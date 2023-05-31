5 привычек, из-за которых не получается экономить

Сегодня, 06:30
Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.
В современном мире многое связано с финансами. Деньги — не сама цель, но способ сделать свою и жизнь близких комфортной и привнести в нее определенные блага.
От каких привычек нужно отказаться, чтобы научиться экономить и грамотно распределять свои средства, рассказала сертифицированный финансовый консультант и инвестор Татьяна Волкова.
Одно из главных слагаемых финансового роста — разумная экономия. Она позволяет уберечь от ненужных растрат какую-то часть имеющихся средств, чтобы приумножить их в будущем. Не всем это дается легко, особенно если есть негативные финансовые привычки.
Одна из главных причин, которая не дает нам экономить, — потребительское мышление. Яркий его признак — покупки, которые на самом деле не нужны, сделаны под влиянием сиюминутного порыва и умелых уловок маркетологов.
Чтобы сэкономить, нужно планировать бюджет, то есть распределять имеющиеся средства на все свои нужды. Если вы делаете это неграмотно или вовсе не делаете, шанс накопить невелик. С большой вероятностью вы потратите даже свыше имеющейся суммы, уйдя в минус.
Возьмите за привычку планировать бюджет и отслеживать свои расходы.
Во-первых, оцените фиксированные траты, такие как аренда жилья, платежи по кредитам или счета за коммунальные услуги, и вычтите их из своего дохода. Во-вторых, определите, сколько денег у вас остается по итогу, и разделите сумму на категории расходов, такие как еда, транспорт, развлечения и так далее.
Старайтесь придерживаться своего бюджета и пересматривать его каждый месяц, чтобы находить новые способы экономии.Татьяна ВолковаФинансовый консультант, инвестор
Принцип «заработал — потратил» или «заработал — оплатил все, что можно» для многих норма. При этом на себя, того, кто все это большим трудом заработал, уже и не остается.
Хорошим тоном в плане экономии будет «платить себе» от 10% до 30% с каждого финансового поступления. Это идеальный способ для формирования капитала, который позволит вам экономить.
Очень важно ставить конкретные финансовые цели, на которые вы откладываете деньги. Для этого воспользуйтесь, например, системой автоматического перевода средств с банковской карты на сберегательный счет, чтобы избежать искушения потратить их на ненужные вещи.Татьяна ВолковаФинансовый консультант, инвестор
Если вы не обладаете знаниями в инвестициях и не умеете грамотно использовать «кредитное плечо» (и вам даже понятие это незнакомо), то раз и навсегда (или до того момента, пока не изучите) забудьте слово «кредит». Оно обеспечит вас дополнительными расходами и лишней тратой нервов, ведь отдавать «свои кровные» всегда нелегко и не очень приятно.
Будьте чуточку внимательнее — способы сэкономить вокруг вас, они повсюду. Но в силу такой привычки, как невнимательность, неспособность, а иногда и нежелание пользоваться инструментами экономии, вы буквально сорите своими деньгами. Существенно сэкономить на ежедневных покупках можно:
используя различные бонусы и кешбэки;
сравнивая цены на разных торговых площадках.
Деньги, которые вы сэкономите за один раз, могут показаться несущественными. Выгода, конечно, будет небольшой, но со временем в совокупности набежит вполне приятная сумма. Значительно ее увеличить в размере можно, если избавиться от четырех предыдущих вредных привычек.
У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!