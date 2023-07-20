Как заинтересовать ребенка без мультфильмов: 6 идей на любой вкус

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Лето, каникулы, беззаботное детство — чудесное время для детей, и хорошо, если родителям повезло иметь бодрых бабушек и дедушек или удалось организовать поездку в лагерь. Если нет, на помощь придут совместные занятия, которые помогут занять ребенка на пару благословенных часов.
Дома или на улице, с друзьями или в одиночку, с подручными материалами или вообще без инвентаря — у каждого родителя должен быть припасен арсенал активностей на любой вкус.
Тот случай, когда интересно будет не только ребенку, но и вам. Особенно если не знать ответ заранее и пытаться разгадывать на равных.
Поставьте в домашнем театре любимое произведение или создайте собственную пьесу.
Импровизационные театральные игры помогают ребенку безопасным способом справиться со своими переживаниями. Особенно если игра происходит вместе с родителями, создается безопасное пространство, где вы можете увидеть, что на самом деле беспокоит вашего ребенка. Роли, которые он выбирает, и поведение его персонажа — это на самом деле про него самого. Театральные игры благотворно влияют на связь родителей и ребенка.Елизавета ЧеремохинаКлинический психолог
Воссоздать костюмы из любимого фильма, книги или игры ребенка — легко. Чаще всего достаточно аксессуаров: волшебных палочек, мантий и фантазийного грима.
Способ не только устроить досуг ребенка, но и ненавязчиво раскрыть в процессе скрытые таланты. Рисование, лепка, аппликации или коллажи — подойдет любой вариант, где фантазия обретает материальную форму.
Художественные занятия сами по себе очень терапевтичные. Помимо того, что они имеют полезную практическую часть, также развивают воображение, мелкую моторику ребенка, его фантазию.
Творчество помогает снять психологическое напряжение, когда ребенок прорисовывает какие-то сюжеты, лепит из пластилина, делает поделки, раскрашивает. Так он выражает свои переживания. Совместные с родителями занятия — хорошая возможность сблизиться и создать теплые воспоминания.Елизавета ЧеремохинаКлинический психолог
В дело пойдет все: карандаши, акварель и гуашь. Для масштабных работ — мелки и асфальт, для дома — бумага и картон. Даже если сюжет картин будет мало отличаться от Пикассо или Луиса Уильяма Уэйна на склоне лет, обязательно оставьте рисунки на память. Лет через десять это будет отличным поводом для ностальгии и доброго смеха.
Об этом виде досуга стоит подумать заранее, чтобы обеспечить разнообразие материалов. В ближайшем парке соберите шишки, красивые веточки, мох, резные листочки и бутоны цветов, очистите и засушите. Чтобы сохранить объем, используйте баночку с манкой, поставьте ее в сухое теплое место, а через пару недель создавайте поделки вместе со своим непоседой.
Изготовление поделок из разных материалов помогает развитию мелкой моторики и мышления у малышей, особенно тех, у кого есть проблемы с речью. Лучше использовать разные на ощупь материалы: камушки, бумагу, кусочки ткани, чтобы быстрее запустить речь.Елизавета ЧеремохинаКлинический психолог
Лепка развивает мелкую моторику, снижает тревожность и помогает сфокусировать внимание. Если пластилина не оказалось, приготовьте соленое тесто — масса такая же пластичная, к тому же готовую фигурку можно раскрасить.
Когда ребенок работает с какими-то пластичными материалами, тренируются и мышцы рук, и фантазия. Если малыш неразговорчивый, воплощение переживаний в материальной форме поможет ему справиться с переживаниями.Елизавета ЧеремохинаКлинический психолог
Вариант для тихого вечера в кругу семьи, в котором найдется роль для каждого. К тому же это знакомство с культурой через сказки и образы, возможность ненавязчиво поговорить о добре и зле, мотивации персонажей и символизме.
Переносимся в дивный мир с говорящими животными, скатертью-самобранкой и клубками, которые обязательно укажут верный путь. Для пущего веселья можно делать глоток какао каждый раз, когда сказочный герой купается в чане с кипятком или перекладывает ответственность на других.
