рама

Главный и самый важный элемент байка: остальные при желании можно заменить на новые или лучшего качества, но основа — рама — остается. Основные характеристики — легкость и надежность сплава, из которого она выполнена, прочность и качество швов. Популярные материалы изготовления — сталь, алюминий и карбон.

Стальная — долговечная и дешевая, но обладает значительным весом. К преимуществам алюминиевой относятся легкость и устойчивость к коррозии, к недостаткам — меньший срок эксплуатации и плохая ремонтопригодность. Рама из карбона — вариант для профессионального сегмента, гасит вибрации и отлично управляется, но дорого стоит.

Диаметр колес

Выбор диаметра базируется на предпочтениях велосипедиста и его опыта катания. Измеряется в дюймах, цифру часто пишут в названии модели. На детские ставят колеса 10-18, на подростковые — 20-26 дюймов. На городских и складных обычно предусмотрен размер в 20-24 дюйма. Колеса для горных выпускаются в трех размерах: 26, 27,5 и 29, для шоссейных — 28. Универсальным по скорости и разгону размером считается 27,5 дюймов.

Фото istockphoto.com

Амортизаторы

Предназначены для поглощения ударов во время прыжков и перемещения по бездорожью. Бывают модели вообще без амортизации, но на таких можно ездить только по ровным дорогам. Если задача чуть сложнее, то на тип амортизации стоит обратить внимание: она может быть только передняя или сочетать переднюю и заднюю. Такой тип называется двухподвес, подходит для экстремального катания, но и стоит дорого.

Трансмиссия

Система передачи усилия от мышц ног к педалям, что, собственно, приводит велосипед в движение. Она состоит из цепи, заднего и переднего переключателей, рычагов на руле для управления скоростью, системы шатунов, кассеты или трещотки.

Тормоза

Простые модели оснащают барабанным тормозом, при котором педали необходимо крутить назад. Чаще всего такой вариант встречается на детских и городских моделях. Также существуют дисковые и ободные тормозные системы. Ободные просты в ремонте и настройке, но не удобны при катании по скользкой и грязной поверхности. Дисковые подразделяются на гидравлические и механические. Первые — лучше, но дороже и требовательнее в обслуживании, вторые — проще и надежны при любой погоде.

Распространенные ошибки при выборе

Одна из главных ошибок — желание сэкономить и приобрести велосипед подешевле. Для этого многие идут за покупкой на маркетплейсы или Авито. Проблем здесь как минимум две: во-первых, можно нарваться на недобросовестного продавца и купить гору железа со скрытыми дефектами, во-вторых — велосипед лучше «примерить» и оценить его свойства лично.

Дешевые модели, скорее всего, выполнены из некачественных элементов, поэтому, сэкономив в моменте, есть риск гораздо больше потратить впоследствии на ремонт.

Предвзятое отношение к китайским производителям стоит оставить в прошлом. Большинство велосипедов и комплектующих сейчас производится именно там, в том числе от известных компаний.

Отсутствие грамотного ухода и обслуживания. Хотя бы раз в сезон проходить ТО у специалистов и хранить велосипед в сухом месте — простые действия, которые продлят срок эксплуатации.

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