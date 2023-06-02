Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби

Сегодня, 20:00

Какие мужские части тела больше всего привлекают женщин

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Красивый мужчина с прессом
Фото istockphoto.com
Telegram Дзен

О вкусах не спорят. Поэтому, чтобы выяснить, какие части мужского тела наиболее привлекательны для женщин, мы обратились к результатам исследований.

Что говорят ученые о мужской привлекательности

Согласно новому исследованию группы ученых под руководством Аарона Селла из Университета Гриффита в Квинсленде, основным фактором, определяющим мужскую привлекательность, большинство женщин признает физическую силу. Поэтому и обращает внимание на те части тела, которые могут ее продемонстрировать.

Среди 160 девушек, которые приняли участие в исследовании, ни одна не признала привлекательным тело без мускулов. Дальнейший анализ показал, что женщинам также нравятся высокие и «поджарые» мужчины.

При этом исследователи подчеркнули, что небольшое количество жирка (ключевое слово — «небольшое»), то есть мезоморфное телосложение, внешнего вида сильного мужчины не испортит, так как поможет в какой-то степени добавить мощь или компенсировать ее объемами.

Мужчина в костюме на заднем сидении такси
Фото istockphoto.com

Какие мужчины нравятся женщинам

Интересный результат эта же группа исследователей получила в рамках другого проекта. Они выяснили, что физические показатели и маскулинность действительно привлекают женщин, однако не все так просто.

Мужчина смотрит&nbsp;тв. Психолог назвала 8 мужских привычек, которые чаще всего раздражают женщин

Наряду с мужественными и даже грозными телами, демонстрирующими силу, прекрасная половина человечества признает привлекательными более мягкие, менее мужественные черты лица и голос у мужчин. Ученые нашли этому своеобразное объяснение, якобы эволюционно так сложилось, что женщины всегда предпочитали более сильных, агрессивных и физически развитых мужчин, которые могут зачать и обеспечить потомство. Однако такие мужчины оказывались чрезмерно влиятельны, могли эксплуатировать более слабого партнера и не всегда были заинтересованы в том, чтобы кого-то обеспечивать (ввиду большого спроса на них). Поэтому выбор современных женщин в пользу сильных физических тел, абсолютно не мужественных, даже «смазливых» лиц и менее грубых голосов исследователи назвали «стратегией, направленной на поиск компромисса».

Что привлекает мужчину в&nbsp;женщине? Какие женщины привлекают мужчин? Результаты опросов и мнение психолога

Какие мужские части тела нравятся женщинам

Как поясняют ученые в своей работе, мужская сила как показатель привлекательности — это грозность мужчины, физическая форма, сила, общее состояние здоровья и его способность сражаться, которые заключены в верхней части тела. То есть наиболее привлекательными частями мужского тела (в совокупности) женщины считают:

  • мощный торс;

  • широкие плечи;

  • крепкие руки, бицепсы и сильный хват.

А также не забываем про высокий рост и привлекательное и даже феминизированное лицо. Возможно, именно это исследование дает объяснение, почему так стали популярны айдолы из Азии — ведь они полностью попадают под это описание.

Чонгук. Сколько стоит одеваться, как Чонгук из BTS? Разбираем 3 образа
Вопросы и ответы
3
0
Читайте также
В Петербурге нашли мертвой без вести пропавшую воспитательницу детсада
В Смоленской области сообщили об атаке беспилотников на объекты ТЭК
Взрыв произошел в Белгороде
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Легендарный штаб «Спартака», Жафяров — в «Ак Барсе»
СКА расстался с бомбардирами
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Дуарте: Адаптация в «Спартаке» / Смерть брата / Удаление на Малкоме
В КХЛ снова новые правила
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Грицюк — в СКА
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Гусев — о своем отстранении из СКА: репортаж Шевченко
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Крылов уходит из хоккея
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
«Авангард» оставил Кравеца, Квартальнов-младший творит дичь
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Толчинский перешел в СКА
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Ак Барс» сэкономил 25 миллионов
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

5 стран, в которые можно поехать в отпуск без визы