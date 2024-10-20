Повторять не стоит: 7 популярных советов, которые вредят продуктивности

В интернете существует множество советов о том, как увеличить свою продуктивность. Но на деле многие из них не работают либо, наоборот, вредят. Вместе с клиническим психологом Миланой Погореловой рассказываем о таких методах, а также чем их заменить.

Копирование привычек успешных людей

Чтобы оставаться продуктивным, один из самых богатых людей на планете Илон Маск каждый день пьет около двух чашек колы и кофе, а Стив Джобс мог целую неделю есть только одну морковь. Фридрих Шиллер, например, чтобы стимулировать свою креативность, оставлял на столе гниющие яблоки.

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Копирование привычек богатых и успешных людей — плохая идея. Сами по себе они не гарантируют того, что вы сможете достичь успеха.

Что делать вместо этого

Клинический психолог Милана Погорелова рекомендует вдохновляться примером этих людей, а не обожествлять их. Стоит проанализировать их путь к успеху, обратить внимание на умственные способности кумиров, их образование, первые попытки чего-то достичь, а после выстроить для себя комфортный путь к достижению собственных целей.

Ставить большие цели

Во многих книгах по саморазвитию авторы советуют как можно скорее воплощать в жизнь самые масштабные мечты. Например, за год заработать на квартиру или написать книгу и издать ее. Но если ставить перед собой грандиозные цели и ждать молниеносного результата, есть риск получить только разочарование. Кроме того, возникнет другая проблема — это постоянная фиксация на цели. А люди, зацикливающиеся на большой цели, с большей вероятностью бросают дело. Причем это касается абсолютно всех начинаний, будь то поход в фитнес-клуб или прочтение книг по вечерам.

Что делать вместо этого

Эксперт советует не отказываться от воплощения мечты, а выстроить некую «лестницу» на пути к ее реализации. Каждая ступенька будет равняться вашим усилиям. Главное — регулярность действий. Например, если вы хотите заработать на первоначальный взнос по ипотеке, для начала проанализируйте свое финансовое положение. Потом определитесь, сколько денег в месяц вы готовы откладывать, рассчитайте время, которое потребуется, можно открыть отдельный счет в банке для таких целей. И помните, что любая копеечка, отправленная в копилку, делает вас на шаг ближе к реализации заветной мечты.

Извлекать максимум из каждой минуты

Многие люди привыкли думать, что из каждой минуты нужно извлекать максимум пользы. Для них свободное время от работы — это время, когда можно заняться еще какими-то важными делами. Однако на деле мы не способны быть сосредоточенными постоянно. По данным исследований, за рабочий день человек продуктивен всего три часа. К тому же постоянное желание что-либо делать приводит к усталости, апатии и выгоранию.

Что делать вместо этого

Психолог рекомендует прислушаться к себе и своему организму. Необходимо определить, в какое время суток вы наиболее продуктивны. Если это утренние часы, то на этот период можно ставить выполнение важных задач, а на вечернее время оставить рутинную работу, не требующую особых усилий.

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Также важно давать себе отдохнуть от задач, например, прогуляться 15 минут на свежем воздухе. Это разгрузит мозг и снимет эмоциональное напряжение.

Нагружать задачами весь свой день

Многие жалуются на постоянную загруженность и продолжают ставить себе все больше задач на день. После работы пойти на тренировку, а потом еще на курсы английского, вечером послушать лекции по бизнесу — разве не много для одного дня? Убеждение «чем больше возьму на себя обязательств, тем большего добьюсь» в корне неверно. Это не только негативно отразится на продуктивности, но и повлияет на здоровье.

Что делать вместо этого

Необходимо освободиться от постоянного желания занять себя чем-нибудь. Не нужно стараться делать как можно больше работы. В распорядке дня обязательно должно быть время для отдыха.

Визуализировать достижение цели

Некоторые коучи рекомендуют постоянно визуализировать момент достижения цели. Например, если вы хотите пробежать марафон, то стоит представить, как пересекаете финишную прямую. В реальности визуализация достижения цели лишь расслабляет, человек получает порцию приятных ощущений в процессе, дальше он старается уже не с таким энтузиазмом.

Что делать вместо этого

Необходимо понимать, что на пути к достижению цели могут возникнуть различные трудности. Поэтому психолог советует воспользоваться методом «критической визуализации», где вы сможете представить себе возможные риски. Так вы будете иметь более реалистичное представление о своем пути к результату и подготовитесь к возможным подводным камням.

Строгий режим

Существует убеждение, что суперпродуктивные люди встают в четыре утра, выпивают кофе или протеиновый коктейль, делают зарядку, а после выполняют всю работу еще до того, как обычные люди встают с кровати. В реальности все обстоит иначе. Эксперт уверяет, что такая зацикленность на собственной продуктивности вызывает неприятные побочные эффекты. Самый частый из них — излишняя критика по отношению к себе.

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Что делать вместо этого

Милана Погорелова рекомендует быть добрее к себе. По ее словам, человек намного продуктивнее тогда, когда ощущает себя легко и открыто. Вместо критического отношения следует поддержать себя и признать, что на пути к цели возникают трудности.

Использовать множество методик для продуктивности

Обычно различные методики, направленные на продуктивность, только отнимают время. К тому же они часто нацелены не на результат, а на время, затраченное на работу. А если вы используете сразу несколько методик, то они начинают мешать друг другу, из-за чего никакого результата не будет.

Что делать вместо этого

Психолог рекомендует ограничиться несколькими методиками. Необходимо обозначить приоритеты и разбить их на мелкие шаги, а после определить, какая из методик больше подойдет для достижения конкретной цели. Также не стоит каждую неделю пробовать какие-то новые способы, важно отслеживать прогресс. Если его нет, то выбранная вами методика именно для вас оказалось неэффективной.