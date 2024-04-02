7 вещей, которые были изобретены случайно

Порой открытия делаются не специально, а когда ученый что-то исследует или просто творит наугад. Такие случаи в истории — далеко не редкость. Рассказали о нескольких важных открытиях, которые были сделаны абсолютно случайно.

Микроволновка

Без микроволновой печи сложно представить современную кухню. Еще сложнее представить, что изобрел этот полезный прибор человек, не имевший профильного образования, — Перси Спенсер. Вдохновившись героическими действиями радистов «Титаника», он, мальчик из бедной семьи, поступил на службу в американский флот. Там по ночам, стоя в карауле, он самостоятельно занимался по учебникам. После Первой мировой войны Спенсер устроился на работу в американскую компанию бытовой техники, где проводил эксперименты с магнетронными трубками.

Однажды, проверяя прибор, он сунул руку в карман и обнаружил, что его арахисовый батончик расплавился. Заинтересовавшись феноменом нагревания, Спенсер продолжил опыты с микроволновым излучением, и уже в 1947 году в продажу поступила первая в мире микроволновая печь.

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Застежка-липучка

Швейцарский ученый Жорж де Местраль гулял с собакой, когда заметил, что в шерсти питомца запутался репейник. Инженера заинтересовали свойства растения, которые помогали ему так крепко держаться на животных. Изучив репейник под микроскопом, он обнаружил, что тот цепляется за поверхности с помощью крошечных крючков. Местраль решил создать ткань с подобным эффектом. После долгих экспериментов с разными тканями он все-таки изобрел липучку, которая используется в легкой промышленности по сей день.

Сахарин

Сахарин используется в качестве искусственного подсластителя в еде и напитках. Его можно есть даже диабетикам: он не приводит к повышению уровня сахара в крови. Также сахарин используется при производстве косметики и парфюмерии (для придания продуктам сладкого аромата) и в промышленности (например, при создании тонеров для лазерных принтеров).

Изобретением столь полезного вещества мир обязан химику русско-немецкого происхождения Константину Фальбергу. Однажды ученый сел ужинать, забыв помыть руки после долгого рабочего дня. Внезапно Фальберг понял, что все продукты — мясо, хлеб, сыр — имеют странный сладкий привкус. Химик вспомнил, что в течение дня он проводил опыты с применением сульфаминбензойной кислоты. Частицы соединений остались у него на пальцах, придав продуктам приятный привкус. Продолжив опыты, Фальберг понял, что открытое им вещество в 300 раз слаще обычного сахара.

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Небьющееся стекло

Случайно было открыто и уникальное стекло, которое не разлетается на мелкие осколки при ударе. Это изобретение стало прототипом для создания пуленепробиваемых стекол. В 1903 году химик-любитель Эдуард Бенедиктус работал в лаборатории и случайно уронил на пол стеклянную пробирку. Обычно такие сосуды при падении разлетались на части. Но, к большому удивлению Бенедиктуса, его колба не разбилась, а лишь покрылась мелкими трещинками. Ученый осмотрел стекло и пришел к выводу, что необычные свойства ему придала тонкая пленка нитроцеллюлозы, находившейся в сосуде. Продолжив исследования, Бенедиктус в 1909 году запатентовал небьющееся стекло.

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Суперклей

Суперклей открыли дважды. Оба раза изобретения были сделаны случайно и... одним и тем же человеком. В 1942 году американцу Гарри Куверу было всего 25 лет. Он работал в химической лаборатории, пытаясь создать прозрачный полимер, который можно было бы использовать для создания прицелов. Но его постигла неудача — вещество цианоакрилат, с которым работал Кувер, оказалось слишком липким и было неудобно в работе.

Девять лет спустя ученый, успевший к тому времени стать доктором, занимался изготовлением термостойкого полимера для кабин реактивных самолетов. Гарри Кувер решил еще раз поэкспериментировать с цианоакрилатом, но, пытаясь измерить показатель преломления, обнаружил, что призмы измерителя склеились намертво. В течение нескольких лет ученый доводил свое изобретение до ума, и в 1958 году выпустил в продажу. За свою долгую жизнь Гарри Кувер зарегистрировал более 450 патентов, широкой публике он известен прежде всего как создатель суперклея.

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Кубик Рубика

Кубик Рубика был назван так в честь своего создателя — скульптора и профессора архитектуры из Венгрии Эрно Рубика. Однажды он задумался о том, как объяснить студентам сложный раздел алгебры — теорию групп. Эта задача вдохновила его на создание наглядного пособия для объяснения математического алгоритма. Так он создал прототип всемирно известной игрушки. Первый кубик Рубика был сделан из дерева и раскрашен вручную. Примечательно, что автор сам целый месяц не мог придумать оптимальное решение своей же головоломки. В 1975 году Рубик запатентовал свое изобретение, а уже в 1988 году стал первым миллионером в Восточной Европе, создав самую продаваемую головоломку в мире.

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Пенициллин

Человечеству давно известны целительные свойства определенных видов плесени. Еще древние египтяне прикладывали к ранам испорченный хлеб. Но именно шотландец Александр Флеминг дал толчок научному изучению этого феномена.

Микробиолог работал с бактериальными инфекциями и пытался найти эффективный способ борьбы с ними. Для этого он вырастил в чашке Петри колонии культуры Staphylococcus, планируя проводить с ними опыты. Но несколько сосудов оказались заражены Penicillium — теми самыми грибками, из-за которых портится хлеб. Флеминг обнаружил, что голубая плесень убила вредоносные стафилококки. Вопреки распространенному заблуждению, Флеминг не был тем, кто вывел вещество пенициллин, но он сохранил образцы и по требованию выслал их коллегам. В 1939 году ученый Эрнст Чейн выделил чистый пенициллин, а его начальник Ховард Флори испытал препарат на животных. В 1945 году их и Флеминга наградили Нобелевской премией по физиологии и медицине.