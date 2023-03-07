Как защитить себя и близких от мошенников? Советы экспертов

С попытками финансового обмана сталкивались 84% россиян.

Мошенничество не ограничивается пространством интернета или звонками по телефону. Но именно здесь оно получило наибольшее распространение. Согласно опросу, проведенному банком «Открытие» и страховой компанией «Росгосстрах», 84% россиян сталкивались с попытками финансового мошенничества с начала 2022 года.

Как обезопасить себя и своих близких от мошенников, рассказали специалист по связям с общественностью в цифровой среде Дмитрий Мазанов, разработчик программного обеспечения Иван Король и декан факультета цифровой экономики и массовых коммуникаций МТУСИ Сергей Гатауллин.

Формы и виды мошенничества

Один из вариантов мошенничества — рассылка сообщений о том, что в телефон пытается проникнуть вирус, а также предложение загрузить «антивирус». На самом деле это не «антивирус», а вредоносная программа. Если вы перейдете по ссылке, она окажется в телефоне и сможет похитить личные данные (или повредить информацию на устройстве).

Фишинг — еще один вид обмана, когда злоумышленники в процессе общения пытаются получить идентификационные данные. Будьте осторожны при разговорах по телефону или общении с незнакомцами по электронной почте. Никогда не сообщайте неизвестным людям личную информацию, такую как СНИЛС, номера кредитных карт или пароли.

Freepik/ijeab

С развитием мессенджеров, социальных сетей, мобильных приложений у мошенников появились новые возможности.

Мошенники стали чаще использовать общедоступные мессенджеры, где можно бесплатно звонить и обмениваться сообщениями. За последний год количество атак в популярных приложениях выросло в несколько раз. Иван Король разработчик ПО

Способы уберечь себя от мошенничества

Уберечься от мошенников поможет бдительность и психологическое равновесие.

Если вы получили по смс или электронной почте запрос на перевод денег, убедитесь, что это действительно тот человек, которого вы знаете.

Часто применяемым «оружием» мошенников является срочность. Злоумышленники требуют передать данные здесь и сейчас.

Istockphoto/cream_ph

Старайтесь не вводить данные своей пластиковой карты на сомнительных сайтах, а для интернет-шопинга заведите отдельную карту и зачисляйте на нее лишь необходимую для покупки сумму. Совершая покупки онлайн, проверяйте, что адрес сайта начинается с «https://» и имеет зеленую пиктограмму замка в адресной строке.

Методы защиты ваших гаджетов

Следующие рекомендации помогут защитить ваши устройства:

установите надежный пароль. Он не должен быть банальным — используйте чередование цифр, строчных и прописных букв. Не ставьте один и тот же пароль на разные аккаунты;

используйте двухфакторную аутентификацию, если это возможно;

включите PIN-код для разблокировки телефона;

используйте разблокировку по биометрическим данным;

установите программу, которая блокирует спам-звонки с неизвестных номеров;

не пренебрегайте антивирусными программами, регулярно обновляйте программное обеспечение и операционную систему.

Будьте осторожны при использовании общественных Wi-Fi-сетей. С их помощью мошенники могут получить доступ к вашим личным данным и паролям. Дмитрий Мазанов специалист по связям с общественностью в цифровой среде

Нелишним будет периодически проверять телефонные счета на предмет включения в них не согласованных вами подписок. Если обнаружили нечто подобное, свяжитесь с оператором и отмените услугу.

У нас есть дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!