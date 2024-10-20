Повторять не стоит: 7 популярных советов, которые вредят продуктивности

В интернете существует множество советов о том, как увеличить свою продуктивность. Но на деле многие из них не работают либо, наоборот, вредят. Вместе с клиническим психологом Миланой Погореловой рассказываем о таких методах, а также чем их заменить.
Чтобы оставаться продуктивным, один из самых богатых людей на планете Илон Маск каждый день пьет около двух чашек колы и кофе, а Стив Джобс мог целую неделю есть только одну морковь. Фридрих Шиллер, например, чтобы стимулировать свою креативность, оставлял на столе гниющие яблоки.
Копирование привычек богатых и успешных людей — плохая идея. Сами по себе они не гарантируют того, что вы сможете достичь успеха.
Клинический психолог Милана Погорелова рекомендует вдохновляться примером этих людей, а не обожествлять их. Стоит проанализировать их путь к успеху, обратить внимание на умственные способности кумиров, их образование, первые попытки чего-то достичь, а после выстроить для себя комфортный путь к достижению собственных целей.
Во многих книгах по саморазвитию авторы советуют как можно скорее воплощать в жизнь самые масштабные мечты. Например, за год заработать на квартиру или написать книгу и издать ее. Но если ставить перед собой грандиозные цели и ждать молниеносного результата, есть риск получить только разочарование. Кроме того, возникнет другая проблема — это постоянная фиксация на цели. А люди, зацикливающиеся на большой цели, с большей вероятностью бросают дело. Причем это касается абсолютно всех начинаний, будь то поход в фитнес-клуб или прочтение книг по вечерам.
Эксперт советует не отказываться от воплощения мечты, а выстроить некую «лестницу» на пути к ее реализации. Каждая ступенька будет равняться вашим усилиям. Главное — регулярность действий. Например, если вы хотите заработать на первоначальный взнос по ипотеке, для начала проанализируйте свое финансовое положение. Потом определитесь, сколько денег в месяц вы готовы откладывать, рассчитайте время, которое потребуется, можно открыть отдельный счет в банке для таких целей. И помните, что любая копеечка, отправленная в копилку, делает вас на шаг ближе к реализации заветной мечты.
Многие люди привыкли думать, что из каждой минуты нужно извлекать максимум пользы. Для них свободное время от работы — это время, когда можно заняться еще какими-то важными делами. Однако на деле мы не способны быть сосредоточенными постоянно. По данным исследований, за рабочий день человек продуктивен всего три часа. К тому же постоянное желание что-либо делать приводит к усталости, апатии и выгоранию.
Психолог рекомендует прислушаться к себе и своему организму. Необходимо определить, в какое время суток вы наиболее продуктивны. Если это утренние часы, то на этот период можно ставить выполнение важных задач, а на вечернее время оставить рутинную работу, не требующую особых усилий.
Также важно давать себе отдохнуть от задач, например, прогуляться 15 минут на свежем воздухе. Это разгрузит мозг и снимет эмоциональное напряжение.
Многие жалуются на постоянную загруженность и продолжают ставить себе все больше задач на день. После работы пойти на тренировку, а потом еще на курсы английского, вечером послушать лекции по бизнесу — разве не много для одного дня? Убеждение «чем больше возьму на себя обязательств, тем большего добьюсь» в корне неверно. Это не только негативно отразится на продуктивности, но и повлияет на здоровье.
Необходимо освободиться от постоянного желания занять себя чем-нибудь. Не нужно стараться делать как можно больше работы. В распорядке дня обязательно должно быть время для отдыха.
Некоторые коучи рекомендуют постоянно визуализировать момент достижения цели. Например, если вы хотите пробежать марафон, то стоит представить, как пересекаете финишную прямую. В реальности визуализация достижения цели лишь расслабляет, человек получает порцию приятных ощущений в процессе, дальше он старается уже не с таким энтузиазмом.
Необходимо понимать, что на пути к достижению цели могут возникнуть различные трудности. Поэтому психолог советует воспользоваться методом «критической визуализации», где вы сможете представить себе возможные риски. Так вы будете иметь более реалистичное представление о своем пути к результату и подготовитесь к возможным подводным камням.
Существует убеждение, что суперпродуктивные люди встают в четыре утра, выпивают кофе или протеиновый коктейль, делают зарядку, а после выполняют всю работу еще до того, как обычные люди встают с кровати. В реальности все обстоит иначе. Эксперт уверяет, что такая зацикленность на собственной продуктивности вызывает неприятные побочные эффекты. Самый частый из них — излишняя критика по отношению к себе.
Милана Погорелова рекомендует быть добрее к себе. По ее словам, человек намного продуктивнее тогда, когда ощущает себя легко и открыто. Вместо критического отношения следует поддержать себя и признать, что на пути к цели возникают трудности.
Обычно различные методики, направленные на продуктивность, только отнимают время. К тому же они часто нацелены не на результат, а на время, затраченное на работу. А если вы используете сразу несколько методик, то они начинают мешать друг другу, из-за чего никакого результата не будет.
Психолог рекомендует ограничиться несколькими методиками. Необходимо обозначить приоритеты и разбить их на мелкие шаги, а после определить, какая из методик больше подойдет для достижения конкретной цели. Также не стоит каждую неделю пробовать какие-то новые способы, важно отслеживать прогресс. Если его нет, то выбранная вами методика именно для вас оказалось неэффективной.