Как увлечь ребенка спортом? 5 советов родителям

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Тренеры отмечают, что дети, которые занимаются спортом с раннего возраста, не только более развиты физически, а еще и самостоятельнее, приспособленнее к жизни, легче налаживают социальные контакты.
Но, несмотря на многочисленные плюсы таких занятий, не все дети проникаются любовью к спорту. А порой первоначальный интерес угасает из-за трудностей. О том, как увлечь ребенка спортом всерьез и надолго, рассказала практикующий бизнес-психолог и мама четверых детей Юлия Керецман.
Записать своего ребенка в спортивную секцию стоит хотя бы потому, что спорт:
Чтобы увлечь ребенка спортом надолго, в первую очередь необходимо понять, какое направление ему интересно.
Не зацикливайтесь на чем-то одном, попробуйте разные секции и понаблюдайте, где ребенку комфортнее. А когда определитесь с направлением, воспользуйтесь следующими методами, чтобы интерес к новому увлечению не остыл.
Поставьте перед ребенком простую задачу, которую он сможет выполнить:
Это поможет ребенку почувствовать, что он способен добиться успеха.
Способствует мотивации и здоровая конкуренция.
«Расскажите о знакомом, который с удовольствием занимается тем или иным видом спорта и попробуйте воодушевить ребенка чужим примером. Но важно, чтобы эта конкуренция не способствовала возникновению неприязни и конфликта между детьми»Юлия КерецманПсихолог
Ставя кого-то в пример, не сравнивайте своего ребенка с ним или с другими детьми, которые занимаются спортом, а просто поделитесь вдохновляющей историей.
«Каждый ребенок уникален и заслуживает собственной оценки, и ваше дело — не отбить у него желание посещать спортивную секцию из-за не очень хорошего исхода соревнований. Ведь в следующий раз он может показать совершенно иные результаты»Юлия КерецманПсихолог
Ребенок должен получать удовольствие от спорта. Поэтому не стоит ему навязывать занятия. Лучше попробуйте аккуратно рассказать и показать, как спорт может изменить жизнь к лучшему.
Нельзя оказывать на ребенка моральное давление или принуждать его к занятиям спортом, тем более путем лишения чего-либо.
Грамотный тренер должен вдохновлять своих подопечных на желание заниматься и улучшать свои показатели. Поэтому главное, чтобы именно ребенку с ним было комфортно и приятно работать. Также хороший тренер сориентирует, какие виды спорта лучше подходят для конкретного ребенка и какие навыки ему следует развивать.
Важно оценивать не только результат, но и усилия ребенка. Поощряйте его за участие в тренировках и играх. Ни в коем случае не демонстрируйте свое разочарование отрицательными результатами.
Этот совет работает во всех сферах. Ведь ребенок копирует поведение родителей.
«Дети часто повторяют поведение взрослых, поэтому покажите им пример, участвуя в спортивных мероприятиях или отправляясь на утреннюю пробежку вместе»Юлия КерецманПсихолог
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