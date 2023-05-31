5 привычек, из-за которых не получается экономить

В современном мире многое связано с финансами. Деньги — не сама цель, но способ сделать свою и жизнь близких комфортной и привнести в нее определенные блага.

От каких привычек нужно отказаться, чтобы научиться экономить и грамотно распределять свои средства, рассказала сертифицированный финансовый консультант и инвестор Татьяна Волкова.

Одно из главных слагаемых финансового роста — разумная экономия. Она позволяет уберечь от ненужных растрат какую-то часть имеющихся средств, чтобы приумножить их в будущем. Не всем это дается легко, особенно если есть негативные финансовые привычки.

Потребительское мышление

Одна из главных причин, которая не дает нам экономить, — потребительское мышление. Яркий его признак — покупки, которые на самом деле не нужны, сделаны под влиянием сиюминутного порыва и умелых уловок маркетологов.

Ошибки в планировании бюджета

Чтобы сэкономить, нужно планировать бюджет, то есть распределять имеющиеся средства на все свои нужды. Если вы делаете это неграмотно или вовсе не делаете, шанс накопить невелик. С большой вероятностью вы потратите даже свыше имеющейся суммы, уйдя в минус.

Возьмите за привычку планировать бюджет и отслеживать свои расходы.

Неумение «платить себе»

Принцип «заработал — потратил» или «заработал — оплатил все, что можно» для многих норма. При этом на себя, того, кто все это большим трудом заработал, уже и не остается.

Хорошим тоном в плане экономии будет «платить себе» от 10% до 30% с каждого финансового поступления. Это идеальный способ для формирования капитала, который позволит вам экономить.

Кредитные ловушки

Если вы не обладаете знаниями в инвестициях и не умеете грамотно использовать «кредитное плечо» (и вам даже понятие это незнакомо), то раз и навсегда (или до того момента, пока не изучите) забудьте слово «кредит». Оно обеспечит вас дополнительными расходами и лишней тратой нервов, ведь отдавать «свои кровные» всегда нелегко и не очень приятно.

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Неспособность использовать инструменты экономии

Будьте чуточку внимательнее — способы сэкономить вокруг вас, они повсюду. Но в силу такой привычки, как невнимательность, неспособность, а иногда и нежелание пользоваться инструментами экономии, вы буквально сорите своими деньгами. Существенно сэкономить на ежедневных покупках можно:

используя различные бонусы и кешбэки;

сравнивая цены на разных торговых площадках.

Деньги, которые вы сэкономите за один раз, могут показаться несущественными. Выгода, конечно, будет небольшой, но со временем в совокупности набежит вполне приятная сумма. Значительно ее увеличить в размере можно, если избавиться от четырех предыдущих вредных привычек.

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