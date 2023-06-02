Какие мужские части тела больше всего привлекают женщин

О вкусах не спорят. Поэтому, чтобы выяснить, какие части мужского тела наиболее привлекательны для женщин, мы обратились к результатам исследований.

Что говорят ученые о мужской привлекательности

Согласно новому исследованию группы ученых под руководством Аарона Селла из Университета Гриффита в Квинсленде, основным фактором, определяющим мужскую привлекательность, большинство женщин признает физическую силу. Поэтому и обращает внимание на те части тела, которые могут ее продемонстрировать.

Среди 160 девушек, которые приняли участие в исследовании, ни одна не признала привлекательным тело без мускулов. Дальнейший анализ показал, что женщинам также нравятся высокие и «поджарые» мужчины.

При этом исследователи подчеркнули, что небольшое количество жирка (ключевое слово — «небольшое»), то есть мезоморфное телосложение, внешнего вида сильного мужчины не испортит, так как поможет в какой-то степени добавить мощь или компенсировать ее объемами.

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Какие мужчины нравятся женщинам

Интересный результат эта же группа исследователей получила в рамках другого проекта. Они выяснили, что физические показатели и маскулинность действительно привлекают женщин, однако не все так просто.

Наряду с мужественными и даже грозными телами, демонстрирующими силу, прекрасная половина человечества признает привлекательными более мягкие, менее мужественные черты лица и голос у мужчин. Ученые нашли этому своеобразное объяснение, якобы эволюционно так сложилось, что женщины всегда предпочитали более сильных, агрессивных и физически развитых мужчин, которые могут зачать и обеспечить потомство. Однако такие мужчины оказывались чрезмерно влиятельны, могли эксплуатировать более слабого партнера и не всегда были заинтересованы в том, чтобы кого-то обеспечивать (ввиду большого спроса на них). Поэтому выбор современных женщин в пользу сильных физических тел, абсолютно не мужественных, даже «смазливых» лиц и менее грубых голосов исследователи назвали «стратегией, направленной на поиск компромисса».

Какие мужские части тела нравятся женщинам

Как поясняют ученые в своей работе, мужская сила как показатель привлекательности — это грозность мужчины, физическая форма, сила, общее состояние здоровья и его способность сражаться, которые заключены в верхней части тела. То есть наиболее привлекательными частями мужского тела (в совокупности) женщины считают:

мощный торс;

широкие плечи;

крепкие руки, бицепсы и сильный хват.

А также не забываем про высокий рост и привлекательное и даже феминизированное лицо. Возможно, именно это исследование дает объяснение, почему так стали популярны айдолы из Азии — ведь они полностью попадают под это описание.