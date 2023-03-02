Как увлечь ребенка спортом? 5 советов родителям

Что делать, чтобы интерес не пропал после пары занятий.

Тренеры отмечают, что дети, которые занимаются спортом с раннего возраста, не только более развиты физически, а еще и самостоятельнее, приспособленнее к жизни, легче налаживают социальные контакты.

Но, несмотря на многочисленные плюсы таких занятий, не все дети проникаются любовью к спорту. А порой первоначальный интерес угасает из-за трудностей. О том, как увлечь ребенка спортом всерьез и надолго, рассказала практикующий бизнес-психолог и мама четверых детей Юлия Керецман.

Польза спорта в жизни ребенка

Записать своего ребенка в спортивную секцию стоит хотя бы потому, что спорт:

улучшает физическое здоровье: развивает и укрепляет кости, мышцы, сердечно-сосудистую и дыхательную системы;

развивает силу, выносливость, гибкость и координацию движений;

развивает социальные навыки: учит работать в команде, коммуницировать, быть лидером, уважать других и экологично решать конфликты;

улучшает психическое здоровье, настроение и самооценку, помогает ребенку справляться со стрессом и тревогой, контролировать свои эмоции;

прививает самодисциплину, учит управлять своими действиями, расставлять приоритеты и планировать свое время;

развивает мышление и улучшает результаты в учебе.

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5 действенных способов заинтересовать ребенка спортом

Чтобы увлечь ребенка спортом надолго, в первую очередь необходимо понять, какое направление ему интересно.

Не зацикливайтесь на чем-то одном, попробуйте разные секции и понаблюдайте, где ребенку комфортнее. А когда определитесь с направлением, воспользуйтесь следующими методами, чтобы интерес к новому увлечению не остыл.

Создайте мотивацию

Поставьте перед ребенком простую задачу, которую он сможет выполнить:

пробежать сто метров за определенное время;

отжаться десять раз (или нечто иное, что ему по силам).

Это поможет ребенку почувствовать, что он способен добиться успеха.

Способствует мотивации и здоровая конкуренция.

Ставя кого-то в пример, не сравнивайте своего ребенка с ним или с другими детьми, которые занимаются спортом, а просто поделитесь вдохновляющей историей.

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Не превращайте спорт в обязанность

Ребенок должен получать удовольствие от спорта. Поэтому не стоит ему навязывать занятия. Лучше попробуйте аккуратно рассказать и показать, как спорт может изменить жизнь к лучшему.

Нельзя оказывать на ребенка моральное давление или принуждать его к занятиям спортом, тем более путем лишения чего-либо.

Найдите хорошего тренера

Грамотный тренер должен вдохновлять своих подопечных на желание заниматься и улучшать свои показатели. Поэтому главное, чтобы именно ребенку с ним было комфортно и приятно работать. Также хороший тренер сориентирует, какие виды спорта лучше подходят для конкретного ребенка и какие навыки ему следует развивать.

Поощряйте участие

Важно оценивать не только результат, но и усилия ребенка. Поощряйте его за участие в тренировках и играх. Ни в коем случае не демонстрируйте свое разочарование отрицательными результатами.

Будьте примером

Этот совет работает во всех сферах. Ведь ребенок копирует поведение родителей.

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