Волшебные сказки — это вообще чудесная штука, которая помогает ребенку. Верить в чудо — очень ценный навык, который здорово возвращать себе и взрослым людям. Читая или слушая сказку, ребенок узнает, как персонаж справился с какой-то сложностью, сказка дает новые способы выхода из ситуации. А еще сказки можно придумывать вместе, это приятное и полезное занятие.Елизавета ЧеремохинаКлинический психолог
Чтобы заинтересовать детей чтением, добавьте элемент игры. Например, читайте по ролям вслух, стараясь подражать персонажу, или придумывайте альтернативную концовку.
Если народные сказки кажутся жестокими, придумайте собственную историю, где главным героем станет ребенок. Не забудьте записать результат совместного творчества — может, однажды книга станет бестселлером.
Занятия на свежем воздухе не только познавательны, но и стимулируют лишний раз выйти из дома и подвигаться. Кроме привычных игр на детской площадке на помощь придут созерцательные практики и узнавание окружающего мира.
Сможете определить дерево в парке по упавшему листочку, шишке или семечку? Знакомство с растительным миром превращается в увлекательный квест, если подойти к занятиям с идеей. А насекомых лучше искать у бабушки в саду — по разнообразию он может соперничать с маленьким ботаническим садом.
Исследование растений и насекомых помогает развить наблюдательность, тренировать концентрацию внимания, которая будет очень важна в учебе. Контакт с природой возвращает нас в так называемое психологами «здесь и сейчас», когда мы не торопимся, не суетимся.Елизавета ЧеремохинаКлинический психолог
Как минимум можно передать потомкам рецепт домашней газировки: лимонная кислота, сода и вода найдутся в каждом доме. А еще — сделать разноцветный лед из соков или с натуральными красителями в силиконовых формочках.
Способ снова романтизировать покорение космоса и вспомнить, как когда-то все мальчишки мечтали стать космонавтами. Для начала можно обойтись без телескопа и дождаться безоблачной ночи: Большую Медведицу и Полярную звезду удастся увидеть и так. Если у ребенка возникнет интерес, любительский телескоп станет отличным подарком на ближайший праздник.
Прививаем любовь к активностям с детства: осанка школьника скажет «спасибо», а сам ребенок поблагодарит за новых друзей из секций.
Дружно вспоминаем, как с помощью простейших приспособлений провести один-два веселых часа. Тут и прыжки через скакалку, которые можно дополнить трюками, и метание мяча на дальность.
Здесь не только кардионагрузка, польза для развития мышц и координации, но и приятный способ исследовать окрестности с ветерком. Тем более что инвентарь можно не покупать, а взять в аренду в ближайшем парке.
Лучшее решение — взять пробные тренировки: восточные единоборства, большой теннис или верховая езда. Так получится попробовать разные направления и выбрать то, что по душе, до покупки абонемента.
Не все кулинарные шоу сравнятся с гастрономическими экспериментами, которые можно провернуть дома или на отдыхе. Например, можно готовить национальные блюда разных народов мира или научиться делать полезные десерты.
Что может быть лучше, чем домашняя пицца? Только домашняя пицца, в приготовлении которой поучаствовала вся семья. Чтобы упростить задачу, возьмите готовое тесто, а начинку доверьте раскладывать ребенку.
Идея, особенно актуальная к праздникам, — например, роспись имбирных пряников в новогодние каникулы или украшение капкейков глазурью и разноцветной посыпкой.
Сложно сказать, для кого это большее развлечение и долгожданный досуг — для юных кулинаров или их родителей. Главное — не забудьте средства от насекомых, плед и хорошее настроение.
В неформальной обстановке вы оторваны от привычных бытовых забот, где ребенку нужно делать уроки, а родителям работать. Такие встречи здорово объединяют: ребенок видит, что его мама и папа — не всегда серьезные дяди и тети и тоже могут дурачиться. Так доверие ребенка к родителю увеличивается.Елизавета ЧеремохинаКлинический психолог
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